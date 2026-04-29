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泰国女子食腌生虾 寄生虫入眼险盲 专家警告严重可上脑致命

食用安全
更新时间：12:19 2026-04-29 HKT
发布时间：12:19 2026-04-29 HKT

喜爱生食海鲜要留意！有泰国女子在社交平台分享亲身经历：食用自家制的「腌生虾」后，寄生虫竟钻到眼眶边缘，须紧急手术取出，险些失明。当地医生警告，半生不熟的淡水水产可能带有寄生虫，一旦入侵神经系统、大脑或脊髓，严重可致命。

连续两日食生虾 寄生虫直钻眼框

泰媒报道，泰国女子Ploylada Setthawarasin上星期在个人专页发文分享自己的惨痛教训。她去年10月因感染寄生虫需紧急手术，寄生虫感染已扩散至眼眶边缘。

医生问她有没有吃生食例如腌生虾；她承认连续吃了两天自家制的生腌虾。医生随即叫她准备入手术室。她感叹：「当时我跟任何人说，都没有人相信！！竟然会是因为吃了自家做的腌生虾而感染。」

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寄生虫上眼可致失明 淡水水产是源头

泰国医药厅专家指，泰国人因寄生虫引起的眼部疾病相当常见。症状包括眼睑肿胀、角膜肿胀、眼压升高、眼睛疼痛、视力模糊，甚至失明，取决于寄生虫在眼内的位置。因此提醒喜欢吃古怪、半生熟或卫生条件不佳料理的民众，可能面临后续疾病的风险。

泰国Metta Pracharak医院院长表示，社交媒体上充斥生食淡水水产（如虾、贝、蟹、鱼）的奇特食法，这些都可能带来疾病风险。他强调：「最好的方法就是预防，而预防很简单：不要吃半生不熟的肉类，例如『跳跳虾』、『腌生虾』。」

寄生虫路径：老鼠→螺→虾→人眼

资深医生解释，这种寄生虫通常被称为「广东住血线虫（鼠肺线虫）」，这类寄生虫原本生活在老鼠的肺动脉中，随粪便排出后，钻入淡水螺、蜗牛、虾和淡水蟹体内，也可能污染饮用水或蔬果。人进食未煮熟的虾蟹后，寄生虫会沿视神经进入眼睛，并从视网膜穿透到眼前房。寄生虫上眼会导致：视力模糊、视线不清，眼前房可能出现发炎，造成虹膜发炎和视力下降。

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治疗方法是用雷射杀死寄生虫使其无法移动，再手术取出；视力的损害程度取决于寄生虫穿行路径对眼球造成的伤害。他呼吁：「进食前应彻底洗手，只吃彻底煮熟的食物。因为寄生虫一旦进入身体重要部位，如神经系统、大脑、脊髓，甚至可能致命。」

感染寄生虫会出现甚么症状？

根据本港衞生防护中心资料，人若进食了未经煮熟及受囊尾蚴（幼虫包囊）污染的猪肉、牛肉或鱼，便可能受到绦虫成虫感染。如果入侵到大脑、肌肉或其他组织，更可造成非常严重的感染。

如果感染小量的寄生虫可能全无症状；若感染绦虫则可在粪便中排出绦虫节段。其他可能出现的寄生虫感染症状包括：

  • 腹部不适、腹胀
  • 呕吐
  • 腹泻
  • 体重减轻
  • 肠塞
  • 贫血
  • 胆管阻塞及发炎
  • 癫痫发作（人类囊虫病）
  • 损害肌肉或眼睛（人类囊虫病）

预防寄生虫感染5要点

衞生防护中心建议市民，要预防感染寄生虫，应保持良好的个人与食物衞生，并采取以下措施：

  1. 保持双手清洁：处理食物或进食前用枧液和清水洗手，酒精搓手液无法有效杀死肠道寄生虫
  2. 彻底煮熟食物：尽量避免进食生肉或未经煮熟的肉类
  3. 分开处理生熟食物：保持用具清洁，避免交叉污染
  4. 定期修剪指甲：减少藏污纳垢
  5. 注意饮用水安全：避免饮用未经煮沸的水

资料来源：ThaiPBS衞生防护中心

延伸阅读：一条油甘鱼藏30cm生猛寄生虫 鲭鱼都出事！专家揭高危鱼类+教3招预防

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