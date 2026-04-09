电动牙刷推介｜澳门消委会测试12款产品 持久/耐用/超防水 Oral-B/高露洁/Panasonic 边款最好用？

电动牙刷越来越普及，但市面上品牌型号繁多，价格差异极大。澳门消费者委员会早前联同横琴粤澳深度合作区消费者协会测试12款电动牙刷，当中包括「Oral-B」、「高露洁」和「Panasonic」等热门品牌。结果显示，所有样本在耐温、防水及开关寿命等基本项目均符合标准，但在续航力、宁静度及刷头牢固度方面表现参差，消费者应如何选择？

澳门消委会测试12款电动牙刷 持久/耐用/超防水

根据澳门消委会第391期《澳门消费》资料显示，本次测试以一般消费者身份共购买12款电动牙刷样本，，12款均为可拆卸刷头的电动牙刷。品牌方面，包括有 Oral-B、高露洁 Colgate、Panasonic、PHILIPS、笑容加 usmile、徕芬 laifen、美的 Midea、舒克、罗曼 ROAMAN、力博得 Lebooo、冷酸灵和米家，样本零售价由129.00元人民币至1,399.00澳门元不等。

本次测试根据中国相关标准GB/T 40362-2021《电动牙刷一般要求和检测方法》、GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》和自定义测试方法，分别对以下8个项目进行测试：

电动牙刷刷头耐温性能：模拟电动牙刷在使用时接触到温水的情况。把样本浸入50℃±2℃的温水中20分钟，再取出检查样本刷头（含刷丝）的变化，结果显示，12款样本测试后，刷头、刷毛形状、颜色均无明显变化，符合标准。

单丝弯曲恢复率：评估刷丝的使用寿命，单丝弯曲恢复率越高，代表刷毛的抗变形能力越强，长期使用不易出现卷曲、散开等问题。测试结果显示，12款样本的单丝弯曲恢复率在86%至90%之间，表现优秀。

插入式可拆卸刷头牢固度：评估电动牙刷刷头与刷柄连接部位在承受拉力时是否可以维持稳定连接、无意外松脱，实验数值越高，牢固度越好。若电动牙刷刷头与刷柄连接部份不牢固，使用者在使用时或会出现危险。结果显示，12款样本均符合标准。

▶最稳固：Laifen（52.986N）

▶较易松脱：罗曼 ROAMAN（9.434N）

开关使用寿命：若产品开关使用寿命短，在长期反复按压下出现接触不良、回弹失效或功能异常，会导致产品性能下降，影响用者使用体验。根据标准规定，样本经过 5,000 次开关后，应能正常使用且无异常。结果显示，12款样本均符合标准，无接触不良或功能异常。

噪声：本项测试是测量电动牙刷在使用时的噪声水平，实验数值越低，表示产品运行时越安静。结果显示，12款样本噪声测试结果在 34.6dB(A) 至 59.7dB(A) 之间，全部合格。

▶最宁静：usmile（34.6dB(A)）

▶最嘈吵：Panasonic（59.7dB(A)）、Oral-B（59.6dB(A)）

续航：测试在满电的情况下启动样本并以最高档位的刷牙模式连续运作，测试样本从满电状态到电量耗尽无法正常工作的时间。结果显示，12款样本续航时长在68分钟至536分钟之间： ▶最长续航：米家（536分钟）

▶300分钟以上：米家、usmile（456分钟）、Panasonic（326分钟）

▶100至300分钟：Oral-B（210分钟）、高露洁（169分钟）、罗曼（136分钟）、力博得（118分钟）、冷酸灵（112分钟）、舒克（97分钟）

▶少于100分钟：美的（72分钟）、Laifen（68分钟） 防水（IPX7）：电动牙刷的防水性与产品安全性、耐用性及使用寿命息息相关。若防水性差，水分渗入机体内部，可能导致短路故障、腐蚀损坏等，本项测试按照标准中 IPX7 防水等级进行，结果显示，12款全部合格，密封性能良好。

振动频率：本项测试评估电动牙刷在电量充足状态下，最高档位时不同方向测出的振动频率，各型号表现差异较大。

澳门消委会测试12款电动牙刷评价⬇⬇⬇

12款电动牙刷测试结果

1. 力博得智能牙刷3Pocket

型号：LBT-125002A

零售价：RMB 329.00

电动牙刷刷头耐温性能：✓

单丝弯曲恢复率：90%

插入式可拆卸刷头牢固度：25.730

开关使用寿命：✓

噪声：58.0dB(A)

续航：118min

防水（IPX7）：✓

X轴最大振动频率：416Hz

Y轴最大振动频率：416Hz

Z轴最大振动频率：416Hz

2. 米家电动牙刷

型号：MES610

零售价：RMB 189.00

电动牙刷刷头耐温性能：✓

单丝弯曲恢复率：86%

插入式可拆卸刷头牢固度：20.102

开关使用寿命：✓

噪声：49.7dB(A)

续航：536min

防水（IPX7）：✓

X轴最大振动频率：899Hz

Y轴最大振动频率：180Hz

Z轴最大振动频率：180Hz

3. 冷酸灵声波电动牙刷

型号：P1000

零售价：RMB 488.00

电动牙刷刷头耐温性能：✓

单丝弯曲恢复率：89%

插入式可拆卸刷头牢固度：14.030

开关使用寿命：✓

噪声：50.7dB(A)

续航：112min

防水（IPX7）：✓

X轴最大振动频率：396Hz

Y轴最大振动频率：396Hz

Z轴最大振动频率：396Hz

4. 美的Midea电动牙刷

型号：YM502

零售价：RMB 224.00

电动牙刷刷头耐温性能：✓

单丝弯曲恢复率：87%

插入式可拆卸刷头牢固度：33.916

开关使用寿命：✓

噪声：43.7dB(A)

续航：72min

防水（IPX7）：✓

X轴最大振动频率：276Hz

Y轴最大振动频率：276Hz

Z轴最大振动频率：276Hz

5. 笑容加usmile P20电动牙刷

型号：usmile P20

零售价：RMB 218.00

电动牙刷刷头耐温性能：✓

单丝弯曲恢复率：90%

插入式可拆卸刷头牢固度：28.034

开关使用寿命：✓

噪声：34.6dB(A)

续航：456min

防水（IPX7）：✓

X轴最大振动频率：245Hz

Y轴最大振动频率：245Hz

Z轴最大振动频率：245Hz

6. 高露洁光感白闪悦炫白蓝光声波震动电动牙刷

型号：GLINT GLOW

零售价：MOP 1,340.00

电动牙刷刷头耐温性能：✓

单丝弯曲恢复率：89%

插入式可拆卸刷头牢固度：25.921

开关使用寿命：✓

噪声：49.1dB(A)

续航：169min

防水（IPX7）：✓

X轴最大振动频率：310Hz

Y轴最大振动频率：310Hz

Z轴最大振动频率：310Hz

7. Laifen扫振电动牙刷 SE

型号：LFTB01 SE

零售价：RMB 219.00

电动牙刷刷头耐温性能：✓

单丝弯曲恢复率：90%

插入式可拆卸刷头牢固度：52.986

开关使用寿命：✓

噪声：55.0dB(A)

续航：68min

防水（IPX7）：✓

X轴最大振动频率：218Hz

Y轴最大振动频率：655Hz

Z轴最大振动频率：218Hz

8. 舒克 saky Pro 声波电动牙刷

型号：T2

零售价：RMB 129.00

电动牙刷刷头耐温性能：✓

单丝弯曲恢复率：87%

插入式可拆卸刷头牢固度：27.861

开关使用寿命：✓

噪声：50.5dB(A)

续航：97min

防水（IPX7）：✓

X轴最大振动频率：319Hz

Y轴最大振动频率：319Hz

Z轴最大振动频率：958Hz

9. 罗曼 ROAMAN 电动牙刷

型号：T1

零售价：RMB 239.00

电动牙刷刷头耐温性能：✓

单丝弯曲恢复率：88%

插入式可拆卸刷头牢固度：9.434

开关使用寿命：✓

噪声：50.5dB(A)

续航：136min

防水（IPX7）：✓

X轴最大振动频率：881Hz

Y轴最大振动频率：294Hz

Z轴最大振动频率：294Hz

10. Oral-B iO SERIES 7

型号：TYPE 3768 IOM7.1A1.1BD

零售价：MOP 1399.00

电动牙刷刷头耐温性能：✓

单丝弯曲恢复率：89%

插入式可拆卸刷头牢固度：28.155

开关使用寿命：✓

噪声：59.6dB(A)

续航：210min

防水（IPX7）：✓

X轴最大振动频率：712Hz

Y轴最大振动频率：285Hz

Z轴最大振动频率：285Hz

11. Panasonic Sonic Vibration Toothbrush

型号：EW-DL34-w

零售价：MOP 1000.00

电动牙刷刷头耐温性能：✓

单丝弯曲恢复率：89%

插入式可拆卸刷头牢固度：22.180

开关使用寿命：✓

噪声：59.7dB(A)

续航：326min

防水（IPX7）：✓

X轴最大振动频率：235Hz

Y轴最大振动频率：235Hz

Z轴最大振动频率：235Hz

12. PHILIPS sonicare

型号：HX9911

零售价：MOP 1299.00

电动牙刷刷头耐温性能：✓

单丝弯曲恢复率：87%

插入式可拆卸刷头牢固度：17.314

开关使用寿命：✓

噪声：59.1dB(A)

续航：146min

防水（IPX7）：✓

X轴最大振动频率：712Hz

Y轴最大振动频率：285Hz

Z轴最大振动频率：285Hz

选购电动牙刷3大要点

综合测试结果，消费者可根据以下3点选择适合自己的电动牙刷：

续航力：不想频繁充电者，可优先考虑米家（536分钟）、usmile（456分钟）或Panasonic（326分钟）。 宁静度：对噪音敏感者，usmile（34.6dB）是最安静选择。 刷头牢固度：Laifen表现最稳固。

资料来源：澳门消委会

延伸阅读：洗衣液推介｜日媒《LDK》评测9款人气产品 2款获A级 可防臭/彻底去污渍！

---

相关文章：

潮湿天气杀到！衣物难干又容易散发异味 洗衣液/洗衣粉/洗衣珠清洁能力大比拼

天气潮湿洗衣机一打开好臭？清洁达人教用3大法宝清洁 3步骤除霉去污垢

洗衣店胶袋忌放衣柜！专家揭衫裤霉菌2大元凶 防霉必学3招天然除湿＋1收纳原则

回南天家中潮湿易发霉 恐增4大健康风险 医生教3招除霉菌