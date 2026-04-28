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清鸡汤煮面以为好健康？背后竟暗藏多种添加剂！中医警告过量摄取恐致头痛/恶心

食用安全
更新时间：15:00 2026-04-28 HKT
发布时间：15:00 2026-04-28 HKT

不少港人都喜欢用纸盒装「清鸡汤」煮面或炒菜，以为无味精兼有营养？其实分分钟跌入饮食陷阱！有中医师拆解市面清鸡汤的成分标签，揭发包装背后竟暗藏多种添加剂。若过量摄取这类化学添加剂，随时会引发头痛、恶心等症状。

清鸡汤煮面以为好健康？背后竟暗藏多种添加剂

注册中医师马琦杰在个人专页「中医爸B - 马琦杰医师」发文分享，不少人为方便，都会用清鸡汤煮面、炒菜等。市面上的清鸡汤包装背后，往往隐藏着多种化学添加剂。他拆解标签上最常见的4个代号：

清鸡汤暗藏多种添加剂
清鸡汤暗藏多种添加剂

1. E621=味精

其他名称为谷氨酸的单钠盐，主要用途为鲜味物质及增味剂。

2. E631、E627=增味剂

E631为钠盐，E627为鸟氨酸二钠；两者皆为鲜味物质，用作仿造类似肉汤的肉味。

3. E22=山梨酸钾

主要用途为防腐剂。

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过量摄取味精恐致多种健康问题 

马医师补充，虽然味精天然存在于番茄、芝士等多种天然食物中，但市面上绝大部分添加的味精皆为人工合成。他指出，若过量摄取或本身对味精过敏，身体可能会出现以下5大不良反应：

  • 代谢问题
  • 头痛
  • 恶心
  • 麻木
  • 潮红

此外，有研究指出少数人士在摄取味精后，可能会产生「谷氨酸一钠综合症」（MSG Symptom Complex）。马医师坦言，自己一家正是对此敏感的群组。常见的综合症状包括：

  • 头痛 
  • 特应性皮炎 
  • 可能会出现恶心、麻木、潮红、刺痛、心悸和嗜睡。

马医师强烈建议，如果在进食含上述添加剂的食物后，出现皮肤、鼻或气管敏感等症状，应尽量少吃。他特别提醒家长，若儿童摄取过多味精及添加剂，可能会对其味觉发展及新陈代谢造成无法预计的长远负面影响。因此，日常饮食应尽量以「原型食物」为主，不论是熬煮汤底还是腌制肉类。

资料来源：注册中医师马琦杰

延伸阅读：常吃超加工食物更早死 研究揭死亡风险增19% 12种食物添加剂最毒最伤身

马琦杰注册中医师、「中医爸B」简介:

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