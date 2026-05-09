雨季湿气逼人、尘螨大军杀到！家事达人教4招打造无螨睡房 告别湿气过敏原

又到了潮湿闷热、气温日日升的夏季，偶尔下场大雨虽然凉爽舒服，但随之而来的湿气却令人「周身唔舒服」！打扰全家安眠的，更有可能是肉眼看不见的「尘螨大军」。如何打造无螨睡房？家居又有甚么除螨对策呢？

尘螨不咬人但粪便致敏

日本家事达人藤原千秋分享，夜晚睡不好的元凶可能与湿气及尘螨有关，透过每日的小习惯就可以踢走尘螨，打造干爽舒适的卧室。尘螨到底是甚么？

尘螨并非昆虫，属于节肢动物，近亲其实是蜘蛛。全球已知的尘螨种类多达4.5万种，而在家居环境中造成问题的主要是「室尘螨」与「食甜螨」等。尘螨体长仅约0.2至0.5毫米，呈半透明至白色。很多人以为尘螨会咬人，其实不然。真正引起过敏的元凶是尘螨的尸体碎片和粪便干燥物，这些微粒可诱发哮喘、鼻敏感等过敏反应。当尘螨大量繁殖时，以尘螨为食的「肉食螨」亦会随之增加，肉食螨则可能叮咬皮肤，导致痕痒。

【同场加映】尘螨习性及生存环境：

高温潮湿是尘螨天堂 寝具为重灾区

室尘螨在气温20至30度、相对湿度60%以上的环境中最为活跃。梅雨季至夏季正是牠们的繁殖高峰期。尤其是一些略带湿气且温暖的地方，例如：

棉被、床垫、枕头 地毯、布质梳化 堆积汗水、皮脂、头皮屑的寝具

这些地方湿气难以挥发，成为尘螨的温床。

除螨首要任务：寝具湿气管理

许多人一提到「虫虫对策」，便联想到杀虫剂，但对于尘螨，最重要的其实是日常寝具管理，而非依赖化学药剂。

1. 起床后勿立即折被

睡醒后，不要马上折被或铺平床铺；宜将被子翻开、保持通风一段时间，让湿气自然散发；天气晴朗时打开窗户，促进空气流通。

2. 使用除湿垫及吸尘机

除湿垫放在床垫或棉被下方，防止湿气积聚。床垫下面铺一张，有助吸走睇唔见嘅湿气。另外，可使用配备「棉被吸头」的吸尘机，吸走尘螨尸体及粪便。如果家中有棉被烘干机（具备高温杀螨功能），就更加理想。

3. 寝具每周清洗一次

所有可清洗的寝具，包括床垫保洁垫、床单、枕头套等，应每周至少清洗一次。梅雨季期间，若只等「好天气」才洗，恐怕赶不上尘螨繁殖速度。建议善用烘衣机、浴室干燥机、或者室内晾衫时配合抽湿机、冷气机，确保寝具干爽。

4. 选用含诱引剂的除螨垫

可在床垫下方放置除螨垫，选择含有诱引剂的产品，并定期更换，以捕捉活螨。

选用凉感寝具 注意清洗方法

夏季受欢迎的「凉感床垫」及凉感寝具，不仅触感冰凉，视觉上亦带来清凉感。但使用这类产品的前提同样是保持清洁。贴合肌肤的凉感材质容易沾附汗水与皮脂，若不彻底清洗，反而成为尘螨的繁殖地。

选购与保养贴士：

优先选择可用洗衣机清洗的质料

清洗机能性纤维时切勿使用柔软精，以免影响凉感效果

考虑亚麻、麻质、网眼布料等透气性佳、易干的质料

睡房湿度维持50-60%

从梅雨季到夏季，睡房不仅有尘螨，还可能滋生霉菌、虫子及异味。逐一处理这些问题，有助提升睡眠质素。

湿度标准 ：全年（包括梅雨季）建议维持相对湿度50至60%。当室外空气干燥时，尽量开窗通风；如果环境不许可，就开抽湿机或冷气，将湿度控制在低于60%，避免长时间处于70%、80%的潮湿状态。

：全年（包括梅雨季）建议维持相对湿度50至60%。当室外空气干燥时，尽量开窗通风；如果环境不许可，就开抽湿机或冷气，将湿度控制在低于60%，避免长时间处于70%、80%的潮湿状态。 留意其他布制品：同一间睡房入面，地毯、绒毛公仔、窗帘、衣物等都可能藏有尘螨。要定期清洗或吸尘。

透过上述简单的日常管理：揭被通风、勤洗床单、控制湿度、选对寝具等等，便能有效减少尘螨滋生，告别湿气与过敏原。

资料来源：藤原千秋

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