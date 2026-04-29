洗洁精只过水易残留1种「毒药」 严重恐伤肠胃 即学8招正确洗碗法 彻底洗走化学毒素

每日洗碗冲水原来冲不干净洗洁精净？洗洁精若残留于碗碟上，不但会伤害肠胃，更可能引发多种慢性疾病。有医生引述研究指出，洗洁精中常见的1种化学物质，即使是低剂量残留，也足以导致身体出现发炎，甚至伤肠胃。为此，他分享了8大洗碗贴士，无论手洗或使用洗碗碟机，都能彻底洗走化学毒素。

研究揭洗洁精只过水易残留1种「毒药」 严重恐伤肠胃

肠胃科医生郑泓志在Facebook专页发文讲解在洗碗过水时若没有彻底冲走洗洁精，可能导致的健康问题。原来日常生活中会接触的各种添加剂和化学物质，容易对人体的肠胃道上皮组织造成严重破坏。人体肠胃道内层覆盖着一层由上皮细胞紧密排列而成的屏障，犹如身体的防护罩，负责阻挡外来有害物质入侵，皮肤和肺部亦有类似保护层。万一这道肠胃屏障受损出现缺口，便可能引发一系列严重疾病，包括：

食物过敏

肠胃发炎

糖尿病

肥胖

肝硬化

多发性硬化症

自闭症

抑郁症

阿兹海默症

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郑医生引述瑞士苏黎世大学附属机构「瑞士过敏与哮喘研究所」的一项报告进一步说明。该研究探讨了洗碗碟机洗涤剂化学物残留，对肠胃上皮组织的影响。该研究所指出，洗洁精中常见的「乙醇乙氧基酸酯」（Alcohol Ethoxylates），正是引起强烈毒性反应、破坏肠道屏障的主要化学物质。研究人员对乙醇乙氧基酸酯进行了稀释测试，稀释度从1：10000到1：40000不等，以模拟餐具上可能残留的洗洁精浓度，得出惊人结果：

模拟高剂量情况： 残留的化学物质会直接破坏肠胃道中的表皮细胞组织。

模拟低剂量情况： 即使微量残留，亦会令肠道上皮细胞屏障崩解，导致身体出现一系列发炎反应。一旦上皮细胞受损，身体更会启动发炎反应的基因表现，并与细胞内部讯号传递，引发大规模的细胞死亡程序。

研究证实，即使是微量残留的洗涤剂化学物质，也有可能对肠道健康造成严重危害，引起发炎反应和细胞大量死亡。如果肠道屏障长期且反复地受到这种化学物质破坏，将大幅增加患上多种慢性疾病的风险。

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即学8招正确洗碗法 彻底洗走化学毒素

为尽可能减少洗洁精残留，避免病从口入，郑医生建议大家应养成以下8大正确洗碗习惯：

8招正确洗碗法

手洗建议方法：

浸泡暖水：将洗好的碗碟浸入暖水中约5至10分钟，温水有助进一步溶解及去除残留的化学物。

选用环保洗洁精：考虑改用市面上无磷、无毒的环保型洗洁精，其残留量较低，对健康影响相对较小。

反复多次过水：洗碗后，应反复用清水冲洗数次，确保将所有洗洁精泡沫和残留物彻底冲走。

靠嗅觉检查有否残留气味：碗碟晾干后，若靠近依然闻到有洗洁精的化学气味，代表仍有残留，必须重新清洗。

善用洗碗刷或百洁布：使用软毛刷、海绵或百洁布稍微用力刷洗，有助物理性去除顽固的洗洁精残留物。

洗碗机建议方法：

最后人手过水：机洗完毕后，再用清水以人手为餐具清洗一次，确保残留物全部清除。

定期深层清洁洗碗碟机：洗碗碟机内部亦会日积月累残留化学物，应定期使用专用的机器清洁剂进行彻底清洗。

增加清洗循环：使用洗碗碟机清洗餐具时，可在预设的最后一个循环后，手动多加一次清洗循环，彻底冲净残留物。

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