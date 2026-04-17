紫菜竟藏重金属超标陷阱？营养师警告长期吃恐伤肾伤脑 附3招安心选购贴士

紫菜向来是不少人喜爱的零食，但原来可能暗藏重金属超标的陷阱？有营养师警告，若长期摄取受污染的紫菜，可能为身体带来4大健康影响，包括肾脏和脑部。究竟如何选购才能食得安心？

紫菜竟藏重金属超标陷阱？营养师警告长期吃恐伤肾伤脑

营养师高敏敏在Facebook专页发文指，紫菜属于海藻类食物，在海水中生长及吸收营养与矿物质的同时，亦可能一并吸附环境中的污染物，例如镉、无机砷、铅等重金属。吸附量的多寡，往往与其生长海域及加工方式息息相关。重金属进入人体后，难以被快速代谢及排出体外；若长期且反复地摄取，便可能会在体内慢慢累积，对身体多个系统造成沉重负担：

紫菜藏重金属 4大健康影响/3招安心选购紫菜方法

1. 增加肾脏负担

肾脏是身体主要的排毒器官，若长期接触重金属，可能会令肾脏的代谢与排毒效率下降，加重其负担。对于本身肾功能较弱的人士，影响将更为明显。

2.骨骼支撑力减弱

部分重金属会干扰人体对钙质的吸收与利用，长远而言，可能会影响骨骼健康与支撑力，长者或平时钙质摄取不足的人士需特别留意。

3.影响皮肤状态与心血管循环

体内累积重金属可能会增加身体的氧化压力，不仅会导致皮肤状况变差，更会增加心血管循环系统的负担，出现血液循环不佳等情况。

4.注意力下降

神经系统对部分重金属较为敏感，若长期暴露其中，可能会影响专注力、反应力与学习表现。对于正处于成长期的儿童及青少年，更需严格把关紫菜的来源与摄取量。

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3招安心选购紫菜贴士 紫菜出现3大异常情况避免食用

高敏敏提醒，紫菜本身富含碘质，若过量摄取可能会影响甲状腺功能，因此建议适量进食即可。为了让大家吃得更安心，她分享了以下3招选购紫菜的实用贴士：

拣选信誉良好、标示清晰的品牌：购买有明确注明产地、原料来源与检验资讯的产品，食用时自然更有保障。 避免长期购买单一品牌：定期轮替食用不同品牌的紫菜，有助分散并降低重金属在体内单一累积的风险。 留意气味与外观：若打开包装后，发现紫菜带有刺鼻的药水味、异味或颜色异常，建议尽量避免食用。

资料来源：营养师高敏敏

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