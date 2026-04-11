气垫粉底推介｜日本《LDK》评测14款人气产品 只有1款获A级 保湿持久遮瑕度高！

气垫粉底是韩国热门的彩妆产品，它是节省时间、能打造水润妆容的绝佳选择。日本杂志《LDK》测试市面14款气垫粉底产品，当中包括「Aprilskin」、「Banila Co.」及「TIRTIR」等热门品牌，全面对比各款产品的妆效、持久度和使用感，最终只有1款产品获A级。

日本《LDK》评测14款气垫粉底 只有1款获A级

《LDK》公布14款气垫粉底产品的测试结果，其中3大评分标准如下：

妆效 ：发型师兼化妆师辻由美子将每种产品涂抹在受测者脸上，检查其对皮肤瑕疵的遮盖力、粉底的质地以及确认是否达到广告宣称的妆效。

：发型师兼化妆师辻由美子将每种产品涂抹在受测者脸上，检查其对皮肤瑕疵的遮盖力、粉底的质地以及确认是否达到广告宣称的妆效。 持久度 ：将一定份量的每种产品涂抹在人造皮革上，然后在上面喷洒模拟皮脂，再施加蒸气以观察产品的变化。

：将一定份量的每种产品涂抹在人造皮革上，然后在上面喷洒模拟皮脂，再施加蒸气以观察产品的变化。 使用感：专业人士和多位测试人员实际使用产品，测试各个方面，例如开合粉盒的便捷程度、上妆的舒适度以及粉扑的好用程度。

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LDK实测：14款气垫粉底使用效果及评价⬇⬇⬇

LDK评测气垫粉底完整名单：

B级（3.21分）：EITHER& ペブルグロウクッション/21N Natural（日圆¥3990，约HK$197）

B级（3.29分）：%Recipe Xファイン サテンウェア メッシュクッション/21N 象牙色（日圆¥3300，约HK$163）

B级（3.63分）：TIRTIR マスクフィットルビーメッシュクッション/21N Ivory（日圆¥2970，约HK$147）

B级（3.63分）：EasyDew メラBトーニングアンプルクッション/22号 浅米色（日圆¥4990，约HK$246）

B级（3.67分）：Espoir メラBトーニングアンプルクッション/23 Beige（日圆¥3220，约HK$159）

B级（3.71分）：TOCOBO アップルデューイフィットクッションファンデーション/23 蜂蜜色（日圆¥2350，约HK$116）

B级（3.71分）：VDL カバーステイン ハイカバー クッションファンデーション/A02（日圆¥3630，约HK$179）

B级（3.75分）：keybo F5 Refresh Cushion /#23 姜米色（日圆¥2200，约HK$109）

B级（3.79分）：ABOUT TONEスキンレイヤーフィットクッション/ 22 Ivory（日圆¥3190，约HK$158）

B级（3.79分）：Aprilskin Hero Cushion /23 自然米色（日圆¥3700，约HK$183）

B级（3.88分）：JUNG SAEM MOOL エッセンシャルスキンヌーダーロングウェアクッション/Medium（日圆¥3520，约HK$174）

B级（3.88分）：Banila Co. Essence Skin Pink Cushion / 23 Beige（日圆¥2550，约HK$126）

B级（3.92分）：pmr Niacica 水润奶油气垫粉底液/02 米色（日圆¥3300，约HK$163）

A级（4.04分）：hince カバーマスターピンククッション/22 自然色（日圆¥2420，约HK$119）

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《LDK》评测冠军气垫粉底有何优点？

在各款产品中，「EITHER& ペブルグロウクッション /21N Natural」获得最后一名，《LDK》测试员指，「EITHER& ペブルグロウクッション /21N Natural」是一款半光泽型产品，主打保湿，能够打造「宛如AI般透亮的肌肤」妆效。虽然质地轻薄，但多层叠加也能达到不错的遮瑕效果，不过容易卡粉，上妆时需要格外小心。另外，粉底液无法均匀地附著在粉扑上，容易造成上妆不均匀。

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「hince カバーマスターピンククッション /22 自然色」排名第1位。这款气垫粉底实现了持久遮瑕和自然光泽。它轻薄自然的妆效，质地细腻，既不会过于油亮也不会过于哑光。包装亦易于开启，花瓣形粉扑即使是小面积涂抹也轻松自如。

资料来源：《LDK the Beauty》

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