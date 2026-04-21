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屋企湿气重 只用抽湿机唔够 专家揭7大最易忽略发霉黑点 附清洁攻略

食用安全
更新时间：16:05 2026-04-21 HKT
发布时间：16:05 2026-04-21 HKT

天文台预测，受一道低压槽及东北季候风影响，本港天气由本周一 （20 日）起转趋不稳定，预计连续六天有骤雨。在湿热交替的天气下，家居霉菌极易集体爆发。日本家事达人矢野菊乃提醒，除了使用抽湿机，更要掌握「7大最易忽略发霉黑点」清洁绝招！

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1. 床褥底部

香港不少租屋人士或自住家庭常忽略床褥底部的湿气。入睡后排出的汗水与热气，若长期积聚在床褥与地板的接触面，极易滋生霉菌。建议每天起床后应将棉被与床垫翻起通风。若空间不足，在床褥下垫入除湿垫或竹席，制造空气层，并定期移至阳光下曝晒。

2. 浴室天花板

冲热水澡后的残余肥皂垢与皮脂，是霉菌最爱的大餐。尤其矽胶封条与天花板，常因湿度过高滋生黑斑。建议洗澡后先用花洒冲刷墙身降温，并带走残余皮脂。接著用刮刀移除积水，搭配抽气扇彻底干燥。使用除霉剂前，务必确保表面干燥，渗透力才更强。

3. 鞋柜

鞋子穿了一整天后会吸收脚汗与环境湿气，若脱下后立即收进密闭鞋柜，等同于将霉菌「入库保存」。建议脱鞋后应先在通风处放置一晚再收纳。鞋柜内可放置木炭或除湿剂，并维持收纳空间约 80% 满，保留通风空间。

4. 厨房墙身

厨房水管墙身容易产生冷凝水，加上收纳柜多半闷热阴暗，容易滋生霉菌。建议务必擦干厨具再收纳，柜底可铺设报纸协助吸湿，并定期打开柜门排除闷热空气。

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5. 衣柜

香港家居空间狭窄，衣柜若塞得太满，空气完全静止，极易导致名贵毛料或皮衣发霉损毁。建议衣物收纳前必须确认完全洗净晾干。建议每月至少打开柜门通风一次，并善用挂式除湿包加强防护。

6. 洗衣机内槽

长年未清洁的洗衣机，内壁积累的污垢与残留洗剂是霉菌的营养来源，让洗干净的衣服越洗越污糟。建议洗完衣服后切记打开上盖风干。每月使用专业洗衣槽清洁剂进行深层洗净。

7. 雪柜密封胶条

雪柜门边橡胶封条常沾染食物残渣或汤汁，加上冷热交替产生的水气，容易长出霉斑并污染内部食材。建议发现汤汁滴漏应立即擦拭，密封条需定期以酒精或中性清洁剂擦拭。此外，冰箱塞太满会阻碍冷气循环，保持「冷而不湿」才是防霉关键。

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