女子洗衣混用多种清洁剂惨中毒！洗衣液+消毒液都中招？中医教3招安全防毒

不少人洗衣时都会将洗衣液和消毒液混合使用，以为能加倍杀菌，原来这个日常习惯随时变成影响健康。内地一名女子因长期洗衣时混用多种清洁剂，结果引发严重化学中毒。有中医教洗衣3大安全防护贴士，避免中毒。

女子洗衣混用多种清洁剂惨中毒

据内媒《极目新闻》报道，北京一名30岁张姓女子早前到广东旅游时，突发严重呼吸困难。她起初以为是过敏性哮喘发作，但连夜购买哮喘药服用后仍未见缓解，最终无奈中断行程，搭乘翌日最早的航班赶回北京求医。4月6日经医院检查，她的肺功能检测显示处于上呼吸道高敏状态。为了查明致敏原，她转往过敏反应科进行详细排查。医生了解其生活习惯后指出，该女子极可能是因为长期使用浓度过高的混合清洁产品，从而产生化学反应并导致中毒，灼伤气道。

该女子回忆指，约半年前开始，她洗衣时习惯将洗衣液、消毒液和爆炸盐混合使用，而且用量偏大，有时更会额外加入洗衣香珠。4月5日回京当天下午，她刚用这堆产品清洗梳化套，当晚呼吸困难便明显加剧。目前，她遵从医嘱停用所有混合清洁产品，症状已得到显著缓解。她更透露，丈夫近两个月来持续喉咙痛，经中药治疗无效，相信亦与这种洗衣方式有关。

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为何洗衣液+消毒液都中招？

华中农业大学化学学院项勇刚教授分析指，日常生活中同时使用洗衣液与消毒液非常普遍；若按说明书规范使用，一般不会有大问题。但必须注意，如果是含氯的消毒产品，与洗衣液同时使用时，极可能产生有毒的氯气或氯胺等刺激性物质。虽然案例中使用的是以酚类为主要成分的消毒液，通常不会产生氯气。但当消毒液与洗衣液、爆炸盐同时使用时，洗衣机内的搅动及大量气泡，会增加液体与空气的接触面积，令当中的挥发性化学成分更容易散入空气中。在通风不良、用量大且长期反复接触的情况下，敏感人群极易出现呼吸道刺激、咳嗽或气道高反应等不适。若本身气道已有敏感或损伤，再吸入甲醛等刺激性物质，症状可能进一步加重。

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中医教3招安全防毒 需去污/增白/消毒可用这种产品

针对使用洗衣液、消毒液，广东省中医院提出以下3个实用的安全防护建议：

洗衣3大安全防护贴士

1.切勿混合使用

任何清洁剂都应按照说明书单独使用，切勿随意混合。特别是含氯产品，如84、漂白水，绝不能与酸性或含氨产品混合。若需同时去污、增白及消毒，请直接购买由正规厂家调配好的多合一洗衣珠，绝不要自行混搭。

2.保持通风

使用任何具挥发性的化学清洁剂时，务必开窗保持空气对流，并开启抽气扇。切忌因为天气冷而紧闭门窗，密闭空间会令毒气浓度以倍数飙升。

3.做好物理防护

使用爆炸盐、84消毒液等强刺激性产品时，建议佩戴活性炭口罩和橡胶手套。

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