喉咙冷知识 为甚么人类不能连续吞口水5次？揭开身体自动「煞车」5大原因

为甚么人类不能连续吞口水5次？别担心，你并不孤单，这不是体力问题，而是大脑的保护设定，以下为你揭开身体「煞车」5大原因。

原因1：口水供应不足

吞咽需要口水当「润滑剂」，口水并非无限量供应。当没吃东西时，口水分泌流速极低；受到刺激时才会增快。当你短时间内连吞 4-5 次，口水的产出速度远远跟不上你吞咽的速度。一旦缺乏润滑，咽喉黏膜摩擦力增加，会立刻向身体发出警号，「强行中止」吞口水动作。

【同场加映】转季易有耳鼻喉问题 医生教区分感冒/鼻敏感/鼻窦炎症状 洗鼻有效通鼻塞吗？

为甚么人类不能连续吞口水5次？

原因2：肌肉短暂「停机」

别小看「吞」这个动作，它其实是一场精密作战，需要超过20多组肌肉协同工作。从口腔推送到食道蠕动，这套流程必须在1.26 秒内完成一系列工作。大脑神经元在控制这套动作后会进入短暂的「萎靡状态」，这在医学上称为「绝对不应期」。这段时间内，无论外界如何刺激，疲惫的肌肉和神经都会拒绝执行任务。

原因3：大脑启动「呼吸优先」

咽喉是人体的交通要道，食道和气管在此分流。为了怕你被口水呛到，大脑设定了一个机制，吞咽时，为了防止东西误入气管，大脑会自动暂停呼吸吸0.5到1.5秒。如果你疯狂连吞，大脑会优先保证呼吸正常，强行启动「保护性抑制」。这就像电脑为了防过热自动停频一样，人体神经系统也会对频繁吞咽发出「暂停」信号。

【同场加映】吞口水时喉咙有异物感？医生拆解喉球症成因/症状/发作时机 与吞咽困难有何分别？

原因4：当「自动」变「手动」

吞口水本来是身体的「自动化程式」，但当你刻意去挑战它时，动作就变成「意识化」。就像你平时走路很顺，但如果特别盯著自己的脚步看，反而会不协调。人类大脑缺乏「连续快速吞咽」动作记忆，这种不常见的刻意干预更容易导致出错与停顿。

原因5：实验数据揭晓！

根据多项实验观察，研究者发现人类在「连续吞咽」这件事上的极限非常一致：

85% 的人 ：会在第4次吞咽时感到明显困难。

：会在第4次吞咽时感到明显困难。 不到 5% 的人 ：能勉强完成5次，但通常伴随著强烈的喉咙不适感。

：能勉强完成5次，但通常伴随著强烈的喉咙不适感。 关键在于「时间」：研究指出，只要间隔超过1秒以上，大多数人都能完成5次甚至更多。

延伸阅读：常喝水呛到要小心！1原因增吸入性肺炎风险 营养师教长者安全饮水3招