急冻肉别再用保鲜纸保存！专家教用1物替代防冻伤营养流失 忌放1地方解冻恐滋生细菌
更新时间：16:00 2026-05-02 HKT
发布时间：16:00 2026-05-02 HKT
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不少人习惯买鲜肉回家后，都用「保鲜纸」包好再放冰格急冻，但原来这做法大错特错！有专家指出，转用1种物品包裹食材，不但能防变坏，更有极速冷冻兼解冻的功效。
急冻肉别再用保鲜纸保存 专家教用1物替代防冻伤营养流失
根据日本《grape》网站指出，许多人会将购买的鲜肉或食材用保鲜纸包好，然后急冻备用。事实上，用保鲜纸包肉会令肉质变差；专家强烈建议改用锡纸来保存急冻肉类，有2大优点：
- 极速冷冻与解冻：锡纸具备极高的导热性。相比起保鲜纸，用锡纸包裹的食物在放入冰格时能更快降温结冰；而在需要煮食时，解冻的速度亦会大幅加快。
- 有效防止肉类冻伤：锡纸拥有极佳的气体阻隔性，能有效防止肉类因长期雪藏而出现冷冻烧伤或变质。
《grape》网站解释，冷冻烧伤是指急冻食品表面因干燥而变色、质地改变的现象。导致冻伤的3大元凶如下：
- 水分蒸发：在冰格的极低温环境下，食物表面的水分会直接由固体转化为气体（升华现象），导致表面干燥，看起来像被烤过一样。随着水分不断流失，肉类会变得干燥易碎，表面甚至会出现白色斑点。
- 持续氧化反应：当食物表面暴露在冰格内的空气中，即使处于低温，依然会与氧气产生化学反应而氧化。特别是肉类和鱼类，氧化会直接导致脂肪变质、流失鲜味及变色。
- 储存密封度不足： 如果包装不够密实，空气容易渗入袋内，令食物容易发生「冻伤」。
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1方法增加锡纸密封性 忌放1地方解冻恐滋生细菌
不少人误以为锡纸无法像保鲜纸般紧贴食材，但《grape》网站指出，只要改变包裹手法，锡纸的密封性绝对超乎想像：
首先将肉类放在锡纸中央，将锡纸对折紧紧包住整块肉，然后将剩下的「左、右、上」3个开口边缘，紧紧地向内折起并压实。这种包法因形似「コ」，被称为「コ字包法」，可以达到良好的密封效果。
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《grape》网站亦特别提醒，使用锡纸保存及解冻食物时，必须注意2大安全禁忌：
- 锡纸绝对不能放入微波炉加热，使用微波炉解冻前，务必先将锡纸完全拆除。
- 避免在室温下解冻，因为会增加食物中毒细菌繁殖的风险。
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