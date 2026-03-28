内地「毒保健品」盛行 网红食品都中招 益生菌果冻暗藏泻药 茶叶咖啡验出伟哥？

想瘦身、清肠胃，不少人会选择标榜「纯天然」、「调理身体」的益生菌或茶饮。然而，北京知名打假人王海的测试实验室近日踢爆，售价高昂、包装精美的所谓保健食品，实则暗藏强效泻药，甚至检出「伟哥」成分。有消费者全家食用后严重腹泻送院。

全家食益生菌狂泻 验出高浓度泻药成分

根据《文化视野》报导，实验室负责人王阳（化名）指，实验室陈列架上看似普通的食品——包装精致的果冻、话梅、冲泡茶饮、益生菌饮料——全是问题产品，非法添加了强效泻药甚至处方药物。

安徽的段先生便是受害者之一。他在网上看到一款益生菌饮料声称「调理肠胃，老人小孩都能饮，只有好处没有坏处」，于是花费5700元买回家。岂料全家人饮用后均出现严重腹泻。更令人气愤的是，商家与厂商互相推诿，维权之路陷入僵局。

四川的陈女士亦遭遇类似情况。2025年，朋友花费近万元购买一款包装精美、号称能「调理身体」的高端益生菌产品，作为端午节礼物送给她。陈女士全家食用后同样剧烈腹泻，需紧急求医。她与朋友多次尝试维权未果，目前已入禀法院。

王海团队随即对这款益生菌进行检测，结果验出高浓度的番泻苷A和番泻苷B——番泻叶中的主要活性成分，属强效刺激性泻药。王阳警告，短期服用会引致剧烈腹泻，长期服用则加重肠胃与肾脏负担，透支肠道功能，甚至可能诱发结肠黑变病，严重时增加肠癌风险。

话梅西梅汁都出事 非法添加酚丁类衍生物

检测报告显示，多款日常熟知的话梅和西梅汁，这些宣称「清肠」、「通便」、「大餐救星」的产品中，分别被验出非法添加酚丁类衍生物、比沙可啶衍生物或类似物等强效泻药成分。

根据《中华人民共和国食品安全法》，生产经营的食品中不得添加药品。比沙可啶、番泻苷A、布噻嗪、酚丁、西布曲明等成分，从未获批作为食品添加剂或新食品原料使用。在普通食品中检出上述成分，均属非法添加。

国家市场监管总局曾组织专家评估认定，比沙可啶透过刺激肠道壁促进排便，但同时伴随功能性肠病、电解质异常和药物依赖等风险，并可引起明显腹部绞痛和过度腹泻，具有明确的有毒有害性。

茶叶咖啡检出「伟哥」 心血管病人高危

令人震惊的是，王阳指实验室在茶叶中检出西地那非和他达拉非——即俗称的「伟哥」（威而钢）成分。这是严格管控的处方药，绝对不允许添加在食品中。

那非类、拉非类物质临床上主要用于治疗男性性功能障碍。不法商家将其掺入酒类、压片糖果、咖啡等食品，以「功能性食品」名义出售，宣称抗疲劳、补肾壮阳，售价高昂。王阳直斥：「这些产品通常打著纯中药、无伤害的旗号，其实都是骗人的！」

此类药物会加速心血管运转，增加心脏负担，对患有心脏病、高血压的中老年人风险极大。长期食用可对人体造成严重危害，甚至危及生命。

网红压片糖果含利尿剂 普通食品无神效

国家市场监管总局去年7月通报，上半年查办食品违法案件超18万件。其中典型案例包括：一款名为「轻曲羡魔芋魔法豆草本果蔬压片糖果」的产品，被验出严禁添加的利尿剂布美他尼。调查发现，该产品透过15个直播间、21名网红主播带货销售，网络覆盖9省。主播团队伪造检测报告、雇用「水军」诱导消费。

王阳提醒消费者，普通食品就是普通食品，既没有减肥功效，也没有壮阳功效，更不能治病。一旦看到产品宣传有这些「神奇功效」，千万别轻易相信。

资料来源：《文化视野》

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