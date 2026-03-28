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内地「毒保健品」盛行 网红食品都中招 益生菌果冻暗藏泻药 茶叶咖啡验出伟哥？

食用安全
更新时间：11:00 2026-03-28 HKT
发布时间：11:00 2026-03-28 HKT

想瘦身、清肠胃，不少人会选择标榜「纯天然」、「调理身体」的益生菌或茶饮。然而，北京知名打假人王海的测试实验室近日踢爆，售价高昂、包装精美的所谓保健食品，实则暗藏强效泻药，甚至检出「伟哥」成分。有消费者全家食用后严重腹泻送院。

全家食益生菌狂泻 验出高浓度泻药成分

根据《文化视野》报导，实验室负责人王阳（化名）指，实验室陈列架上看似普通的食品——包装精致的果冻、话梅、冲泡茶饮、益生菌饮料——全是问题产品，非法添加了强效泻药甚至处方药物。

安徽的段先生便是受害者之一。他在网上看到一款益生菌饮料声称「调理肠胃，老人小孩都能饮，只有好处没有坏处」，于是花费5700元买回家。岂料全家人饮用后均出现严重腹泻。更令人气愤的是，商家与厂商互相推诿，维权之路陷入僵局。

四川的陈女士亦遭遇类似情况。2025年，朋友花费近万元购买一款包装精美、号称能「调理身体」的高端益生菌产品，作为端午节礼物送给她。陈女士全家食用后同样剧烈腹泻，需紧急求医。她与朋友多次尝试维权未果，目前已入禀法院。

王海团队随即对这款益生菌进行检测，结果验出高浓度的番泻苷A番泻苷B——番泻叶中的主要活性成分，属强效刺激性泻药。王阳警告，短期服用会引致剧烈腹泻，长期服用则加重肠胃与肾脏负担，透支肠道功能，甚至可能诱发结肠黑变病，严重时增加肠癌风险。

话梅西梅汁都出事 非法添加酚丁类衍生物

检测报告显示，多款日常熟知的话梅和西梅汁，这些宣称「清肠」、「通便」、「大餐救星」的产品中，分别被验出非法添加酚丁类衍生物比沙可啶衍生物或类似物等强效泻药成分。

根据《中华人民共和国食品安全法》，生产经营的食品中不得添加药品。比沙可啶、番泻苷A、布噻嗪、酚丁、西布曲明等成分，从未获批作为食品添加剂或新食品原料使用。在普通食品中检出上述成分，均属非法添加。

国家市场监管总局曾组织专家评估认定，比沙可啶透过刺激肠道壁促进排便，但同时伴随功能性肠病、电解质异常和药物依赖等风险，并可引起明显腹部绞痛和过度腹泻，具有明确的有毒有害性

茶叶咖啡检出「伟哥」 心血管病人高危

令人震惊的是，王阳指实验室在茶叶中检出西地那非他达拉非——即俗称的「伟哥」（威而钢）成分。这是严格管控的处方药，绝对不允许添加在食品中。

那非类、拉非类物质临床上主要用于治疗男性性功能障碍。不法商家将其掺入酒类、压片糖果、咖啡等食品，以「功能性食品」名义出售，宣称抗疲劳、补肾壮阳，售价高昂。王阳直斥：「这些产品通常打著纯中药、无伤害的旗号，其实都是骗人的！」

此类药物会加速心血管运转，增加心脏负担，对患有心脏病、高血压的中老年人风险极大。长期食用可对人体造成严重危害，甚至危及生命。

网红压片糖果含利尿剂 普通食品无神效

国家市场监管总局去年7月通报，上半年查办食品违法案件超18万件。其中典型案例包括：一款名为「轻曲羡魔芋魔法豆草本果蔬压片糖果」的产品，被验出严禁添加的利尿剂布美他尼。调查发现，该产品透过15个直播间、21名网红主播带货销售，网络覆盖9省。主播团队伪造检测报告、雇用「水军」诱导消费。

王阳提醒消费者，普通食品就是普通食品，既没有减肥功效，也没有壮阳功效，更不能治病。一旦看到产品宣传有这些「神奇功效」，千万别轻易相信。

资料来源：《文化视野》

延伸阅读：微波炉翻热食物做漏1步骤 恐难杀菌致食物中毒 4类食物最高危

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