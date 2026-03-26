床上最脏不是床单！专家揭枕芯藏数百万致病真菌 即学5种枕芯清洗方法

平日定期更换床单、被罩、枕头套，对于大多数人已经算是有一个良好的卫生习惯。不过有专家警告，床上最脏的其实是枕芯，可能藏有数百万致病真菌，恐引发鼻敏感、哮喘等健康问题。到底不同材质枕芯需要如何清洗？

专家揭枕芯藏数百万致病真菌 恐引发3大健康问题

据内媒《生命时报》报道，枕头是每晚都会亲密接触的物品，头发和皮肤上的灰尘、皮屑及油脂都会日积月累地沾染在上面。复旦大学附属中山医院检验科主任技师郭玮指出，一个使用超过1年的枕芯，其重量可能有高达1/10是来自汗液、皮屑、油脂与灰尘的混合物，无疑成为尘螨、真菌和细菌滋生的温床：

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1.尘螨

尘螨是枕芯中最常见的「住客」，牠们以人类皮屑为食，并喜爱温暖潮湿的环境。每晚睡觉时，头皮和面部脱落的皮屑，正好为牠们提供源源不绝的食物。如果长期只更换枕头套，而不清洁枕芯，每晚枕著的其实是一个尘螨窝。

2.真菌和细菌

英国曼彻斯特大学一项研究提醒，使用超过1年半的枕芯含有数百万个真菌孢子，例如曲霉菌、青霉菌。综合多项研究更发现，一个使用仅6个月的枕头，其细菌污染程度，甚至可能超过一个流通了5年的硬币。

3.汗液和油脂

人体每晚排出的汗水和油脂，会不断渗入枕芯。时间久了，枕芯便会发黄、变硬，成为细菌和霉菌的培养基。比起女性，男性拥有较高的雄激素水平，其皮脂腺分泌油脂会更为旺盛，这也是为甚么男士的枕头通常更容易发黄。

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报道指，不少人以为枕芯脏了，顶多是令脸上长几颗暗疮，但事实远不止于此，更可能出现以下健康问题：

呼吸道问题：长期不清洁的枕芯，其内里的尘螨尸体和排泄物，都是强烈的致敏原；而枕芯中的真菌孢子，亦会随呼吸进入鼻腔和气管，引发打喷嚏、流鼻水、鼻塞、咳嗽，甚至诱发哮喘。 皮肤问题：枕芯上的尘螨、细菌和油脂，会反复接触面部皮肤，容易导致毛孔堵塞、细菌感染，引发暗疮、毛囊炎及过敏性皮炎。有些人换新枕芯后，皮肤问题突然大大改善，原因正在于此。 免疫系统问题：长期接触枕芯上的霉菌孢子，会持续刺激人体的免疫系统。对于免疫力较弱的长者和婴幼儿，甚至可能面临机会性感染的风险。

即学5种枕芯清洗方法 枕芯需要多久更换1次？

北京清洁行业协会专家郭娜表示，枕芯并非一次性用品，但清洗方法取决于其材质，洗错了，枕芯可能即时报废；洗对了，则可以用多几年。因此，她也教5种枕芯清洗方法：

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1.化纤枕芯

常见的化纤枕芯材质有聚酯纤维、大豆纤维、珍珠棉等，因不易变形，可直接用温水及中性洗涤剂手洗或机洗。若机洗，建议放入洗衣袋，洗后应尽快烘干或脱水。

2.羽绒枕芯

羽绒枕芯比较特殊，清洗力掌握不好容易损坏内部羽绒，所以手洗最佳。建议将枕芯放入温水里浸泡20分钟，再倒入适量中性洗衣液或羽绒清洁剂手洗。尽量不要让洗涤剂残留，以免影响羽绒蓬松度。洗完枕芯后无法用力扭，可将枕头放在2条毛巾之间，不断按压吸收水分。然后放在阳台通风阴凉处晾晒，晒干后抖一抖、拍一拍，把羽绒拍松，以免结块。如果有干衣机，可以开启羽绒外套模式或轻柔烘干模式，进行低温加热或风干。

3.乳胶枕芯

许多品牌为乳胶产品标示「不可水洗」，主要是因为乳胶材质浸水后会大量吸水，清洗时若过度拉扯容易损坏。实际上，天然乳胶属于烯烃高分子聚合物，怕高温与紫外线，容易加速老化，但轻柔手洗并没有问题。清洗时建议以冷水手洗，而非使用洗衣机，原理与羽绒枕芯相同，目的是保护内部材质。

清洗时，尽量将乳胶枕平放于加入洗衣液的水盆中，以重复按压的方式清洗，最后再用清水冲洗干净。乳胶枕清洗后会呈现吸水状态，重量会大幅增加，拿取时切勿只抓一小角向上拉，最好以手托方式移动。乳胶材质怕高温与阳光曝晒，若要干燥，可用毛巾轻轻按压吸水，再置于阴凉处自然风干即可。

4.记忆棉枕芯

记忆棉枕芯采用慢回弹材质制成，能良好地贴合并支撑头、颈、肩部位。为保持其特殊结构与材质，建议不要水洗。记忆棉枕芯本身具备一定抗菌防螨功能，若需清洁，可使用吸尘器或布艺清洁机进行吸尘与除螨。

5.植物填充枕芯

包括荞麦皮、决明子等植物枕芯，严禁水洗，重点在于防潮与防虫。可定期将填充物倒出，置于阳光下曝晒，若能直接更换内部填充物则更为理想。

需特别留意的是，枕芯不宜长期使用不更换。一般来说，乳胶枕芯与记忆棉枕芯使用寿命较长，约为3至5年，但会因氧化而逐渐变硬、塌陷；羽绒枕芯与化纤枕芯建议每1至2年更换一次，否则容易结块、失去弹性；植物枕芯则建议每年更换填充物，或每1至2年整体更换。在天气晴朗时，可将枕头置于通风处晾晒，利用紫外线达到杀菌除螨的效果。

资料来源：《生命时报》

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