浴室最脏不是马桶！研究揭牙刷杯验出粪便细菌 如何清洗可避免感染细菌？

平日用的牙刷杯也会随时染上致命细菌？有研究发现，牙刷杯的含菌量惊人，甚至验出代表粪便污染指标的2种细菌。如何清洁牙刷杯才能避免病从口入？

浴室最脏不是马桶！研究揭牙刷杯验出粪便细菌

根据外媒《Real Simple》报道，许多人以为厕所马桶是家中细菌最多的地方，因而频繁清洁，但事实并非如此，它甚至不是浴室内最肮脏的物件。根据美国国家卫生基金会（NSF）的一项研究发现，牙刷杯竟是家居环境中第3肮脏的物品，其肮脏程度仅次于洗碗海绵和厨房水槽。研究指出，有27%的牙刷杯被检测出含有大肠杆菌群，这类细菌包括沙门氏菌及大肠杆菌，是粪便污染的指标。

一位拥有超过15年经验的专业清洁人员在网上论坛Reddit上发文，形容牙刷杯是浴室里最恶心的物品，并强烈建议每个人应立即检查家中的牙刷杯。他写道：「多年来清洗这些杯，我闻到的气味有时真的让我难以忍受。请大家帮个忙，闻一闻你家的牙刷杯，如果那味道让你灵魂出窍，就赶快把那恶心的东西扔掉吧！」

4招清洗牙刷杯 可避免感染细菌

不过，牙刷杯变脏也并非只能丢弃。只要用对方法清洁，还可以继续安全使用。以下是4种简单有效的清洁方法：

4招清洗牙刷杯

4招清洗牙刷杯：

清洁牙刷杯最简单的方法之一，就是直接将它放入洗碗机。养成每星期将牙刷杯与其他餐具一同清洗一次的习惯，这样就能有效防止污垢和细菌积聚。 只需将牙刷杯注满水，然后依照包装说明，放入一片假牙清洁片浸泡。完成后，用清水冲洗干净，并以干布抹去残留的污垢即可。 如果家中没有假牙清洁片，也可以在牙刷杯倒入漱口水，浸泡数分钟，同样能达到消毒杀菌的效果。 如果牙刷杯架是壁挂式的，或因款式问题而不能放入洗碗碟机或盛水，你可以直接用热肥皂水擦拭。清洁时，必须确保擦拭到所有可能藏污纳垢的缝隙和角落。

上述的方法其中一种应该能让牙刷杯恢复如新，若经过上述清洁方法如果清洁后牙刷杯仍然有异味或明显脏污，最好是更换一个新的。此外，保持牙刷本身的清洁，也是维持牙刷杯卫生的重要一环。建议每星期至少对牙刷进行一次消毒，并每三至四个月更换一次新牙刷。

资料来源：《Real Simple》

延伸阅读：这家电恐比马桶脏15倍 研究揭100%验出粪便细菌！盘点家居10大细菌温床

---

相关文章：

这家电恐比马桶脏15倍 研究揭100%验出粪便细菌！盘点家居10大细菌温床

1种洗水樽方法等于吞细菌 比马桶脏40000倍！医生教最佳清洗方法

1款筷子比马桶脏8倍 验出1.3万致命细菌 医生教5招减风险

手机细菌｜去厕所玩手机恐致败血症3大病 手机比马桶污糟400倍 (附预防方法)