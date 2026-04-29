盘点将军汉堡系列热量排名「热量炸弹」足足超过1000卡路里 减重人士要点拣？

每逢春季，麦当劳最令一众食客期待的「将军汉堡系列」隆重回归。今年除了经典的将军汉堡、玉子将军汉堡及双层玉子将军汉堡外，亦同步推出多款日式期间限定食品，包括日式甜咖哩鸡翼、抹茶麻糬三角批以及麻糬芝麻新地等，吸引大批市民抢先尝鲜。这些季节限定的美食在满足味蕾的同时，其热量亦不容小觑。营养师卢雪怡（Sharon Lo）近日于Instagram分享6款食品热量比大家做参考，大家不妨参考下。

（按卡路里由高至低排列）

玉子双层将军汉堡

782kcal

对换: 3份五榖 + 5份蛋白质 +6份脂肪

玉子将军汉堡

586kcal

对换: 3份五榖 + 3份蛋白质 + 4份脂肪

将军汉堡

442kcal

对换: 3份五榖 + 2份蛋白质 + 3份脂肪

麻糬芝麻新地

374kcal

对换: 4份五榖 + 3份脂肪

日式甜咖哩鸡翼（2件）

266kcal

对换: 1份五榖+ 2份蛋白质 + + 2份脂肪

抹茶麻糬三角批

265kcal

对换: 2份五榖 + 3份脂肪

玉子将军汉堡全餐超过1000kcal

Sharon表示：「一个玉子将军汉堡全餐足足超过 1000kcal、含 10 茶匙油」（跟餐中薯条1份313kcal），可算是热量炸弹。对于一般成年人而言，单是一餐的热量与脂肪摄取量已相当惊人，几乎占去每日建议摄取量的大部分。

简单2个改动可减300kcal

有网民问：「如果个包走酱，可以大概减几多卡路里？」Sharon回复：「白汁酱约少50kcal，照烧酱就走唔倒lu」。

针对正处于减重阶段但又希望品尝期间限定美食的人士，营养师提供了简单的替代方案。她建议可以副食转粟米杯以及饮无糖饮料，简单2个改动悭约300kcal。

资料来源：营养师卢雪怡 （获授权转载 ）

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