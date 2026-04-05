用抽湿机水冲茶饮即晚急性肠胃炎入院 医生解构毒性危害 附抽湿机选购及使用贴士

抽湿机集水箱里的水看起来清澈，是否能饮用？近日一名台湾网友将抽湿机冷凝水煮沸后泡茶喝，结果当晚直接被送往急诊。有医生指，集水箱里的水即使煮沸后都不能喝，并讲解原因。

用抽湿机水冲茶引发急性肠胃炎：以为是纯水

一名台湾网友在PTT分享，自己上中学时曾在物理课学到冷凝水属于「纯水」，认为应该相当干净，故抱著实验精神，将家中抽湿机的水煮滚后泡茶饮用。不料当晚却出现严重腹泻，最后被送去医院急症室，并诊断为急性肠胃炎。

不少网友笑称该网友是「勇者」、「有实验精神」；亦有人提到抽湿机的水其实具有毒性，「除湿机水再怎么过滤煮沸我都不敢喝」、「热交换器是中毒的主因，施主没有上天堂已经是万幸了」、「热交换器是铜管的话确实很毒」。

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为甚么抽湿机的水不能饮用？

究竟抽湿机的水能不能喝？台湾林口长庚医院临床毒物中心主任颜宗海强调，抽湿机集水箱的水绝不能饮用，有以下原因：

颜宗海指，抽湿机的水就算被彻底煮沸，仍无法去除溶在水中的空气化合物，其中还可能带有微生物和病原菌，极不卫生。高温煮沸只能杀死病毒和细菌，却无法无法破坏空气中的化合物。虽然不确定喝多少或喝多久会引发身体不适症状，但不喝为妙。若不想浪费水，用来浇花、擦地等都没有问题。

他强调，每个家庭的室内空气质素和所含的污染物质都不一样，空气中可能有二氧化硫、芳香族化合物等物质，就算打开空气清清机也无法完全过滤清除，因此抽湿机的水绝对不能喝。

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消委会教抽湿机选购+使用贴士

踏入回南天，家里特别潮湿，抽湿机是解决屋内湿气的好帮手。消委会为大家提供一些抽湿机的选购及使用贴士，大家不妨参考：

选购抽湿机贴士

不应于网店购买不符合本地规格的抽湿机。

居住面积较大或环境较潮湿（例如近海），可选购抽湿量较高的型号，抽湿的速度相对较快，反之亦然。

选购压缩式抽湿机时，应参考产品上能源标签标示的数据，比较不同型号的能源效益级别、能源效率及抽湿量等。在同一抽湿量下能源效率愈高代表愈省电，而抽湿量愈高，代表抽湿速度愈快。

若选购可配备 HEPA 过滤器作空气净化的抽湿机时，由于过滤器须适时更换，宜同时考虑往后更换过滤器的成本。根据消委会是次的测试结果，HEPA 过滤器为额外配件的2款样本，安装 HEPA 过滤器后的抽湿效能明显下降，消费者选购可配备 HEPA 过滤器作空气净化的抽湿机时，宜多加留意。

盛水器容量愈大，倒水次数愈少。若盛水器设有手柄，倒水或搬运盛水器时会较为方便。

较重的抽湿机大多设有脚轮，活动脚轮可360°移动，搬动时较只可左右移动的固定脚轮灵活及方便。

抽湿机使用贴士

抽湿机应摆放在平稳的地方，以免倾侧翻倒。

不应于浴室使用抽湿机。

干衣时切勿把衣服遮盖出入风口，以免导致通风不良而出现过热。切勿将未完全扭干仍在滴水的衣服放置在抽湿机的上方进行干衣抽湿，以免水滴流入机内构成危险。

用户应根据说明书安装可配备 HEPA 过滤器作空气净化的抽湿机的过滤器，必须适时清洁及更换过滤器，否则净化能力会大减。用户清洁过滤器的尘埃时，应使用软刷或吸尘器。

用户应定期清洗抽湿机的盛水器及隔尘网，避免细菌滋生及尘埃积聚妨碍散热，清洗及待干才放回。

避免于无人看管或晚上睡觉时使用抽湿机。若不使用抽湿机，应把电源关掉，而不少型号设有定时关机功能，用户应善用，避免抽湿机开机时间过长或忘记关机，既省电又安全。

抽湿机如果有不正常现象，例如出现异常声音、异味或机器过热等，应立即停止使用。

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