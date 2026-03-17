白恤衫和校服给人整洁、干净俐落的感觉，但只要一点污垢就会很碍眼。白色衣服的领口、袖口总是残留一圈恼人的发黄汗渍，怎么刷都刷不掉。其实这类因皮肤油脂和汗水日积月累而形成的顽固污渍，单靠洗衣机的转动清洗是解决不了的。有专家分享了4个预洗技巧，在丢进洗衣机前，多花几分钟重点处理，就能真正瓦解污渍，让衣物洁白如新。

白恤衫/校服领口发黄汗渍洗不掉？专家教4招预洗快速去黄去污

经常分享洗衣清洁妙招的日本YouTuber「洗濯のお兄さん/しゅんぺい」表示，开机前的预洗步骤，是提高去污效果的重要一步。以下4个预洗技巧专门针对白衣服泛黄和汗渍问题，一洗洁白去黄。

白恤衫/校服除汗渍贴士

1. 衣领袖口专用清洁剂

效果最显著的自然是专为处理皮脂汗渍设计的产品。这类产品通常是「碱性」并含有酵素，能高效分解构成汗渍的蛋白质与皮脂。直接将清洁剂涂抹在干燥的衣领、袖口黄渍处。然后静置至少10分钟以上，让酵素有足够的时间分解污垢。之后，就可以将衣物放入洗衣机正常清洗。

2. DIY去渍喷雾

使用一些家中现有的材料，就能轻松制作去黄清洁剂。

「基础版」制作方法：

将家里使用的「弱碱性」洗衣液，与清水以1:1的比例混合，倒入喷雾瓶中，摇晃均匀即完成。洗衣前，直接喷洒在发黄处，让其渗透后再进行机洗。重点是要让此处的洗剂浓度高于正常洗衣时的浓度。

「加强版」制作方法：

除了衣领的顽固汗渍，白恤衫和校服还有容易越洗变黄的问题。在基础版的喷雾中，加入适量的梳打粉或过碳酸钠（彩漂），能大幅提升对白色衣物的去黄、漂白效果。不过，混合不同清洁剂可能会有让衣物掉色的风险，建议先从「弱碱性洗衣液+清水」的基础版开始使用。

3. 肥皂

这是最原始却非常实用的方法。固体肥皂的去污力强，针对陈年顽固黄渍，以及袜底、球鞋的脏污都相当有效。只需要将衣领发黄处用温水沾湿，拿肥皂直接在污渍上来回涂抹，直到表面覆盖一层厚厚的肥皂。再用软毛刷或旧牙刷轻轻刷洗，或用双手反复搓揉。刷洗后，直接将衣物丢入洗衣机清洗。

4. 温水浸泡法

对于去渍，水温比起任何洗剂都来得关键。洗衣机通常只能用常温自来水，但温水能让皮脂污垢软化，并浮出纤维表面，同时活化洗剂的清洁效力。在脸盆或水桶中准备30-40°C的温水。加入少量洗衣粉或洗衣液，搅拌均匀。放入衣物，注意让发黄的领口、袖口完全浸泡在温水中，浸泡5-15分钟。之后不须拧干，直接连同浸泡的清洁液一同倒入洗衣机，再启动洗衣程序。如果要提升整体去污效果，尤其推荐加入这个步骤。

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