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校服衫领发黄点算好？日网友教用洗洁精+牙膏瞬间去渍 衫领袖口黄渍见效

食用安全
更新时间：12:00 2026-04-16 HKT
发布时间：11:43 2026-04-16 HKT

又到春夏季，不少家长发现子女的校服衫领、袖口出现恼人黄渍，漂白水也洗不掉，非常顽固。日本一位男子也有同样烦恼，后来朋友教他一招——原来只需用上家中常见的「洗洁精」和「牙膏」，便能轻松对抗泛黄污渍，效果惊人。与其买新校服，不如试试这些低成本的家居妙法吧！

洗洁精＋牙膏 对付衫领袖口黄渍

33岁日本男子在社交平台X分享，过去他面对衬衫领口、袖口泛黄，总是用漂白水浸泡，但几乎没有作用，只能无奈地把衣服丢掉。三年前他请教一位在洗衣店工作的朋友，朋友教他用「洗碗精」和「牙膏」两样法宝，从此告别黄渍。

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步骤

  1. 将洗洁精与牙膏以 1:1 的比例混合。
  2. 均匀涂抹在衬衫泛黄的位置，如衣领、袖口。
  3. 用旧牙刷轻轻拍打，让清洁剂渗入纤维深处。
  4. 将衬衫浸泡在约40度的温水中30分钟。
  5. 之后直接丢进洗衣机清洗即可。

洗洁精可分解衣物上来自汗水和皮肤分泌的油脂，牙膏则含的微细研磨剂可以帮助物理去除纤维表面已变质的污渍层，两者结合能有效去除汗渍、皮脂氧化造成的黄渍。不少网友试过后大赞：「如果早知道可以这样，我就不用丢掉那么多衫了！」

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肥皂＋梳打粉＋白醋 回复洁白

除了以上方法，日本YouTuber「洗濯のお兄さん」也曾分享，「肥皂＋梳打粉＋白醋」可对付白袜发黑、泛黄的顽固污渍，同样是要放入洗衣机前的「前处理」：

步骤1：用肥皂做前处理

  1. 将脏袜子完全湿透。
  2. 直接将肥皂涂抹在污渍处，反复搓揉。
  3. 若污渍特别顽固，可用旧牙刷辅助刷洗。

原理：肥皂比洗衣液成分更能渗透到纤维深处，将污渍「搓」走。

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步骤2：梳打粉＋白醋

  1. 戴上胶手套护手。
  2. 在仍有污渍的地方洒上一层 梳打粉，完全覆盖。
  3. 慢慢倒上白醋，两者混合会产生大量气泡。
  4. 静待气泡消退，用清水冲洗干净。

原理：利用酸碱中和产生的气泡，将深藏在纤维内的顽固污垢「逼」出来。

步骤3：放入洗衣机

完成以上两个步骤后，将袜子与其他衣物一同放入洗衣机，正常清洗即可。

资料来源：jiro_fire@X

延伸阅读：洗衣液推介｜日媒《LDK》评测9款人气产品 2款获A级 可防臭/彻底去污渍！

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