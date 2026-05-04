循环扇难拆洗积10年尘！网民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰尘

炎夏长开循环扇降温，但扇叶极难拆洗，随时积藏10年陈年老尘！近日网上疯传2招免拆洗神技，最快只需5秒即能清走顽固灰尘。

网民教2招免拆洗电风扇神技 最快5秒清走灰尘

近日有网民在社交平台Threads发文诉苦，指家中的循环扇扇叶上积满厚厚灰尘，却找不到拆洗的方法，无从入手。后来他听从朋友建议，直接将整部循环扇带到自助洗车场，利用高压风枪对著扇叶狂吹。结果奇迹发生，他只需花费约十几元极低成本，短短5秒内便将灰尘几乎全数吹走，风扇瞬间光洁如新。贴文曝光后引起极大回响，不少网民深感共鸣，直指相较于一般风扇，循环扇确实难拆洗得多，部分品牌型号甚至没有卡榫或螺丝设计，变污糟后根本不知如何清洁。更有使用同款型号的网民大呻：「因为太难拆，用了10年都未曾清洗过！」。

日本媒体《grape》引述Instagram主妇「yamadake_zubora」的分享，教大家利用一块海绵，轻松清理电风扇上的灰尘。需要注意，清洁前务必先拔掉电源插头，以免风扇突然运转导致触电或严重受伤：

准备一块海绵，用𠝹刀在海绵上以约1厘米的间隔，垂直和水平方向各划出多道切口，操作时请小心割伤。 直接用这块网格海绵擦拭风扇网罩，海绵的切口能完美嵌入网罩的框架缝隙中，轻轻一抹就能带走积尘。 如果灰尘积聚太久已经变硬，建议只要用喷洒过「碱性电解水」的抹布轻轻擦拭主机及扇叶，就能极度有效地溶解并清除灰尘。

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网民教2招免拆洗电风扇神技

选购循环扇13大建议 安全合用又消暑

消委会亦曾建议消费者从产品的功能及设计出发，并配合自身家居环境及需要，选购合适的循环扇。消委会教选购循环扇留意以下13大要点：

风速档数 自动左右摇摆功能 自动上下摇摆功能 预设启动时间掣 定时关机掣 遥控器 Wi-Fi功能 自然风模式 睡眠风模式 节能模式或智慧模式 增强风速模式 儿童锁功能 可拆式风扇罩及/或扇叶

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