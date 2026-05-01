韩星同款「花生酱苹果」减肥法 拆解控血糖原理 高允贞/IVE秋天都在吃！

韩星同款「花生酱苹果」的减肥法在社交媒体上掀起热潮，韩国多位知名女星如高允贞、女团IVE成员秋天等纷纷采用此法控制身形。花生酱向来被视为高热量食品，为何能成为减肥神器？原来关键在于「稳定血糖」与「延长饱足感」。

花生酱内不饱和脂肪酸防血糖飙升

花生酱富含蛋白质与脂肪，有助于长时间维持饱足感，并自然减少碳水化合物摄取。其中的不饱和脂肪酸，能防止血糖「急升急降」的现象。血糖一旦剧烈波动，身体会分泌过量胰岛素，促进脂肪生成，导致体重增加。因此，血糖管理被视为减肥的核心。

韩星同款「花生酱苹果」的减肥法在社交媒体上掀起热潮，韩国多位知名女星如高允贞、女团IVE成员秋天等纷纷采用此法控制身形。

花生酱富含不饱和脂肪酸还能增加有助于脂肪分解的睪固酮激素生成。美国布莱根妇女医院研究团队的临床结果显示，搭配花生酱用餐的人，比坚持低脂饮食的人更能有效减轻体重。

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苹果低GI高纤维 必选无糖纯花生酱

苹果与花生酱的组合并非偶然。苹果的升糖指数仅为24，属于低升糖食品（55以下为低升糖）。其丰富的膳食纤维能进一步延缓糖分吸收，与花生酱搭配，形成双重稳定血糖的效果。

韩籍啦啦队女神李多慧曾在个人YouTube频道分享，她长年将体重维持在约48公斤的秘密，就是每天早餐几乎都吃苹果沾花生酱。她特别强调，一定要使用100%纯花生酱，而且不能添加糖，否则对减肥无益。

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专家警告：过量摄取恐致脂肪肝

尽管「花生酱苹果」组合有助控制食欲，但专家提醒切勿过量。花生酱本身热量高，且含有饱和脂肪。美国营养学会建议每日摄取量为2小匙。

韩国加图立关东大学国际圣母医院家庭医学科金善铉（Kim Sun-hyun）教授指出：「花生酱对血糖上升的影响虽较含糖食品小，但过量仍会增加热量摄取，导致体重上升，并可能引发脂肪肝。苹果的主要成分是果糖，果糖在肝脏代谢，摄取过量同样可能造成脂肪肝。」

选购与食用要点

选择无糖、无添加 ：市售花生酱常加糖、盐、防腐剂，务必挑选100%纯花生酱（成分只有花生）。

：市售花生酱常加糖、盐、防腐剂，务必挑选100%纯花生酱（成分只有花生）。 控制份量：每日两小匙为限，配合苹果切片。

资料来源：매일경제신문、Digital Today

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