车厘茄连蒂放入雪柜竟发霉！研究揭细菌数量暴增64% 即学1招延长保存期限

不少人车厘茄买回家后习惯连蒂放入雪柜，但这种做法大错特错！有专家指出，果蒂其实是超级细菌温床，研究更证实连蒂保存会令细菌量暴增64%。到底如何保存有效延长车厘茄寿命？

车厘茄连蒂放入雪柜发霉 有3大关键原因

根据《Yahoo! JAPAN》报道，车厘茄色彩鲜艳又方便进食，是不少人带饭盒及制作沙律的必备食材。很多人买车厘茄回家后，为了贪方便习惯原盒连著绿色的果蒂直接放入雪柜。日本蔬果专家青发哲指出，买车厘茄回家后，第一时间必须拔走果蒂，背后有3大关键原因：

须拔走车厘茄蒂保存的原因/1招延长保鲜

1.防止细菌及霉菌滋生

车厘茄的绿色果蒂极容易藏匿肉眼看不见的细菌和霉菌孢子。如果连蒂放入潮湿的雪柜，极易引发霉菌滋生，并迅速传染给周围的车厘茄。这点在春夏潮湿、高温多雨的季节尤其危险。

2.防止水分和养分流失

车厘茄会透过果蒂进行呼吸作用，水分会从此处流失。若保留果蒂储存，不但水分会被抽干导致果皮变皱，连带维他命C等营养物质亦会一并流失。拔走果蒂有助保持果肉紧实度和营养成分。

3.避免刺穿其他果实

果蒂边缘又硬又尖，当车厘茄在保鲜盒内互相挤压摩擦时，硬刺极易刮花相邻车厘茄的表皮，导致整盒车厘茄从伤口处开始连环腐烂。

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研究揭车厘茄连蒂头保存 细菌数量暴增64%

日本一项名为「车厘茄蒂头的有无对保存性的影响」（ミニトマトのへたの有无が贮蔵性に及ぼす影响）的研究中，针对4款不同品种的车厘茄进行「去除蒂头」、「保留蒂头」变化的实验。结果发现，存放7天后：

保留果蒂： 车厘茄重量减少了3.2%，细菌增加率最高达64%。

车厘茄重量减少了3.2%，细菌增加率最高达64%。 拔走果蒂： 细菌增加率竟为0%，保存期明显更长。

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即学1招延长车厘茄保存期限

青发哲分享了一个简单有效延长车厘茄保存期秘诀：

彻底去蒂 在保鲜盒或收纳容器底部，铺上一层干净的厨房纸，然后放入车厘茄。 在车厘茄上方再盖上一张厨房纸，最后放入雪柜的蔬果格冷藏即可，能让车厘茄存放1至10天依然保持新鲜美味。

资料来源：《Yahoo! JAPAN》

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