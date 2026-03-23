一家三口吃云吞齐患胰脏癌 揭为悭钱网购「毒肉」恐藏致癌危机 

内地有一家三口长期食用自制云吞作为早餐，竟先后确诊胰脏癌。医生追查后怀疑，问题根源在于妻子为节省开支，长期购买来源不明的低价猪肉，这些肉类可能掺杂淋巴肉、病猪肉甚至发霉肉，暗藏致癌物质。得知真相后，妻子情绪崩溃，自责「是我害了孩子」。

儿子暴瘦15公斤 揭开家庭健康警号

据外媒报道，王姓男子一家三口长期在饭前、饭后出现不明原因的腹痛，起初只以为是普通肠胃不适，未有认真对待。直到儿子体重在短时间内急剧下降，由约60公斤暴瘦至45公斤，家人才惊觉事态严重，急忙求医。医生检查发现，儿子的胰脏出现明显肿块，血液指数异常，确诊胰脏癌。得知儿子患癌后，王男与妻子惊觉自己亦有长期腹痛症状，随即一并接受检查，结果显示一家三口竟同时患上胰脏癌。

【同场加映】胰脏癌症状+高危因素

排除遗传因素 焦点转向早餐习惯

由于癌症不具传染性，医疗团队在排除遗传、基因突变等先天因素后，将调查转向一家人的饮食习惯。王太透露，因觉得街边云吞价格高又未必衞生，加上希望儿子食得健康，便长期自制云吞作为早餐。为了节省家庭开支，她经常透过网购平台或直播促销，购买临近保质期或特价的猪肉，认为「未过期、又便宜」相当划算。

低价肉暗藏致癌陷阱 高钠调味加重负担

医生警告，这类低价肉类来源复杂，风险极高：

1. 淋巴肉与病猪肉

部分肉类可能来自小型工作坊或肉类边角料，甚至包含淋巴组织、病猪肉。淋巴组织可能积聚病毒与细菌，长期食用会加重肾脏负担。

2. 发霉肉含黄曲毒素

发霉肉可能滋生黄曲毒素，已被国际癌症研究机构列为一级致癌物的物质，与多种癌症密切相关。

这些低价肉类经过绞碎处理后，难以与正常肉类分辨，消费者根本无法察觉当中的食安问题。另外，王太为令自制云吞味道接近市售云吞，故加入大量调味料，长期高钠饮食本身亦会增加胰脏与肾脏负担，进一步推高健康风险。

得知可能因自己的饮食选择间接令家人患病，她情绪彻底崩溃，直指：「是我害了孩子。」目前一家三口正接受治疗，事件亦引发广泛讨论。

胰脏癌｜早期症状/常见并发症

根据医管局资料，胰脏癌是本港第4号致命癌症。在近十年，死亡人数显著增加57.2%。这是由于胰脏位于腹腔深处，肿瘤位置较隐蔽难以发现，加上初期病征并不明显，到了晚期才察觉患癌的病例并不少见，影响患者的生存率。另外，即使进行了手术切除肿瘤，胰脏癌复发的风险也比一般癌症高。

胰脏癌主要病征：

上腹部出现与饮食无关的持续疼痛，并会反射至背部

食欲不振、恶心、呕吐、消化不良、腹胀等肠胃障碍现象

出现黄疸、皮肤搔痒、大便呈陶土色

体重短时间内锐减

上腹部出现固定、坚硬的肿块

腹水

胰脏癌常见并发症：

黄疸

当肿瘤扩大压迫神经，腹痛会加剧

严重体重下降，进食情况差的病人可能需要鼻胃管喂饲或静脉输入营养补充品

胰脏癌｜10类人易患此癌/如何预防

胰脏癌的成因仍未完全明了，有可能是胰脏的细胞变异增生。胰脏癌在65岁以上人士身上较常发生，另外还有以下10大风险因素：

黑人的风险较高 男性比女性有更高风险 吸烟者的风险高出大概2-3倍 糖代谢异常或糖尿病 超重 长期过量进食动物脂肪和少吃蔬果 长期接触化学品包括杀虫剂、石油或染料 感染幽门螺旋杆菌令患癌机率高2倍 遗传性胰脏炎也会增加风险，但属于非常罕见的情况 慢性胰脏炎常与胰脏癌一同发现

虽然不能完全预防胰脏癌，但改变某些生活方式是降低风险的有效方法，例如采取渐进和健康的方式减肥并保持健康的体重，适量运动、多吃蔬果，并减少吃动物脂肪食品，以及避免接触危险化学品，包括戒烟。

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