塑胶食物盒洗极都油淋淋？即学6步免海绵清洁法彻底去油渍 加1物更可去除食物盒异味

塑胶食物盒方便又实用，但每次洗完仍然油腻腻？有达人分享一个「免海绵」清洁妙法，只需简单6个步骤，就能轻松去油污，其中加1物更能去除异味。

塑胶食物盒洗极都油淋淋？即学6步免海绵清洁法去油渍

根据《grapee》报道，塑胶食物盒是方便储存咖哩、炖菜等熟食和用来装午餐的必备好物，但塑胶容器容易吸附油污，清洁起来既费时，又容易弄脏洗碗海绵。报道中分享了一个免海绵的清洁妙法，只需简单6个步骤，就能彻底去除食物盒上的顽固油渍：

即学6步免海绵清洁法彻底去油渍

6步免海绵清洁法彻底去油渍：

首先，将温水倒入塑胶容器中。若容器容量较大，则相应增加水量。 加入适量洗洁精，可按脏污程度调整用量。 将撕碎的厨房纸巾放入已加洗洁精的水中。 盖上塑胶食物盒的盖子，用力摇晃约30秒。 打开盖子后，用清水冲洗干净。 最后擦干残余水份，食物盒便会变得洁净如新。

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《grapee》的另一篇报道亦指出，储存过咖喱等深色食物的塑胶食物盒，往往会变黄。要去除这些顽固的黄渍，其实也有妙计：

只需在容器中放入1汤匙糖和5至6粒冰块。

再加入足够的水覆盖容器底部，然后盖上盖子并充分摇晃，冲洗干净后，泛黄的现象便会完全消失。

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塑胶食物盒加1物可去除异味

至于蒜头等气味浓烈的食物，其味道往往会在塑胶食物盒中残留。要消除这些顽固异味，亦有以下方法：

只需在容器中加入足够的水和盐，使其覆盖容器底部。

盖上盖子，用力摇匀，最后再用清水冲洗干净。

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