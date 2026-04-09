眼药水越用眼越红？密密涂润唇膏却干燥脱皮？频繁使用7种非处方药恐致反效果

眼药水越用眼越红？有专家警告，过度使用鼻塞喷雾、安眠药和止痛药等日常非处方药可能会产生意想不到的负面影响，让你陷入恶性循环，加剧原有问题。

眼药水越用眼越红？7种非处方药频繁使用恐致反效果

根据《Daily Mail》报导，皇家全科医生学会主席、伦敦玛丽皇后大学初级保健和卫生政策教授 Victoria Tzortziou Brown 坦言，不时会看到患者过度依赖非处方药，使用频率或使用时间都超过了建议，甚至导致患者需要就医，以下是一些不应过量使用的非处方药，大家不妨参考：

哪7种常见非处方药，过度使用有反效果/产生依赖性？

1. 鼻塞喷雾

英国皇家药学会 (RPS) 曾警告，过度使用鼻腔减充血喷雾剂的问题日益严重。当感冒、流感或鼻窦感染时，血管会发炎和肿胀，鼻塞喷雾通常含有盐酸赛洛唑啉或羟甲唑啉，能透过收缩鼻腔内肿胀的血管，帮助缓解鼻塞。然而，如果连续使用超过1星期，这些喷雾剂会损害鼻腔内、有助于清除黏液并抵抗感染的细小毛状结构，从而增加鼻窦疾病的风险。

全科医生Helen Wall解释，一些减充血剂中的药物导致血管收缩，反复使用药物会降低药效，当药效过后，会出现反弹性血管扩张，血液涌入，导致发炎和肿胀，进而再次出现充血，形成恶性循环。通常感冒的第3到第5天会出现鼻塞，所以最好只用几天，一旦症状开始好转就停用。皇家药学会首席科学家 Amira Guirguis 教授说，如果认为自己已经产生依赖性，请咨询药剂师安排其他替代方案，包括生理食盐水喷雾剂、薄荷醇类产品和蒸气吸入。

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2. 眼药水

Amira Guirguis 教授指出，用于消除过敏、眼睛干涩或疲劳引起的眼部发红的眼药水，会导致反弹性红眼（Rebound redness）。这些产品通常含有诸如萘甲唑啉（一种能收缩血管的减充血剂）之类的成分，它们的作用原理是收缩眼表血管以减轻发红。但当效果消退后，血管会再次扩张，会导致发红复发，然后反复使用，形成恶性循环。与鼻塞喷雾一样，这些产品会随著重复使用而效果变弱，反弹效应导致眼睛看起来比使用前更红。更令人担忧的是，长期使用限制眼部血液流动和氧气供应的眼药水可能会导致慢性发红、刺激和眼表发炎。

过度依赖眼药水的警号包括需要每天多次滴眼、用药数小时内就眼红复发，或出现视力模糊、流泪等症状，建议使用含有抗组织胺的眼药水来治疗过敏。

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3. 安眠药

Guirguis指出，任何非处方助眠药，包括含有镇静抗组织胺的Nytol，都可能导致过度依赖。这些产品通常一开始很有效，但之后会产生耐药性，效果被削弱。但如果停止服用，状况会变得更差，产生心理依赖，觉得没有它们就睡不著。一些研究表明，非处方助眠药甚至薰衣草胶囊都会产生镇静作用，频繁使用会扰乱身体的自然睡眠机制，令身体无法自然调节生理时钟，使睡眠问题更加严重。

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4. 润唇膏

Helen Wall指，有些润唇膏配方会形成恶性循环，让人感觉需要涂抹更多。2024年发表在《皮肤与眼部毒理学》期列的研究发现，重复使用含有薄荷、薄荷醇、水杨酸、樟脑和酒精的润唇膏都会刺激嘴唇，或去除嘴唇上的天然油脂。

这些成分会使刺激干裂的嘴唇皮肤，使之更加干燥、脱皮更严重。如果每30-60分钟就习惯要搽润唇膏，代表使用过度。建议使用凡士林、羊毛脂等成分简单的产品，它们能在嘴唇上形成一层保护膜，持续数小时，锁住水分，保持嘴唇滋润。

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5. 止痛药

Guirguis 教授解释，经常服用非处方止痛药，例如扑热息痛或布洛芬，会导致「药物过量性头痛」（MOH）。大脑对疼痛讯号的敏感性会随时间而增加，当药效消退时，这种敏感性会引发新的头痛，这往往会导致服用更多止痛药、反复头痛的恶性循环。止痛药每周不应服用超过2次，也不建议长期服用。不过，一旦减少或停止服用药物，「药物过量性头痛」通常是可以逆转的。

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6. 护手霜

Guirguis指，有些护手霜反而会加剧手部干燥，而这通常最容易发生在有香味的产品上，因为其中的化学物质会使干燥、皲裂的皮肤发炎和受到刺激。另外，标榜快速吸收的护手霜也有问题，因为难以形成有效保护膜，导致水分快速流失，因此需要频繁补涂。

护手霜理应能保持手部滋润2-4个小时，如果需要每隔1小时甚至更短的时间就补涂一次，显然效果并不理想。建议改用质地更厚重、无香精、添加甘油、神经酰胺或乳木果油等成分的护手霜，有助于修复和保护皮肤屏障。

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7. 尼古丁替代疗法

尼古丁替代疗法产品，包括戒烟贴、戒烟糖和香口胶，旨在帮助人们戒烟。虽然它们避免了香烟中其他有害化学物质的侵害，但尼古丁本身仍然是一种刺激物。Helen Wall指出，无论是香烟还是尼古丁替代产品，长期摄取尼古丁会导致血压升高、血管收缩，并可能引发心血管问题。这类产品通常使用6-9个月为限，如果1年后仍然依赖，则可能表明已经上瘾了。建议请咨询医生，制定新的戒烟计划。

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