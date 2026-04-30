防晒妆前乳推介｜日本《LDK》评测23款人气产品 8款获A级 防晒遮瑕2合1！

夏天来了！想保护肌肤免受紫外线侵害，又想保持妆容美丽动人，防晒妆前乳就派上用场了。它是一款底妆产品，兼具防晒和妆前乳的修容功效。日本《LDK》测试市面23款米色和粉色系的防晒妆前乳，当中包括「Dior」、「innisfree」「shu uemura」等热门品牌，全面对比各款产品的紫外线防护、肌肤修饰力、持久度和质地，最终有8款产品获A级。

日本《LDK》评测23款防晒妆前乳 8款获A级

《LDK》公布23款防晒妆前乳的测试结果，其中4大评分标准如下：

紫外线防护 ：将产品置于紫外线反应标签上，并以人造日光灯照射。紫外线防护率根据颜色差异计算。

：将产品置于紫外线反应标签上，并以人造日光灯照射。紫外线防护率根据颜色差异计算。 肌肤修饰力 ：评估产品修饰毛孔、修饰肤色、提亮肤色和肌肤光泽的效果。

：评估产品修饰毛孔、修饰肤色、提亮肤色和肌肤光泽的效果。 持久度 ：将每款产品与同一款粉底液涂抹于人造皮革上，并喷洒模拟皮脂。之后，透过蒸汽测试评估其破损程度。

：将每款产品与同一款粉底液涂抹于人造皮革上，并喷洒模拟皮脂。之后，透过蒸汽测试评估其破损程度。 质地：多位评测员、专业发型师和化妆师使用该产品，并评估其延展性和均匀度。

综合评分优先考虑肤色修饰力和持久度。

LDK实测：23款防晒妆前乳使用效果及评价⬇⬇⬇

LDK评测米色调防晒妆前乳完整名单：

C级（2.33分）：hare bare protection UV serum C primor（日圆¥1760，约HK$87）

C级（3.06分）：SHIRORU brightening in day（日圆¥3630，约HK$179）

C级（3.06分）：La Roche-Posay UV Idea XL Anthelios Tone-up Tinted（日圆¥4070，约HK$200）

B级（3.45分）：Keana Beaute 毛孔清洁 UV 妆前乳（日圆¥1262，约HK$62）

B级（3.75分）：d'Alba UV Essence Waterfull+ Cover-up Foundation-free sun cream（日圆¥1900，约HK$94）

B级（3.75分）：shu uemura unlimited block booster charged up Advanced/Nude Beige（日圆¥4990，约HK$246）

B级（3.75分）：PHI BEAUTY Bare Glow UV Primer 透明米色（日圆¥2200，约HK$108）

A级（3.92分）：Minon AminoMoist bright up base UV（日圆¥1245，约HK$61）

A级（4.08分）：Elegance Paris Modeling Color Base UV（日圆¥5300，约HK$261）

A级（4.36分）：雪肌精 SEKKISEI Airy Skin Veil Brightening UV Base（日圆¥2450，约HK$121）

A级（4.31分）：DECORTE UV Comfort Tone Up CC（日圆¥3980，约HK$196）

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《LDK》评测冠军米色调防晒妆前乳有何优点？

在各款产品中，「hare bare protection UV serum C primor」获得最后一名，《LDK》测试员指，涂抹「hare bare protection UV serum C primor」后几乎立刻就开始起皱晕染，持久度也很差。不过，它的确有防晒效果。

「DECORTE UV Comfort Tone Up CC」排名第1位，获 Best Buy 称号。测试员指，这款来自 Cosme Decorte 的产品拥有媲美粉底的遮瑕力，在各项肌肤修护测试中均获得高分。它能有效抵御春夏紫外线，同时保持肌肤的自然美。凭借其卓越的防晒指数，荣获「最佳购买奖」。

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LDK评测粉色调防晒妆前乳完整名单：

第12位 C级（2.81分）：Heart Percent Tone Balancing sun base（日圆¥1793，约HK$88）

第11位 B级（3.17分）：Dior Prestige White Le Protecteur UV Jeunesse ET Lumière（日圆¥15950，约HK$785）

第10位 B级（3.53分）：Koh Gen Do THE SKINWAKE HAKKO Essence Primer Smooth Color Control（日圆¥4400，约HK$217）

第9位 B级（3.58分）：shu uemura unlimited block booster charged up（日圆¥4990，约HK$246）

第8位 B级（3.58分）：Wonjungyo Tone-up Base N/01 蜜桃粉（日圆¥1430，约HK$70）

第7位 B级（3.83分）：innisfree Vitamin C Tone-up Sunscreen（日圆¥2310，约HK$114）

第6位 B级（3.95分）：＆be UV Primer Rich Moist（日圆¥1650，约HK$81）

第5位 B级（3.97分）：DECORTE UV Comfort Tone Up CC 10 lavender rose（日圆¥3980，约HK$196）

第4位 A级（4.00分）：Elegance Paris Modeling Color Base UV/PK110（日圆¥6150，约HK$303）

第3位 A级（4.17分）：idio 提亮肤色防晒霜（日圆¥1980，约HK$98）

第2位 A级（4.33分）：anua vita C Tone-up peach pink（日圆¥2050，约HK$101）

第1位 A级（4.47分）：NAMING. Serum Skin Base（日圆¥1430，约HK$70）

《LDK》评测冠军粉色调防晒妆前乳有何优点？

在各款产品中，「Heart Percent Tone Balancing sun base」获得最后一名，《LDK》测试员指，虽然「Heart Percent Tone Balancing sun base」能起到一定的修饰作用，但由于油腻和潮湿，妆效很快就消失了。不过，它的防紫外线功能确实非常出色。

「NAMING. Serum Skin Base」排名第1位，获Best Buy称号。测试员指，虽然广告宣传的是粉红色，但其实它更偏向米色，能与肤色完美融合。它利用光线修正肌肤瑕疵，例如暗沉和肤色不均，打造迷人透亮的妆容。此外，它还持久不脱妆，且不易晒伤和卡粉。

资料来源：《LDK》

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