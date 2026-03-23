节俭伯伯吃隔夜蛋糕诱发心衰险猝死 7类食物切忌隔夜吃 无异味/放雪柜也高危！

长辈们常有的怕浪费、「食得唔好嘥」心态，可能随时惹来生命危险。内地武汉一位82岁的伯伯吃了一件「看起来没有变坏」的蛋糕，不久后却出现上吐下泻等食物中毒，更引发了急性心衰，情况一度非常危急。医生提醒，吃不完的食物即使有好好冷藏保存，也要注意安全时限，不可存放太久。另外还有些食物尤其容易变质，不适合隔夜食用。

节俭伯伯吃隔夜蛋糕诱发心衰险猝死

根据内媒《极目新闻》报道，该名李伯伯一生节俭，总觉得食物就算放了几天，只要闻起来「没有异味」都代表还能吃。两日前，他吃下了一件在室温下存放了两天的蛋糕。岂料当晚，他便开始出现胸闷气促，继而更上吐下泻，家人见状立即将他送往武汉市东湖医院急救。

李伯伯被送到医院时，已经出现呼吸困难、心率加快、血压异常波动等紧急情况。主诊的心血管内科副主任许三雄医生发现，李伯伯本来患有高血压和心脏病多年，因此立即安排快速完成心电图、血常规等检查，最终确诊为「急性心力衰竭」

许医生指，诱发这场危机的「元凶」，正是那件在室温下存放了两天的蛋糕。因为李伯伯的心脏功能本已因瓣膜问题而非常脆弱，身体的调节能力较差。而蛋糕这类富含水分和蛋白质的甜点，在室温下极易成为细菌滋生的温床。当伯伯吃下变质的食物后，在体内随即引发一连串的风波：

肠道感染引发全身发炎：细菌迅速引发全身性的炎症反应，导致血管异常收缩、心率失衡。

呕吐肚屙致严重脱水：上吐下泻令身体水份急速流失，引发的电解质紊乱会直接损伤心肌细胞。

心脏超出负荷「罢工」：体内血容量因脱水而减少，心脏为了维持全身供血，只能被迫「加班」，疯狂加速跳动、加大收缩力度。最终，这个本已脆弱的「引擎」不堪重负，诱发了致命的急性心衰竭。

医护团队立即为李伯伯制定了紧急治疗方案，包括供氧、心电监测、静脉输注利尿剂以减轻心脏负荷、使用抗生素控制感染、补充水分和电解质以保护心肌，并同时调整降血压药物。经过一星期的精心治疗和护理，李伯伯的身体状况总算稳定下来，胸闷、气促、呕吐腹泻等症状完全消失，各项指标回复正常，精神状态亦大有改善，即将可以出院回家。康复后，李伯伯仍心有余悸：「没想到一块舍不得丢的鸡蛋糕，差点害我把命搭进去，以后再也不敢吃隔夜变质的东西了。」

冰箱非万能！进食隔夜食物4大原则

许医生特别提醒大众，尤其是家中有独居长者或慢性病患者的家庭，必须加倍注意饮食安全：

隔夜食物有时限：甜品、餸菜饭面等容易变质的食物，即使放入雪柜冷藏，存放时间亦切勿超过24小时。

必须彻底翻热：从雪柜取出的隔夜食物，食用前必须彻底加热至中心滚烫，并再三确认没有变质（如异味、异样）后方可食用。

不适即求医：一旦出现腹泻、呕吐、胸闷、气促等不适症状，切勿「死顶」或拖延，应立即求医。

家人多加留意：家属应多关心长者的饮食情况，定期检查家中雪柜的食物，及时清理过期或变质的食材，并耐心引导老人家建立正确的食安观念——悭钱事小，性命事大。

7类食物切忌隔夜吃/带便当

以下整理了多位医生及营养师的建议，有7类容易变质的食物不宜用来带饭或隔夜吃，即使经过冷藏保存，也有较大的健康风险，容易滋生细菌，引发食物中毒，甚至产生致命毒素。

1. 豆腐

因为水分含量高、蛋白质丰富，正是细菌最易滋生的环境。尤其在天气炎热时，若未能及时冷藏，或通勤过程中无法维持低温保存，豆腐便容易酸化变质，滋生金黄色葡萄球菌，甚至产生耐热性毒素。便当菜式如果想加入豆制品，建议选择豆干，含水量较低，相对更为安全。

2. 海鲜类

鱼类、虾、蟹及贝类都是容易变质的高风险食材，因其同时具备高水分与高蛋白质的特性，特别容易吸引微生物繁殖。而且人们往往为了保持鲜嫩口感，导致烹调时间不足，未彻底煮熟的海鲜的食安风险更高。

3. 凉拌菜

在制作过程中通常未经过高温杀菌程序，本身就存在一定的隐患。即使经过冷藏保存，细菌仍可能缓慢生长；在通勤过程中温度回升，细菌便会大量繁殖。特别是水分充足的青瓜丝、凉粉、凉拌木耳等，隔夜后变质的机率极高，一律不建议用来带饭。

4. 绿叶蔬菜

菠菜、菜心等叶菜类，相较于其他类别的蔬菜会产生较多的亚硝酸盐，长期摄取对健康没有益处。再者，绿叶蔬菜反复加热也会导致维他命大量流失，口感变得软烂不清脆，原本翠绿的叶片也会发黄，外观和营养价值都大打折扣。

5. 放在电饭煲缓慢冷却的米饭

米饭、炒饭、意大利面等已烹煮的淀粉类食物，容易受到蜡样芽孢杆菌的污染。该菌的芽孢不仅耐热，还可能产生无法透过再次加热去除的耐热毒素，食用后会引发「炒饭综合症」，可能引发器官衰竭，甚至致命。未能在当餐吃完米饭，最好于1小时内放入冰箱冷藏，并于24小时内食用完毕，切勿将米饭留置于电饭煲内任其缓慢冷却，超过2个小时细菌很可能已经大量滋生。

6. 木耳、银耳、椰子

长时间浸泡的木耳、银耳容易被米酵菌酸毒素污染；夏季高温之下，已开壳的腐坏椰子会产生椰毒假单胞菌毒素，致死率超过5成。这些都是耐热性极强的毒素，高温煮食无法破坏，一旦误食，轻则恶心呕吐，重则器官衰竭甚至死亡。因此，木耳、银耳前不宜浸泡多于2小时，泡发后如果发现表面黏糊或有异味，最好立即丢弃。而已经开壳的椰子果肉和椰水最好当下吃完，不要放隔夜。

7. 溏心蛋

鸡蛋本身营养丰富，特别容易滋生微生物。久放后食用，可能引起肠胃不适。而半生不熟的溏心蛋，更是未有彻底高温杀菌，产生食物中毒风险更高，因此最好是当日制作、当日食用。

延伸阅读：微波炉翻热食物做漏1步骤 恐难杀菌致食物中毒 4类食物最高危

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