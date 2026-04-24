吃寿司也能防脑雾？Wasabi关键成分隐藏抗老密码 2类人不适合多吃

不少人吃寿司时，都有沾芥末（Wasabi）的习惯，科学家进行一项长达25年研究发现，这股辛辣劲背后可能藏著对抗失智的关键！

Wasabi隐藏「抗老密码」

身体的慢性发炎是癌症与失智的隐形元凶，日本研究发现，芥末成分6-MSITC能活化细胞内的转录因子 NRF2，让细胞防御力全面升级且效果持续超过24小时；实验数据显示，这项成分不仅能显著改善60岁以上长者的工作与情节记忆，还能提升45至69岁中高龄者的注意力，甚至让慢性疲劳患者的脑雾评分与认知速度获得明显进步。

拆解成分：本山葵与辣根酱不同

营养师曾建铭指出，本山葵属于十字花科，拥有独特的「硫代葡萄糖苷-芥子酶」系统。文献显示山葵含有多种「异硫氰酸酯类（ITCs）」，其中主角6-MSITC最常被讨论，具备强大的抗发炎、抗氧化与神经保护作用。值得留意是，一般超市管装或便宜店家的绿色酱料多半是「辣根」做的，几乎不含6-MSITC。

这项研究结果指出：

长者试验： 针对72位60至80岁长者进行为期 12 周的双盲随机对照试验，证实记忆力获得改善。 中高龄试验： 针对50位45至69岁受试者进行 8 周试验，处理速度与注意力有所提升。 美中不足： 针对慢性疲劳与脑雾的研究目前仅有15位参加者，且缺乏安慰剂对照组。加上部分随机试验有厂商资助，因此目前被定位为「早期临床阶段」。

寿司要沾几多Wasabi先够？

很多人想知道「寿司要沾几克才够？」曾建铭坦言，目前难以精确换算。研究剂量参考：记忆研究每日使用0.8毫克的 6-MSITC；疲劳研究则用到4.8至9.6毫克。医生提醒不要为了健康把山葵当补品吃，食物型摄取就当调味，若追求功能效益，应选择标明 6-MSITC 含量的标准化萃取产品。

2类人不适合「大吃特吃」

曾建铭对于不适合食用的族群采取保守立场。虽然一般食物摄取量很安全，但大量摄取山葵可能增加出血与瘀青风险。本身有出血倾向、正在使用抗凝血或抗血小板药物、或是在手术两周内的人，请务必特别小心。

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