鸡蛋买返屋企即洗易变质？忌放雪柜门边蛋架？营养师拆解鸡蛋清洗/保存迷思

鸡蛋是家家户户的必备食材，但买回家即用水洗可能更易变质？有营养师拆解鸡蛋的清洗、保存与挑选迷思，其中鸡蛋应放在雪柜1位置。

营养师拆解鸡蛋清洗/保存迷思 鸡蛋买返屋企即洗易变质？

营养师杨斯涵在Facebook专页发文指，鸡蛋被誉为理想的营养库，不但蛋白质利用率极高、价格亲民且煮法多变，几乎是每个家庭雪柜必备的食材。然而，坊间对于鸡蛋的处理一直存在不少误解。很多人买鸡蛋回家后，第一件事就是用水清洗，以为这样才干净，但这其实是极度常见的错误方法。她特别为大家拆解鸡蛋在清洗与保存上的各大迷思：

营养师拆解鸡蛋清洗/保存迷思

鸡蛋清洗迷思

超市盒装蛋： 于超市购买的盒装蛋，在出厂前已受过专业的清洗与杀菌处理。蛋壳表面本身有一层天然的保护膜（角质层），能有效防止细菌入侵及水分流失。若买回家后再用水洗一次，反而会破坏这层保护膜，大幅增加鸡蛋变坏的风险。

于超市购买的盒装蛋，在出厂前已受过专业的清洗与杀菌处理。蛋壳表面本身有一层天然的保护膜（角质层），能有效防止细菌入侵及水分流失。若买回家后再用水洗一次，反而会破坏这层保护膜，大幅增加鸡蛋变坏的风险。 街市散装蛋： 在街市买的散装蛋，表面可能残留些许鸡粪或脏污。建议买回家后，只需用干布或纸巾轻轻擦拭表面即可放入雪柜。紧记要等到烹煮前，才用水将其彻底洗净。

鸡蛋保存迷思

鸡蛋尖头朝下保存法： 鸡蛋内部有一个名为「气室」的构造，通常位于鸡蛋较圆钝的一端。保存时请紧记要「圆头朝上，尖头朝下」，这样能让蛋黄维持在中心位置，有效延长保鲜期。

鸡蛋内部有一个名为「气室」的构造，通常位于鸡蛋较圆钝的一端。保存时请紧记要「圆头朝上，尖头朝下」，这样能让蛋黄维持在中心位置，有效延长保鲜期。 保存于雪柜内部层架： 很多人习惯将鸡蛋逐只放在雪柜门边的蛋架上，但雪柜门经常开关，温度波动极大，容易令鸡蛋变质。正确做法是将鸡蛋整盒放置在雪柜内部的层架上。

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啡鸡蛋/白鸡蛋怎样挑选？

杨斯涵表示，站在超市货架前，白蛋、啡蛋（红蛋），甚至各种机能蛋琳瑯满目，价钱亦相差甚远。因此，她也教挑选方法：

蛋壳颜色（白VS啡）： 不少人误以为啡蛋比较有营养，事实上，蛋壳颜色单纯取决于母鸡的品种。

蛋黄颜色（浅黄VS橙红）： 蛋黄颜色的深浅，主要受鸡只饲料中所含的色素，如叶黄素、玉米黄素等影响。颜色较深、偏橙红的蛋黄在视觉上固然较吸引，但其整体的蛋白质含量与核心营养差异并不大。

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她提醒，挑选鸡蛋时，新鲜度比颜色更重要。除非有特殊的微量营养素需求，否则一般的新鲜鸡蛋已能提供足够且丰富的营养。

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