洗面奶推介｜日本《LDK》评测7款人气产品 4款获A级 温和滋润清洁力强！

洗面奶能够温和地去除面部污垢，它种类繁多，从保湿到清爽再到毛孔护理，应有尽有。日本《LDK》测试市面7款洗面奶，当中包括「NIVEA」、「Naive」「Kracie」等热门品牌，全面对比各款产品的清洁力、成分和使用感受，最终有4款产品获A级。

日本《LDK》评测7款洗面奶 4款获A级

《LDK》公布7款洗面奶的测试结果，其中4大评分标准如下：

清洁力 ：用人造皮脂覆盖磨砂玻璃，再用洗面奶清洗。玻璃因油脂而变得透明，清洗后越恢复洁白，评分越高。

：用人造皮脂覆盖磨砂玻璃，再用洗面奶清洗。玻璃因油脂而变得透明，清洗后越恢复洁白，评分越高。 成分 ：一位专业的成分专家根据每款产品的成分表对其进行评估。清洁成分被用作基础评分，其他成分，例如神经酰胺等保湿成分以及准药物中的活性成分，也进行了综合评分。清洁成分较为温和的产品会获得更高的评分。

：一位专业的成分专家根据每款产品的成分表对其进行评估。清洁成分被用作基础评分，其他成分，例如神经酰胺等保湿成分以及准药物中的活性成分，也进行了综合评分。清洁成分较为温和的产品会获得更高的评分。 使用感受：由多名测试人员实际试用产品，并检查起泡是否容易、冲洗是否容易，以及洗后皮肤是否感觉滋润或紧绷。

LDK实测：7款洗面奶使用效果及评价⬇⬇⬇

LDK评测洗面奶完整名单：

第7位 B级（3.79分）：Kracie will one 2WAY clear mask wash（日圆¥1656，约HK$82）

第6位 B级（3.83分）：Kanebo suisai beauty clear paste wash（日圆¥1430，约HK$70）

第5位 B级（3.88分）：NIVEA 2WAY 美容洗面奶（日圆¥892，约HK$44）

第4位 A级（3.92分）：Naive 洁面泡棉（毛孔清洁）（日圆¥321，约HK$16）

第3位 A级（4.08分）：unlabel Moist Botanical 洁面泡沫 N（日圆¥693，约HK$34）

第1位 A级（4.38分）：MQ Magnifique Brightening Washing Cream（日圆¥1540，约HK$76）

第1位 A级（4.38分）：unlabel LAB Vitamin C Face Wash（日圆¥880，约HK$43）

《LDK》评测洗面奶有何优点？

在各款产品中，「Kracie will one 2WAY clear mask wash」获得最后一名，《LDK》测试员指，这款洁颜乳的清洁成分为非离子型，温和不刺激。它含有乙醇，虽然泡沫不多，但洗后皮肤感觉很滋润。

「unlabel LAB Vitamin C Face Wash」和「MQ Magnifique Brightening Washing Cream」排名共同第1位，获 Best Buy 称号。测试员指，在所有测试产品中，「unlabel LAB Vitamin C Face Wash」是唯一一款温和的氨基酸洁面产品，无需用力搓揉即可有效去除油脂和污垢，兼具温和性和清洁力。此外，它泡沫丰富，使用感舒适，广受好评。

至于「MQ Magnifique Brightening Washing Cream」的清洁力强劲，但有些使用者回馈洗后肌肤感觉滋润，有效清洁且不会令肌肤紧绷。它还含有助于预防皮肤刺激的活性成分。

资料来源：《LDK the beauty》

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