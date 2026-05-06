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镬底烧焦黐底好难洗？海绵狂擦都无用！即学1个神招轻松清走顽固㶶渍

食用安全
更新时间：18:00 2026-05-06 HKT
发布时间：18:00 2026-05-06 HKT

镬底烧焦黐底，绝对是洗碗噩梦！很多人习惯拿起百洁布死力狂擦，结果洗到手软更随时刮花涂层。其实对付顽固黐底㶶渍，绝对毋须硬碰硬。有专家教1个神招，几分钟令焦黑污垢自动溶化剥落。

镬底烧焦黐底好难洗？即学1个神招轻松清走顽固㶶渍

根据《Delish》报道，镬底沾上焦糖、黏稠的焦糖酱或任何浓稠的酱汁后，清理起来简直是噩梦，很多人的第一反应就是拿起湿透的百洁布狂擦，结果不但洗到手软，更随时刮花镬面涂层。其实要对付这些顽固的黐底糖渍，绝对不需要九牛二虎之力。只要善用1种方法，就能省下大量时间和精力，让顽固㶶渍自动剥落：

1招清镬底污渍
1招清镬底污渍

【同场加映】洗洁精只过水易残留1种「毒药」 严重恐伤肠胃 即学8招正确洗碗法 彻底洗走化学毒素

1个神招轻松清走镬底顽固㶶渍

  1. 在烧焦或黐底的镬中加入足够的清水，水量必须完全淹没所有黏稠或烧焦的残留物。
  2. 将镬重新放回炉头上，开小火将水煮至微微沸腾。如果在煮食过程中使用了矽胶扫、汤匙、打蛋器或镬铲等沾满酱汁的工具，可将它们一并放入镬中，确保所有黏稠部分都被热水完全浸过。
  3. 由于糖极易溶于热水，随著水温不断升高，原本硬化死实的焦糖或酱汁就会开始溶解、松动。短短几分钟内，便会肉眼可见那些黏稠的涂层，从镬底及厨具上慢慢溶化脱落。
  4. 待所有残渣松脱后，只需用矽胶刮刀轻轻一刮便能清走污垢。最后，小心倒掉热水，再滴少许洗洁精快速清洗镬具及厨具，去除残留的糖分及油腻感即成。

延伸阅读：消委会洗洁精推介｜检测35款过半易伤手 推介14款不含致敏防腐剂 AXE斧头牌/AXION/花王哪款最高分？

 

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