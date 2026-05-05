内地自助餐厅虹鳟冒充三文鱼 即看两者如何分辨 3招分辨三文鱼新鲜度

三文鱼刺身是不少港人至爱，但若餐厅以虹鳟冒充大西洋三文鱼，除涉及诚信问题，更可能带来健康风险。郑州日前发生一宗消费纠纷，顾客购买「三文鱼畅吃」套餐，吃到一口便察觉「不对劲」，原来餐厅提供的竟是虹鳟。事主不满商家未有在团购页面标明食材实为虹鳟，亦未能提供符合国家生食标准的检测报告，已入禀法院索偿。事件引发公众热议：三文鱼与虹鳟如何分辨？淡水虹鳟可否生食？专家逐一拆解。

自助餐标签不清 食客辨真假三文鱼

内媒《现代快报》报道，今年4月，网民「小鸟」与友人在郑州「德唯森环球料理」自助餐厅购买349元人民币的「三文鱼畅吃」套餐。她本身常吃三文鱼，当晚一吃刺身便觉得口感有异。询问店员后，对方承认食材为虹鳟。

事主指出，商家团购页面只模糊写上「三文鱼吃」，并未标明是虹鳟。事后她要求提供检测报告，商家出示一份依据「GB2733-2015」标准的《成品检测报告》，显示寄生虫「未检出」。然而有网民提醒，GB2733-2015是《鲜、冻动物性水产品》标准，当中列明食材默认需要加热食用；真正的生食标准应为「GB10136-2015」（《动物性水产制品》）。

网民「小鸟」与友人在郑州「德唯森环球料理」自助餐厅购买349元人民币的「三文鱼畅吃」套餐。她本身常吃三文鱼，当晚一吃刺身便觉得口感有异。询问店员后，对方承认食材为虹鳟。（图：现代快报）

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事主认为，虹鳟属淡水鱼，感染寄生虫风险远高于海水三文鱼，饭后二人唯有自行服用杜虫药。她向当地市场监管局投诉后，商家虽同意退款，但事主认为商家未有正视问题，已向法院起诉，要求按消费额十倍赔偿及承担诉讼费。商家其后修改团购页面，标注「国产三文鱼」，其后更将套餐下架。

三文鱼 vs 虹鳟：三大关键区别

许多人以为「三文鱼」单指大西洋三文鱼，但2018年中国水产流通与加工协会发布团体标准，将三文鱼定义为鲑科鱼类统称，涵盖大西洋三文鱼、虹鳟、银鲑等。然而，从食用安全及口感角度，两者有明显分别：

关键区别 三文鱼 虹鳟 栖息环境 海水（溯河洄游） 淡水（河流、湖泊、水库） 外观 鱼身银白带粉红，头部较尖长 呈银灰色，体侧有彩虹色带，头部较圆短 肉质与味道 鱼油丰富，口感肥美油润、略带甜味 肉质较实，味道较淡，油脂较少

市面有售的挪威峡湾鳟（Fjord Trout）属于虹鳟的一种，生长于冰川融水与海水交汇的寒冷水域，条件较佳，但仍属淡水鱼类。但淡水鱼无论养殖环境多么洁净，都无法完全排除寄生虫风险，生食存在健康隐患。不想买错鱼？就要留意三文鱼及虹鳟在外观上有以下区别：

外观分别 三文鱼 虹鳟 一般外观 更细更长 肚子较大且较圆 头部 更锋利及更长 较圆且较短 尾部 分叉且细长 较方且较宽大 外观颜色 鱼身银白带粉红 呈银灰色，体侧有彩虹色带 内部颜色 橙色 艳红橘色 脂肪 整体较胖 腹部较胖

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三文鱼新鲜度三招辨真假

消费者购买三文鱼时，如何分辨新鲜与冷冻产品？中国科学院海洋研究所提供以下要诀：

1. 鱼眼鱼鳃

新鲜：鱼眼清亮、瞳孔深黑闪亮；鱼鳃鲜红带红色黏液

不新鲜：鱼眼混浊，鱼鳃变黑或暗沉

2. 鱼皮鱼肉

新鲜（冰鲜）：鱼皮黑白分明、鱼鳞完整银亮；鱼肉呈鲜艳橙红色，纹理清晰，带油润光泽

解冻：鱼皮松弛、鱼鳞残破；鱼肉虽橙红但无光泽，皮肉连接处颜色暗哑

3. 弹性与气味

新鲜（冰鲜）：肉质紧实弹性佳，按压后迅速回弹；气味为浓郁鱼油香气，带淡淡坚果香

解冻：肉质软塌，按压留痕，挤压会渗水；气味有明显鱼腥味

三文鱼生食定熟食？部位与处理有不同

1. 适合生食的中段及鱼腩

脂肪含量高、分布均匀，肉质细嫩，入口即化。只有新鲜（冰鲜）三文鱼方可生食，建议切片后搭配日式酱油、芥末或油醋汁。

2. 其他部位及冷冻鱼

务必彻底煮熟。熟食可采煎、烤、烟熏等方式。冷冻再解冻的鱼肉不宜生食，煮熟后肉质较木，需较浓调味。

2种方式彻底消灭寄生虫

香港食品创新科技及安全中心食品研究项目经理文嘉敏曾接受《星岛头条》访问时解释，鱼类感染寄生虫主要与生活环境及进食食物有关。若鱼类生活在不洁水源，或进食受寄生虫污染的食物，便会受到感染。无论淡水鱼或咸水鱼均有机会带虫，港人常吃的鲭鱼也不例外。

鲩鱼：属淡水鱼，生活在易受污染的静止水源，加上是本港最受欢迎鱼类之一，风险较高 三文鱼：虽为海鱼，但常作刺身生食，增加感染风险 吞拿鱼：同样常被生食，是今次事件主角 鲭鱼：港人常见食用鱼类，亦属易感染品种 石斑：体内可能含海兽胃线虫，彻底煮熟即可安全食用

香港鱼类学会创会会长庄棣华补充，寄生虫在热带地区较活跃，环境适合其生长，因此热带鱼带虫可能性高于寒带或温带鱼。淡水鱼因生活于流动性较低的水源，邻近泥土易受污染，感染风险同样较高。坊间流传以葱蒜、芥末消毒的方法并不可行，只有2种方式能彻底消灭寄生虫及其虫卵：

摄氏零下20度冷藏数日

高温彻底煮熟

他强调，只要寄生虫被煮熟，即使进食也不会有太大影响。以港人常吃的石斑为例，体内虽含不少寄生虫，但彻底蒸熟后食用便安全无虞，至今未听闻进食寄生虫尸体中毒的病例。

资料来源：现代快报、Sheng Siong Supermarket、中国科学院海洋研究所、澎湃新闻

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