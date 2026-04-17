Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

春夏带饭易变坏？营养师揭饭盒装入「三宝」杀菌防食物中毒：柠檬酸/醋/咖哩粉

食用安全
更新时间：12:27 2026-04-17 HKT
发布时间：12:27 2026-04-17 HKT

本港踏入春夏，天气回暖潮湿，不少自备饭盒的打工仔和学生都不免担心，饭盒存放室温下数小时，会否变成细菌温床？有专家分享，部分天然调味料的确能抑制细菌，更公开了装盒技巧、食材配搭及冷却秘诀，助大家轻松炮制安全又美味的饭盒。

饭盒｜天然抗菌三宝：柠檬酸、醋、咖哩粉

日媒报道，营养师松田加奈指出，调味料中也有天然抗菌三宝，包括柠檬酸、醋、咖哩粉：

抗菌调味料｜1. 梅干

含丰富柠檬酸，具有强效杀菌作用，这正是梅干让饭盒不易变坏的原因。

抗菌调味料｜2. 醋

其主要成分「醋酸」杀菌能力很强。松田加奈建议，煮两杯米时加入一汤匙醋同煮，可提升白饭的防腐能力。若担心醋味，可用沾了醋的厨房纸巾擦拭饭盒内侧，再装入食物。

抗菌调味料｜3. 咖哩粉

咖哩粉内含多种具防腐及杀菌效果的香料，松田加奈强调，不要只在最后才撒上咖哩粉，要与食材一起彻底拌炒，才能发挥作用。

【同场加映】带饭用玻璃盒恐中毒？5种食物隔夜吃易滋生恶菌 蔬菜竟上榜？

其他具抗菌功效的调味料包括：

  • 青紫苏
  • 山葵
  • 日式黄芥末

饭盒｜装盒4大法则杜绝细菌温床 

松田加奈指，食物装盒时要留意以下4法则，才可杜绝细菌温床：

  1. 彻底加热：肉类、鱼类、蛋必须煮至熟透，避免未煮熟或「半生熟」状态，以免滋生食源性致病菌。

  2. 完全冷却：白饭和配菜在温热时装盒会产生水气，加速细菌繁殖。一定要完全放凉才入盒。

  3. 冷却后才盖盖：温热时盖上盖子，水蒸气凝结在盖内，成为细菌的温床。

  4. 不留水分：潮湿的环境容易滋生细菌。炖煮类菜肴可拌入柴鱼片（鲣鱼干）吸收多余水分；避免用生菜叶做间隔，改用市售的分隔片和抗菌纸。

【同场加映】6种食物不宜放雪柜 薯仔冷藏易有致癌物？保存隔夜饭少做1事恐中毒

她补充，食源性致病菌最活跃的温度约为30至40度。若无法在食用前一直冷藏饭盒，可放入冷冻食品如冷冻毛豆，代替保冷剂/冰袋自然解冻，或者将热气腾腾的配菜装入保温瓶中。

饭盒｜剩菜「变身」可乐饼、煎蛋卷、春卷

许多家庭习惯将前一天的晚餐剩菜放入饭盒，但如何去除「隔夜感」？松田加奈分享几个简单技巧：

1. 改变剩菜卖相口感：

  • 加入柴鱼片、白芝麻或切碎青海苔拌匀。

2. 变软腍的炸鸡

  • 拌上以番茄酱调制的糖醋酱，或加辣椒、豆瓣酱做成辣味版。

【同场加映】3类食物忌放隔夜 恐增致癌物/肠胃不适风险 营养师教1招避免食物中毒

3. 炒菜

  • 用蛋皮包裹蔬菜，制成煎蛋卷。

4. 薯仔沙律：

  • 加入芝士，用春卷皮包好油炸，制成春卷。

5. 薯仔炖肉：

  • 压碎后搓成饼状，沾面包糠炸或煎成可乐饼。

饭盒｜红黄绿三色人食物提升幸福感

「人类的大脑会将色彩缤纷的餐点判定为丰盛美味，促进血清素分泌，带来幸福感。」松田加奈解释，即使分量不多，色彩丰富的饭盒也能令人更快满足，对控制体重亦有帮助。

1. 红色食物

  • 功效：助吸收茄红素和维他命A
  • 食物：蟹肉棒、紫苏渍物、梅干、番茄

2. 黄色食物

  • 功效：提供维他命C和类胡萝卜素、叶黄素
  • 食物：水煮蛋、糖渍芝士、粟米粒、彩椒

3. 绿色食物

  • 功效：有助膳食纤维摄取
  • 食物：西兰花、冷冻毛豆、青瓜

 

资料来源：otonanswer

延伸阅读：女子吃隔夜菜后肾受损 全家也入院！医生揭忽略6件事超危险

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 一文看清申请资格/津贴范围
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 (附申请资格/津贴范围)
生活百科
2026-04-16 11:56 HKT
潘宏彬离世终年63岁 刘德华挚友长留怀念 金像奖特刊列名追思
潘宏彬离世终年63岁 金像奖特刊列名追思 与刘德华同期曾传绯闻 拍过《鹿鼎记》、《神雕侠侣》
影视圈
2小时前
04:53
星岛申诉王 | 银行账户被骇 一觉醒来被转走21万 IT港男防不胜防：黑客犯案时机好精准
申诉热话
5小时前
理大「年度十大科研与创新故事」 以创新应对全球挑战 助力绿色低碳转型与可持续发展
创科资讯
2026-04-16 07:30 HKT
港人拟经租置计划买90岁嫲嫲1人公屋「留俾家人」 网民2原因劝三思：用喺第二度好过
港人拟经租置计划买90岁嫲嫲1人公屋「留俾家人」 网民2原因劝三思：用喺第二度好过
生活百科
20小时前
港铁荃湾线惊现男贼 疑十分钟内连劫两女手机 俱趁列车关门逃去无踪
01:29
港铁荃湾线惊现男贼 疑十分钟内连劫两女手机 俱趁列车关门逃去无踪
突发
5小时前
公屋「音畜」邻居滋扰10年终搬走！事主穷尽方法终靠「这样」令恶邻消失：冇谂过！｜Juicy叮
公屋「音畜」邻居滋扰10年终搬走！事主穷尽方法终靠「这样」令恶邻消失：冇谂过！｜Juicy叮
时事热话
23小时前
视帝陈展鹏复式豪宅内部全公开 超高楼底配落地大窗空间感十足 改造旧鱼池变植物区
视帝陈展鹏复式豪宅内部全公开 超高楼底配落地大窗空间感十足 改造旧鱼池变植物区
影视圈
19小时前
《中年好声音》评审周国丰胞兄罕曝光  身材高大一部位跟弟如饼印  三兄长一为补习天王
《中年好声音》评审周国丰胞兄罕曝光  身材高大一部位跟弟如饼印  三兄长一为补习天王
影视圈
4小时前
返工印银纸！印钞公司请生产助理 中学毕业即可申请 网民热议1条件超恶顶...
返工印银纸！印钞公司请生产助理 中学毕业即可申请 网民热议1条件超恶顶...
生活百科
2026-04-16 12:34 HKT