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一饮即冲厕！ 夏天早餐冻奶茶沦「最强泻药」 拆解4大细菌滋生陷阱

食用安全
更新时间：11:00 2026-04-27 HKT
发布时间：11:00 2026-04-27 HKT

踏入夏季，不少人都习惯买一杯冻奶茶消暑，但这股清凉快感往往伴随腹部绞痛或者肚泻，为甚么夏季饮冻奶茶特别容易腹泻？

为甚么夏季饮冻奶茶特别容易腹泻？
为甚么夏季饮冻奶茶特别容易腹泻？

1.冰块极易受细菌污染

夏季是细菌活动的高峰期，若餐厅未能严格控管制冰水源或储存过程中的衞生，冰块极易受到大肠杆菌污染。最危险的是，含糖的奶茶为细菌提供了充足营养，一旦加入受污染的冰块，会令大肠杆菌滋生得更快。当你饮下这杯看似消暑的奶茶时，其实也喝下了大量繁殖的病菌。

2. 湿热环境危机

很多人习惯买了一杯冻奶茶后，因为喝不完而断断续续喝上一整天。在夏天又湿又热的环境下，饮品若长时间置于室温，冷藏温度不足会让细菌进入「繁殖暴走期」。随著冰块融化、温度上升，杯中的细菌数量会呈几何级数增长，让原本清爽的早餐变成肠胃炎的导火线。

3. 冰冻刺激令肠道紊乱

除了细菌因素，物理刺激也不容小觑。夏季室外高温，进入冷气房后立刻饮用冻奶茶，强烈的冷刺激会导致胃肠道血管骤然收缩、蠕动异常加快。这种温差冲击会干扰消化系统的节奏，引发痉挛性腹痛或急性的水泻反应。

4. 乳糖不耐影响

患有乳糖不耐症的人士在夏季肠道敏感期，奶茶中的乳糖若未被有效分解，便会在肠道内发酵产气。再加上浓郁茶底所含的「茶碱」具有促进肠胃蠕动的作用，两者双管齐下，加速了排泄反应。

早餐饮冻奶茶 号称「最强泻药」

台湾肝胆肠胃科医生范泉山在节目《健康2.0》中表示，喝冻奶茶出现润肠通便作用其实有4大原因：

通便原因1：早上饮用

  • 刚起床时，人体各个器官未完全苏醒，敏感度较高，若在早上喝冻奶茶，就会令未准备好的肠胃大受刺激，促进排便。

通便原因2：饮用份量多

  • 一整杯的冻奶茶份量并不少，如果在早上一次过饮完一大杯，其份量令身体制造更多废物，自然更需要排便。

通便原因3：温度较低

  • 食物温度会刺激胃部排空，越刺激的食物，尤其过冷或过热都有所影响，一旦胃部未经排空、缺乏消化过程，食物就会直接送到肠道。而冻奶茶正正就会刺激食物快速送到肠，从而刺激排便及引致腹泻。

通便原因4：成分含有奶

  • 无论是用奶精或鲜奶都会刺激排便：前者含有棕榈油或橄榄油，会刺激肠道壁；后者亦可能会引发乳糖不耐症，导致肚泻。

范医生表示，大部份人吃早餐时喝冻奶茶，也可达到润肠效果，有助排便，但未必会造成腹泻。

延伸阅读：便秘分3大类型+通便建议

营养师李婉萍指曾发文指，便秘可分3种类型，

  • 有便意却无法排便
  • 大便型态是一颗颗的，放屁时很臭
  • 大便黏性较强

上述3种便秘类型，若配合相应的饮食及生活方法，有助改善便秘问题：

延伸阅读：吃蔬果就可通便？ 预防便秘4大饮食建议

便秘吃蔬菜水果就可有效通便？营养师李婉萍又指出，若不想腹便淤积，她建议4个方法维持肠道健康，预防便秘：

延伸阅读：便秘出现4情况须求医

根据本港衞生署资料，便秘属常见问题，多指为排便变得不频繁，每周排便次数少于3次，而粪便的状态太硬、太小或是很难排便。便秘时若出现以下4种情况须求医治理：

衞生署列3大便秘原因

衞生署指，在医院内科的病人中，大便药是其中一种常见的病人口服药物。常用的口服大便药主要有三种；第一种番泻叶，俗称「草饼」，深草绿色药片，作用刺激肠道，借以促进蠕动作用及排便；第二种为人工乳果糖，此药为淡黄色水剂，作用为渗透性泻药，从肠道中吸出水份，增加粪便水份，让粪便容易排出，第三种为洋车前子壳纤维粉，吸水后会成为膨胀纤维，有刺激肠道蠕动作用，促进排便，但服用者必先将纤维粉与水混合，形成啫喱状才可服食，否则效果适得其反，导致便秘。

3大常见便秘原因如下：


衞生署教预防便秘5大方法

衞生署教预防便秘5大方法，包括饮食及作息方面：

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