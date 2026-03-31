央视踢爆内地「麻醉活鱼」黑幕 三无麻药+工业酒精浸活鱼保持卖相 长期食用恐损肝肾

为降低运输损耗、维持活鱼卖相，内地水产行业竟习以为常地将活鱼「麻醉」，漠视可能造成的危害。央视近日揭发这条灰色产业链，发现有商贩在鱼获运输过程中，广泛使用以「丁香酚」为主要成分的「三无」麻醉剂，甚至混入工业酒精，令活鱼进入「休眠」状态，为食品安全埋下重大隐患，长期食用可导致肝肾受损，甚至有致命风险。

央视踢爆内地「麻醉活鱼」黑幕 为保持卖相加入三无麻醉剂

根据央视《财经调查》报道，在重庆一个大型水产批发市场，大量经长途运输的活鱼抵达后，均呈「休眠」状态，在水中静止不动。商贩对此现象统一称为「睡觉」，并在换水及增氧后，鱼群便会恢复活力。然而这并非自然现象，而是人为使用麻醉剂的结果。

工人将一种瓶身标示为「鱼护宝」、成分为丁香酚的液体加入水中，活蹦乱跳的鱼群便会瞬间瘫软，「麻一下过秤不掉鳞」。此类产品普遍为无生产日期、无厂家、无许可证的「三无」产品。据了解，早在2002年高毒性、可致癌的「孔雀石绿」被禁用后，便兴起以丁香酚为主要成分的「晕鱼王」、「鱼安宝」等产品，以防止鱼鳞在运输过程中脱落。有工人声称，被麻醉的鱼「没有毒，随时都可以吃」，不需要时间等待代谢物代谢就可以直接烹煮。

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监管灰色地带 长期摄入恐损肝肾

医学上认为，长期或大量接触丁香酚，有机会对肝脏及肾脏造成损害；孕妇、儿童等特殊群体更应谨慎，并须避免与抗凝血药或镇静剂同时使用。目前，内地并未将丁香酚列入水产养殖的准用药物名单，但亦未将其列入禁用名单，使其处于监管的灰色地带。

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违法使用工业酒精 管理人员视若无堵

调查发现，「麻醉活鱼」问题在山东临沂的海鲜批发市场更为惊人。有商贩甚至直接使用含有剧毒「甲醇」的工业酒精稀释丁香酚，调制成麻醉剂。工业酒精对健康危害比单纯使用丁香酚更严重，误食可致失明、器官损伤，过量更可致命，因此被严禁用于食品加工。

当地商贩仅凭手感稀释麻醉剂，不在意浓度和剂量直接倒入水池，便能麻醉数千斤活鱼，「先倒四分之一瓶，如果过一会牠还不倒，你再加一点」。有生产商透露，丁香酚在鱼体内完全代谢至少需要48小时，而加入工业酒精调和，则是为了让不溶于水的丁香酚能快速起效。尽管市场管理人员声称不允许使用麻醉剂，但对场内公然摆放的工业酒精及大桶麻药却视若无睹。多地市场的管理人员均表示，日常活鱼抽检项目中，并不包括丁香酚。

除了丁香酚，调查亦发现一种名为「MS-222」（甲磺酸三卡因）的麻醉剂同样被用于麻醉活鱼。与丁香酚一样，MS-222在内地亦未被批准用于食用鱼类，因此使用剂量、残留限量等均没有明确标准。

国家市场监督管理总局收集证据后，立即统筹部署多地执法部门，针对涉事批发市场展开突击检查。行动中，执法人员在重庆的市场共检查商户35户，查获丁香酚等违规添加物14件，并抽取鱼样、水样及不明液体送检。而在山东的市场，执法人员亦发现大量「丁香酚原液」空瓶及用于稀释的工业酒精。当局表示，已对涉案物品进行查封，将针对查明的违法行为依法严厉处罚，以确保食品安全。

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