开冷气霉味好重？没有定期清洁恐惹4大致命病菌！即学3招清洗法 免变「细菌密室」

炎夏杀到，重新开启闲置大半年的冷气机，传出一阵霉味？有品牌指，若无定期清洗冷气，恐惹4大夺命恶菌。若不想家居沦为「细菌密室」，有电力供应商教3大方法清洗冷气，只需简单工具，便能轻松清走霉菌。

开冷气霉味好重？没有定期清洁恐惹4大致命病菌

根据中华电力（中电）网页显示，若冷气机大半年未有开启，一开机随时传出阵阵难顶的霉味；即使将温度调低依然感觉不够冰凉。不少人误以为冷气机损坏需要更换，但原来这往往是因为生活繁忙，忘记定期清洗冷气机所致。其实早于2018年，浸会大学研究团队已发现，人体脱落的死皮会经抽风装置进入冷气机内，分解并长期积聚后便会传出恶臭。除此之外，根据Ncco专利空气净化技术在Facebook专页的分享，冷气机若未有定期清洁和维护，更会释放多种常见细菌，严重威胁人体健康：

霉菌：冷气机的隔尘网、冷凝器和去水喉若保持潮湿且未经清洁，极易滋生霉菌。霉菌孢子会随冷气释放到室内空气中，可能引发过敏反应、哮喘发作及呼吸道感染，对免疫系统较弱的人士更会造成严重的健康问题。 金黄色葡萄球菌：冷气机内部积聚的灰尘和污垢是滋生金黄葡萄球菌的温床。这种细菌可引发皮肤感染、呼吸道感染，严重时甚至会导致出现败血症。 大肠杆菌：若冷气机的去水系统堵塞或缺乏清洁，便可能滋生大肠杆菌。大肠杆菌容易引发肠胃感染，症状包括腹泻、腹痛及呕吐；情况严重时，更可能导致脱水及肾衰竭。 链球菌：冷气机内的积尘污垢同样会滋生链球菌，随时引发咽喉炎、扁桃体炎，甚至肺炎。

即学3招清洗冷气法 免变「细菌密室」

面对冷气机的隐藏健康危机，中电特别分享了3个日常清洁冷气机的小方法，教大家轻松去除霉菌，避免居所沦为「细菌密室」：

3个日常清洁冷气机的小方法

方法1：

闲置大半年后首次开冷气前，可先用花洒配以清水，清洗隔尘网及外罩的尘垢；随后以1比99稀释漂白水，用喷壶喷洒消毒冷气机内部的金属片。喷洒后静待30至60分钟，再开启「风扇」功能，便可令漂白水气味自然消散。漂白水对机身金属片影响不大，开冷气后更会被机身产生的冷凝水带走，顺便清理去水喉位置的霉菌。

方法2：

建议养成定期清洗隔尘网的习惯，最好每2星期清洗一次。清洗时，只需用花洒向下冲水即可，切忌用刷子大力刷洗。因为刷洗随时会令隔尘网的网孔变大，直接破坏其隔尘过滤功能。

方法3：

每次关掉冷气后，经历一冻一热的温差，无论冷气机身内外抑或房内墙身，都很容易凝结「倒汗水」。在日间湿热的天气下，这些水分便成为养菌的最佳时机；夜晚再开冷气时，细菌就会随风吹匀全屋。为免染病，紧记要勤力用1比99稀释漂白水，抹拭冷气风槽隙缝及有倒汗水的位置。

中电亦提醒市民，如果家中的冷气机已使用5年以上，且平时没有经常清洗的习惯，建议在炎夏正式来临前，聘请专业的洗冷气公司进行拆机全面大清洗一次，保障全家健康。

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