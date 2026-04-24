港女分享街坊教阿华田止疴大法 医生拆解背后原理 2类人不适合饮用

近日一名港女于社交平台分享街坊教路饮用一款神级饮品「阿华田」治疗肚疴后不适，令不少人啧啧称奇。有医生接受《星岛头条》访问，拆解「阿华田止疴」背后真正原理及风险。

网传「神级饮品」阿华田止疴妙法

一名港女近日在社交平台Threads发帖，留言指「香港太多隐世高手： 上次肚疴隔离陈师奶都系教我饮阿华田就可以好返，我心谂呢条友系咪嚟搞笑，点知真系好返 Clsss」。除了阿华田治疗肚疴妙法，「陈师奶」还教路月经后手冻脚冻，饮滴鸡精进补，对此，楼主大呼：「陈师奶，果然系我恩人」

帖文发出后引起网民热议，不少人直言：「发现新知识，肚疴饮阿华田+嚟M一星期后饮鸡精」、「肚疴饮宝矿力有听过 阿华田真系冇」、「以后细路扭买阿华田，啲妈咪冇得话Jayden,你肚痛唔可以drink呢啲」、「以后细路扭买阿华田，啲妈咪冇得话Jayden，你肚痛唔可以drink呢啲」、「阿华田呢个真系秘笈嚟 我唔系第一次听」、「真系唔好睇小啲师奶」。

另有网民分享个人经验：「我家庭医生都系咁教，话阿华田同美禄入面有好多矿物质 (但唔好买三合一有奶个啲）肚屙时饮可以黏住埋肠胃既菌帮助啲菌快啲排清，又不失营养」。

医生拆解背后原理：其实是补给

家庭医生林永和接受《星岛头条》访问，解释阿华田背后原理，他直言「阿华田在医学绝对不是止疴药」。事实上，肠胃炎引致的肚屙重点在于补水与热量，阿华田含有麦芽、糖分、可可粉与乳清粉，能提供水分、糖分与电解质，让人「肚空空时饮咗舒服啲」。但饮用阿华田「唔会令你疴得少啲」，甚至可能因为成分刺激，导致「疴得更加多」。

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2类人不适合饮用 ！随时变「升糖炸弹」

虽然阿华田美味可口，平日可适量饮用，但若处于严重肚泻情况，林永和医生提醒应及早治疗，不是靠阿华田。对于特定体质的人来说，风险更是高过收益：糖尿病患者饮用阿华田会导致升糖指数变高，令糖尿不稳定；而乳糖不耐症人士饮用后，则可能出现肚屙、肚胀等反效果。

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肠胃闹脾气？休息才是关键

当面对肠胃不适，林永和医生建议最有效的方法其实是回归基本步。首先要让肠胃休息，饮食选择清淡，减少食辛辣、油腻食物。同时要留意是否有缺水情况，适量补充水分或电解质。他强调药物只是备用，一般的肠胃不适靠休息已足够，但若出现发烧或疴血等求医警讯，这就不是「陈师奶」能解决的范畴，必须尽快就医。

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