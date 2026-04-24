下雨天湿鞋发臭随时变细菌温床！即学5招极速干鞋法 善用4物更可除臭

天文台今日（4月24日）指出，高空扰动本港带来骤雨及狂风雷暴。下雨时随时搞到双脚连鞋湿透，不但会散发阵阵尴尬酸臭味，更会沦为真菌繁殖的最佳温床，随时诱发足部疾病。有品牌教5招超实用的极速干鞋法，并教善用4物轻松吸湿除臭。

下雨天湿鞋发臭随时变细菌温床 易引发3大足部疾病

根据The North Face在网页发文表示，最近天气阴晴不定，一场突如其来的大雨随时令双脚连鞋尽湿，令人相当困扰。想像一下，正赶往重要场合却遭遇大雨，双脚被闷在湿透的鞋内，不但影响舒适度，更会散发阵阵异味，令人尴尬。更严重的是，穿著湿鞋会令足部长期处于潮湿状态，大大增加感染真菌的风险，以下是3种穿湿鞋容易引发的常见足部疾病：

香港脚（足癣）：湿透的鞋厢是霉菌繁殖的最佳温床，容易诱发香港脚，导致脚部皮肤出现红肿、痕痒、发炎及脱皮等症状。 灰甲（甲癣）：与香港脚一样由真菌感染引起，长时间穿著湿鞋会增加感染风险，令脚趾甲变厚、变色（如变黄或灰白）、变形甚至散发异味。病情严重时，更可能演变成甲沟炎，引起剧痛。 脚趾起水泡：穿著湿透的鞋子长时间行走，会增加皮肤与鞋内壁摩擦的机会，容易导致脚趾间形成水泡，带来疼痛与不适。

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即学5招极速干鞋法 鞋底放2物更快干

The North Face分享了5个让鞋子快速变干的小技巧，大家可根据鞋子材质及实际情况，选择最合适的方法：

即学5招极速干鞋法

1.使用吹风机

建议使用冷风或温和低温风力，切忌用高温热风吹向皮革、麂皮等易损材质。吹风时应与鞋面保持适当距离并不断移动，避免局部过热烫伤鞋面。一般吹15至30分钟即可，具体时间视乎材质和湿透程度而定。

2.塞报纸或厨房纸巾

将报纸或厨房纸揉碎塞满鞋厢每个角落，最大程度增加吸湿面积。当纸张变湿后应立即更换，并将鞋子放置在通风良好处，有助于水分挥发，加快干燥速度。

3.鞋底放报纸或筷子

皮鞋底容易吸水，可在鞋底垫报纸吸湿；或用旧筷子将鞋子架高，让鞋底与地面保持距离，创造空气流通空间，有助于鞋底快干。留意运动鞋因多为橡胶底且底部有凹槽，本身不吸水且通风，则无需此步骤。

4.立起来晾干

将鞋子靠墙直立摆放，减少与地面的接触面积，有助鞋子更快变干。

5.放入干燥剂或除湿剂

当鞋子大致干透后，可放入适量的干燥剂或除湿剂，确保内部毫无残留水分，彻底恢复干爽。

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善用4物更可除臭 咖啡渣也有效

台湾IRIS OHYAMA在网站介绍以下4种简单又实用的鞋子湿掉除臭方法，让鞋子重新变得干爽、清新不尴尬：

小梳打粉急救法：小梳打粉具备极佳的吸湿与除臭功效，只需将适量小苏打粉装入旧袜子或纱袋中，放入鞋内静置一晚，即可有效吸走残留水气及去除异味，特别适合应急处理湿鞋后的异味。 咖啡渣除臭法：将彻底晒干的咖啡渣装入透气袋，放进鞋内静置数小时，不但能吸附异味，更会散发阵阵天然咖啡香。 活性碳吸湿法：活性碳（如竹炭包）的多孔结构能有效吸附空气中的水气与臭味分子。此方法除臭力持久，十分适合放入鞋柜作日常保养，但需记得定期更换以维持效果。 除臭喷雾快速应急：若赶著出门又担心鞋子有味道，市面上的鞋用除臭喷雾便是最佳救急帮手。建议挑选天然、不含酒精的温和配方，喷洒后静置一会儿再穿上，瞬间带来清新气息。

资料来源：The North Face、台湾IRIS OHYAMA

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