春夏带饭易变坏？营养师揭饭盒装入「三宝」杀菌防食物中毒：柠檬酸/醋/咖哩粉
发布时间：12:27 2026-04-17 HKT
本港踏入春夏，天气回暖潮湿，不少自备饭盒的打工仔和学生都不免担心，饭盒存放室温下数小时，会否变成细菌温床？有专家分享，部分天然调味料的确能抑制细菌，更公开了装盒技巧、食材配搭及冷却秘诀，助大家轻松炮制安全又美味的饭盒。
饭盒｜天然抗菌三宝：柠檬酸、醋、咖哩粉
日媒报道，营养师松田加奈指出，调味料中也有天然抗菌三宝，包括柠檬酸、醋、咖哩粉：
抗菌调味料｜1. 梅干
含丰富柠檬酸，具有强效杀菌作用，这正是梅干让饭盒不易变坏的原因。
抗菌调味料｜2. 醋
其主要成分「醋酸」杀菌能力很强。松田加奈建议，煮两杯米时加入一汤匙醋同煮，可提升白饭的防腐能力。若担心醋味，可用沾了醋的厨房纸巾擦拭饭盒内侧，再装入食物。
抗菌调味料｜3. 咖哩粉
咖哩粉内含多种具防腐及杀菌效果的香料，松田加奈强调，不要只在最后才撒上咖哩粉，要与食材一起彻底拌炒，才能发挥作用。
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其他具抗菌功效的调味料包括：
- 青紫苏
- 山葵
- 日式黄芥末
饭盒｜装盒4大法则杜绝细菌温床
松田加奈指，食物装盒时要留意以下4法则，才可杜绝细菌温床：
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彻底加热：肉类、鱼类、蛋必须煮至熟透，避免未煮熟或「半生熟」状态，以免滋生食源性致病菌。
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完全冷却：白饭和配菜在温热时装盒会产生水气，加速细菌繁殖。一定要完全放凉才入盒。
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冷却后才盖盖：温热时盖上盖子，水蒸气凝结在盖内，成为细菌的温床。
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不留水分：潮湿的环境容易滋生细菌。炖煮类菜肴可拌入柴鱼片（鲣鱼干）吸收多余水分；避免用生菜叶做间隔，改用市售的分隔片和抗菌纸。
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她补充，食源性致病菌最活跃的温度约为30至40度。若无法在食用前一直冷藏饭盒，可放入冷冻食品如冷冻毛豆，代替保冷剂/冰袋自然解冻，或者将热气腾腾的配菜装入保温瓶中。
饭盒｜剩菜「变身」可乐饼、煎蛋卷、春卷
许多家庭习惯将前一天的晚餐剩菜放入饭盒，但如何去除「隔夜感」？松田加奈分享几个简单技巧：
1. 改变剩菜卖相口感：
- 加入柴鱼片、白芝麻或切碎青海苔拌匀。
2. 变软腍的炸鸡：
- 拌上以番茄酱调制的糖醋酱，或加辣椒、豆瓣酱做成辣味版。
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3. 炒菜：
- 用蛋皮包裹蔬菜，制成煎蛋卷。
4. 薯仔沙律：
- 加入芝士，用春卷皮包好油炸，制成春卷。
5. 薯仔炖肉：
- 压碎后搓成饼状，沾面包糠炸或煎成可乐饼。
饭盒｜红黄绿三色人食物提升幸福感
「人类的大脑会将色彩缤纷的餐点判定为丰盛美味，促进血清素分泌，带来幸福感。」松田加奈解释，即使分量不多，色彩丰富的饭盒也能令人更快满足，对控制体重亦有帮助。
1. 红色食物：
- 功效：助吸收茄红素和维他命A
- 食物：蟹肉棒、紫苏渍物、梅干、番茄
2. 黄色食物：
- 功效：提供维他命C和类胡萝卜素、叶黄素
- 食物：水煮蛋、糖渍芝士、粟米粒、彩椒
3. 绿色食物：
- 功效：有助膳食纤维摄取
- 食物：西兰花、冷冻毛豆、青瓜
资料来源：otonanswer
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