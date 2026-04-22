国家版「防癌说明书」出炉 一文睇清15条守则 1个港人习惯最易中招

大家都说「养生」是一件奢侈的事，但及早防癌可以很简单！国家卫健委最近发布一份「防癌说明书」，以下15条守则当中有一半与饮食习惯息息相关，一齐看看！

一、 饮食习惯

1. 别让「毒物」入口

花生、粟米发霉会产生强致癌的「黄曲霉毒素」，亦是肝脏的头号杀手，变坏食物应尽早弃掉。

槟榔是口腔与食道黏膜的强酸，长期咀嚼极易诱发口腔癌。

2. 拒绝「高温」食物

香港生活节奏快，不少打工仔为了节省时间，往往会快速吞下食物「光速」用餐。要注意超过65℃的热饮是食道癌的「隐形危机」，包括热汤、高温餸菜，建议让它们「冷静」一下，温热入口最安全。

3. 拒绝「重口味」食物

腊肉、咸菜含有亚硝酸盐；烧烤和油炸物则藏有致癌的多环芳烃。

香肠、火腿、烟肉等加工肉制品，已被证实与结直肠癌密切相关。

4. 戒掉「甜蜜陷阱」

甜点与「港人喜爱废水」奶茶都容易致肥，而肥胖是乳腺癌、胰腺癌等癌症的「培养皿」，建议戒掉添加糖。

5. 补充蔬果全谷

每天进食够300至500克蔬菜；200至350克水果。全谷物（如玄米、杂豆）能有效降低肠癌风险。

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二、运动习惯

1. 管理腰围与体重

肥胖是一种慢性炎症，BMI 应控制在18.5至23.9之间。男性腰围别超过90厘米，女性别过85厘米。

2. 拒绝久坐

久坐会让免疫力「生锈」。每周坚持150分钟快走或慢跑，亦建议行楼梯、做家务！

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三、社交习惯

1. 戒烟限酒

吸烟是导致肺癌的头号主因，无论是电子烟还是二手烟，通通都要避开。

酒精代谢产生的乙醛是强致癌物，最安全的饮酒量是「零」。

2. 守护卫生

幽门螺杆菌、肝炎病毒是肝癌与胃癌的诱因，聚餐用公筷，减少共用餐具。

3. 物理防护

紫外线是皮肤癌元凶，出门记得带备雨伞、防晒用品。

装修甲醛、油烟都是隐形毒气。天晴时多开窗，煮饭必开抽油烟机。

四、 科学预防

1. 两大疫苗

乙型肝炎疫苗 ： 预防肝癌的第一道关卡。

HPV 疫苗： 远离宫颈癌与口咽癌的最佳手段，适龄男女都应考虑。

2. 母乳喂哺

坚持母乳喂哺至少6个月，妈妈患乳腺癌与卵巢癌的风险亦会下降。

资料来源：新华社微信公众号

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