Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

炒菜必须热锅冷油？专家揭4种锅放油最佳时机 易洁镬少做1步易释放有害化学物

食用安全
更新时间：11:00 2026-04-14 HKT
发布时间：11:00 2026-04-14 HKT

煮餸时究竟该「热锅放油」还是「冷锅放油」？有专家4种常见锅具的最佳落油时机，做错一步，轻则影响烹饪效果，重则易洁镬可能释放有害化学物质。

专家揭4种锅放油最佳时机 易洁镬少做1步易释放有害化学物

煮食时究竟应该「冷锅落油」，还是「热锅落油」，是烹饪中最具争议性的小问题之一。到底应该在开火前便倒入食油，让油与镬一起加热，再根据倒油时的流动状况来判断油温？据外媒《Delish》报道，美国烹饪专家泰勒（Taylor Ann Spencer）指出，就像许多入厨难题一样，这个问题没有适用于所有情况的万能答案。不过，根据所使用的锅具类型，确实有一些最佳的实践方法可以遵循。她特此揭示4种常见锅具的最佳落油时机：

4种锅放油最佳时机
4种锅放油最佳时机

1.易洁锅镬（冷锅放油）

除非想让厨房弥漫著有害的化学物质，否则在开火加热易洁镬之前，最好先倒入食油或其他食用油脂。这是因为空烧易洁镬会导致其涂层释放有毒物质到空气中。此外，在预热锅具的同时加热油脂，更能进一步增强其防黏的性能。

【同场加映】易洁镬有刮痕恐致癌？5大家居用品藏隐形毒素 医生教这样做防毒防癌

2.珐瑯铸铁镬（冷锅放油）

当珐瑯铸铁镬或平底锅在炉火等直接热源上加热时，如果锅内没有任何东西来分散热量，不均匀的直接加热可能会导致其搪瓷涂层剥落、开裂，甚至完全脱落。这是因为铸铁的膨胀速度比搪瓷涂层更快，温差过大会引致涂层损坏。在锅里先放食油，有助于将热量均匀地分布在整个锅内，防止因受热不均而造成的损坏。

【同场加映】干烧易洁镬超错？出现2情况立即弃掉 恐释毒素致癌 附10大使用贴士

3.铸铁镬（热锅放油）

如果铸铁镬没有搪瓷涂层，则可以直接在炉火上空锅预热。不过需要注意的是，若长时间以高温干烧，而没有及时加入油份滋润锅具，可能会导致铸铁表面变得干燥。若常用铸铁镬进行干热烹调，例如烘烤香料或烤蔬菜，那么在锅具冷却后，可涂抹少量食油作保养。

【同场加映】热铁镬易洁镬忌用冻水冲洗？小心出现3情况 致癌物恐停留体内3年

4.不锈钢镬（热锅放油）

只要用中火将镬加热到锅底变得烫热，便无须在预热时加入食油。如果不确定锅子的温度是否足够，又不想盲目加油，可以尝试一个简单的测试：往干燥的锅具表面洒上几滴水，切记如果锅里已有任何油份，千万不要这样做：

  • 如果水珠在锅面上跳动，表示锅子已经够热，可以落油了。
  • 如果水珠发出「劈啪」声或剧烈的「滋滋」声，则表示锅子可能太热了。在这种情况下，建议先把锅从炉火上移开，让它稍微冷却一下，再继续烹调。

 资料来源：《Delish》

延伸阅读：健康食油不只橄榄油！6类植物油营养功效大比拼 哪种护心血管抗发炎更可煎炒？

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤
PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤
时尚购物
17小时前
名导张坚庭轰茶记「以为冇佢唔得」？偕波友转场连锁冰室叹早餐 赞招呼好/颜值高 反惹网民斥︰人哋软劝退你唔知
名导张坚庭轰茶记「以为冇佢唔得」？偕波友转场连锁冰室叹早餐 赞招呼好/颜值高 反惹网民斥︰人哋软劝退你唔知
饮食
23小时前
新股上市不足1个月即停牌查数 业界称事件不寻常 股价累跌逾64%
新股上市不足1个月即停牌查数 业界称事件不寻常 股价累跌逾64%
股市
2026-04-13 09:59 HKT
铜锣湾时代广场周末「静过图书馆」？港人目击叹心酸 网民分析4大成因……
铜锣湾时代广场周末「静过图书馆」？港人目击叹心酸 网民分析4大成因……
生活百科
17小时前
外游后洗手盆突「发臭」 倒清洁剂也无法根治 专家拆解3大成因
外游后洗手盆突「发臭」 倒清洁剂也无法根治 专家拆解3大成因
家居装修
6小时前
星岛申诉王|结婚寻合作伙伴 详列收费项目 拥7万粉丝Foodie 遭网民洗版闹爆
星岛申诉王 | 结婚寻合作伙伴 详列收费项目 拥7万粉丝Foodie 遭网民洗版闹爆
申诉热话
17小时前
前AV女优苍井空自爆性史 与男星山本裕典初见即上床节目中对质 大谈一夜情后赞「老公很好」
前AV女优苍井空自爆性史 与男星山本裕典初见即上床节目中对质 大谈一夜情后赞「老公很好」
影视圈
18小时前
元朗金记烧腊餐厅月底结业 50年老店主打古法烧猪、金钱鸡 蔡澜曾大赞烧肉饭与众不同
元朗金记烧腊餐厅月底结业 50年老店主打古法烧猪、金钱鸡 蔡澜曾大赞烧肉饭与众不同
饮食
17小时前
旺角兆万放题「红火鲜料火锅专门店」结业！亲做网红拍片救市 老板苦叹：谂到头发都冇晒
旺角兆万放题「红火鲜料火锅专门店」结业！亲做网红拍片救市 老板苦叹：谂到头发都冇晒
饮食
4小时前
入殓师︱帮死人化妆遭父母嫌无面 深圳00后美女「I don't care」
入殓师︱帮死人化妆遭父母嫌无面 深圳00后美女「I don&#039;t care」
即时中国
5小时前