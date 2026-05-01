洗衣机用完关盖易沦为霉菌温床！即学5招防霉保养 1个习惯港人最常犯

洗衣机用完关盖，随时沦为霉菌温床！不少港人更常犯1个洗衣恶习，无意中为霉菌提供大量养分。有专家教5大方法，预防洗衣机发霉问题。

洗衣机用完关盖易沦为霉菌温床 即学5招防霉保养

日媒《grape》引述日本家电「东芝」指出，洗衣机内部滋生霉菌的三大元凶正是潮湿、洗衣液残留以及人体皮脂堆积。每次洗衣后，滚筒内无可避免会残留水分。若此时一直紧闭机盖，会严重阻碍空气流通，令内部难以干燥。当洗衣液残留的化学物与衣物污垢在潮湿高温的密闭空间内积聚，便会形成极度适合霉菌疯狂繁殖的恶劣环境。为了从根本解决洗衣机发霉及异味问题，东芝特别教以下5大方法，能有效预防洗衣机发霉问题：

5招预防洗衣机发霉

1.洗后务必打开机盖通风

洗衣程序结束后，强烈建议将机盖打开，让新鲜空气流入洗衣机滚筒内，加速水分蒸发。即使无法做到百分百完全干燥，也能大幅降低机内湿度，有效抑制霉菌生长。

2.使用适量的洗衣液和柔顺剂

过量使用洗衣液或柔顺剂，极易留下未能完全溶解的化学残留物，这些残留物反会成为霉菌滋生的温床。因此，建议必须按照衣物量，严格控制洗涤剂的份量；若觉得每次测量衣物数量太费时，可善用洗衣机内置的自动投放洗剂功能，由电脑精准侦测并投放最佳份量。

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3.设定自动清洗功能

现代新型洗衣机大多配备自动清洗功能，这项设计对防霉有莫大帮助。该功能会在最后一次过水循环中启动，利用高速旋转产生的强大水流，将积聚在洗衣桶外侧等隐蔽区域的污垢彻底冲走。每次洗衣后自动进行内部清洁，能大幅减低污垢积聚的机会，从而避免霉菌滋生。

4.定期清理排水过滤器

排水过滤器是整部洗衣机中水分与污垢最容易积聚的重灾区，绝对是霉菌的温床。建议每次洗完衣服后都应检查过滤器，并将积聚的杂物清理干净。

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5.请勿让衣物在洗衣机滚筒内堆积

不少人习惯将每日换下来的污糟衫直接塞入洗衣机内暂存。然而，穿过的衣服是霉菌滋生的养分来源，也含有水分。因此，不建议将洗衣机当作洗衣篮。正确做法应是将脏衣物放置在通风良好的洗衣篮内，待准备开机清洗时才放入洗衣机。

专家也提醒，若洗衣机是安装在露台或室外等露天环境，为防昆虫爬入或落叶积聚，洗后最好还是将机盖关上，并采取其他预防措施作防霉保养。

资料来源：《grape》

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