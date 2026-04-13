花洒含菌量是自来水100倍 恐致肺部感染皮肤烂 专家教正确清洗步骤避免养菌

每日沐浴本是洁净身心的享受，但家中的花洒，可能正悄然成为威胁健康的细菌温床。使用日久的花洒，除了出水变慢、堵塞、漏水等烦恼，内部更藏过万病原菌，可能引发肺部、皮肤感染，威胁全家人的健康。花洒应多久清洗一次才安心？

花洒含菌量是自来水100倍 恐致肺部感染皮肤烂

根据内媒《生命时报》报道，权威科学期刊《美国国家科学院院刊》（PNAS）的一篇研究指出，花洒内部温暖、潮湿的环境，是微生物滋生的绝佳温床，当中包括霉菌及多种致病菌。美国科罗拉多大学的研究人员曾对全美多个州份、共45个家居花洒样本进行化验，有惊人的发现：几乎每个花洒都藏匿著数以万计的病原菌，当中更有三成样本被检测出可引致肺部感染的「鸟分枝杆菌」（Mycobacterium avium）。这些微生物会在花洒内部形成一层黏滑的「生物膜」，如同坚固的堡垒，令其更难被彻底清除。

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研究人员解释，「鸟分枝杆菌」在城市供水系统中相当普遍。一般饮用水经高温煮沸后，能有效杀灭此类细菌；然而，花洒中的细菌数量竟是自来水的一百倍。当淋浴时，这些细菌会随著水柱喷洒形成气溶胶（aerosol），极小微粒能轻易被吸入体内，引发感染。

研究指出，对于免疫系统功能正常的健康成年人而言，无需过分忧虑。但对于长期暴露在这种环境下的高危群组，例如抵抗力较弱的长者、幼童、孕妇，以及本身患有结核病或免疫系统疾病的人士，则可能引致严重后果。

除了鸟分枝杆菌，花洒样本中还验出了其他潜藏的病原体，包括退伍军人杆菌、非结核分枝杆菌及铜绿假单胞菌等，它们均有机会引发肺部、皮肤甚至血液感染。

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如何正确清洁花洒？

复旦大学附属中山医院检验科主管技师鲍容表指出，当发现家中花洒出水变细、水流堵塞，或出现黄色水垢时，便是必须清洁的明确警号。他建议每3个月，以下列步骤彻底清洁花洒一次：

专家建议每3个月彻底清洁花洒 预防病菌堆积

正确清洁花洒4大步骤：

浸泡消毒：使用消毒剂或白醋，以1:1比例与清水稀释，将整个花洒头浸泡约1小时。

彻底冲洗：浸泡后，用清水将花洒彻底冲洗干净，去除残留的醋酸或消毒剂。

疏通水孔：若仍有堵塞的出水孔，可用幼针小心地逐一疏通。

擦拭表面：花洒表面的污渍，可用软布沾取少量白醋轻轻擦拭。

专家提醒，选购具备「自洁功能」的花洒，例如配备矽胶出水嘴或内置清洁针的设计，能让日常保养事半功倍。长期未使用的花洒，在重新使用前务必彻底清洁消毒。另外，日常淋浴时，应避免让花洒水柱直接冲击口腔，增加感染风险。

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保持浴室干爽防霉菌滋生5大技巧

除了注意花洒衞生，浴室环境作为家中最潮湿的地方，容易滋生霉菌，损害健康。专家提出了以下5大防霉重点：

保持空气流通：经常打开浴室门，或在开窗的同时启动抽气扇，促进空气对流。 勤换清洁用品：长期不更换的清洁海绵或抹布，本身就是细菌的温床，应定期更换。 清理闲置瓶罐：沐浴露、洗发水等瓶罐的底部、瓶口及内部，都是霉菌最爱的藏身之处，应及时清理不再使用的空瓶。 即时清理排水口：每次沐浴后，应立即清理积聚在排水口的头发，防止其成为滋生细菌和霉菌的温床。 清洁浴室死角：浴室门后、地垫、洗衣机去水喉管等，即使不直接接触洗澡水，亦因潮湿而容易发霉，打扫时绝不能忽略。

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