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杨幂使用蒸气眼罩险毁容 专家警告提防「低温烫伤」 教你3招拣护眼法宝！

食用安全
更新时间：15:04 2026-04-30 HKT
发布时间：15:04 2026-04-30 HKT

为了缓解眼睛干涩与疲劳，不少人习惯在睡前或休息时使用蒸气眼罩。这类护眼产品若使用不当，随时会由「救星」变成「凶星」。内地影星杨幂近期惊传遭蒸气眼罩烫伤，在微博贴上烫伤照片，贴文幽默写著：「蒸汽眼罩咬我。」照片中她脸颊红肿，险些毁容！

北京消防单位随后发文提醒，大部分产品发热平均温度在40°C至43°C之间，但部分产品最高温度可接近 58°C，消费者选购时必须加倍留心。另一位女星张馨予亦现身说法分享痛苦经历：「我也被烫伤过 ，这是低温烫伤，一定要小心。」

同场加映： 睡觉用电热毡御寒暖身 做错4件事恐烫伤触电

使用不当或温度过高  恐对眼睛造成损伤

台湾眼科医师高丕霖指出，一次性蒸气眼罩温度约40°C，短暂按压一般不至于造成烫伤；若不幸受伤，患者通常会出现持续刺痛、红肿、畏光或视力模糊等症状。高医师特别提醒，虽然热敷眼罩不会直接导致视网膜裂孔，但如果在热敷时「用力按摩眼睛，或者使用不当的方法，例如过久的时间或温度过高，都可能对眼睛造成损伤。」

现代生活已离不开电子产品，热敷眼罩确实是放松双眼的理想选择。目前市面上除了抛弃式眼罩外，还有微波炉加热或 USB 充电款式。消费者在挑选时可参考以下3大要点：

注重抗菌材质

热敷时双眼容易产生泪液与油脂分泌物，若眼罩沾染这些物质，极易成为细菌繁殖的温床。因此，选择接触眼睛部位有抗菌处理的产品尤为重要，能有效降低引发眼睛炎症的风险。

具备水洗功能

眼罩直接接触眼部肌肤，容易附著皮脂或彩妆残留物。若产品设有「可拆式水洗」的布套，定期清洁能确保个人卫生，避免因污垢累积而导致感染。

具备定时恒温

热敷温度维持在40°C至45°C效果最佳。为了安全起见，应选用具备定时、恒温功能的眼罩。医师建议热敷频率应保持在每日两次，每次约10至15分钟，热敷时间太短或太常都不适合。

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