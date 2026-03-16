消委会测试13款枕头｜3款获4.5星最高分 2款高分记忆枕$600有找 性价比极高

睡眠质素与健康息息相关，一个适合的枕头是告别「瞓捩颈」、肩颈酸痛的关键。消委会最新测试了市面上13款枕头，涵盖记忆绵、乳胶及聚酯纤维等物料，售价由$79.9至$1688不等，有3款枕头在各项测试中表现出色，勇夺4.5星总评级，当中更有2款高分记忆枕$600有找，性价比极高！

3款4.5星记忆枕高分之选 2款$600有找

消委会是次测试项目全面，包括枕头的承托力、舒适度、耐用程度，以及清洗前后质量等物理特性。此外，检测了枕头物料防火和阻燃剂含量，全部样本防火表现理想，消费者可放心使用。

在13款受测枕头中，有3款凭借其在承托力、耐用度及舒适度的卓越表现，脱颖而出，获得4.5星的最高总评分。值得注意的是，当中2款记忆枕价格均在$600以下，证明优质枕头不一定昂贵。

1. Cherry 感温记忆凝氧枕

物料： 记忆绵

记忆绵 声称来源地： 中国

中国 售价： $499

$499 总评： 4.5星（体形较细人士总评分、体形较大人士总评分）

4.5星（体形较细人士总评分、体形较大人士总评分） 亮点：对体形较细或较大人士的侧卧承托表现较理想，获得较高的4分评分。在整体耐用程度获得最高的5分评分。

2. Sinomax全方位智慧承托枕

物料： 记忆绵

记忆绵 声称来源地： 中国

中国 售价： $599

$599 总评： 4.5星（体形较细人士总评分、体形较大人士总评分）

4.5星（体形较细人士总评分、体形较大人士总评分） 亮点：对体形较细或较大人士的侧卧承托表现较理想，获得较高的4分评分。在枕头的舒适度有关的评价中（硬度、高度、设计、气味和使用时枕芯会否发出噪音等），均获得较高的4分评分。

3. Tempur 双用舒压枕

物料： 记忆绵

记忆绵 声称来源地： 丹麦

丹麦 售价： $1,428

$1,428 总评： 4.5星（体形较细人士总评分、体形较大人士总评分）

4.5星（体形较细人士总评分、体形较大人士总评分） 亮点：下陷速度和幅度表现均极为出色，取得5分满分。在枕头的舒适度有关的评价中（硬度、高度、设计、气味和使用时枕芯会否发出噪音等），均获得较高的4分评分。

品牌及型号 物料 售价 来源地 总评 Tempur

双用舒压枕 记忆绵 $1,428 丹麦 4.5（体形较细人士、体形较大人士总评分） Cherry

感温记忆凝氧枕 记忆绵 499 中国 4.5（体形较细人士、体形较大人士总评分） Sinomax

全方位智慧承托枕 记忆绵 599 中国 4.5（体形较细人士、体形较大人士总评分） BRUKSVARA

人体工学枕头 记忆绵 $99.9 中国 4.5（体形较大人士总评分） 4（体形较细人士总评分） Dentons

Luxurious Support Pillow

Impressions Multi-Profile 记忆绵 $1,688 澳洲 4.5（体形较大人士总评分） 4（体形较细人士总评分） 加滕竹纤维记忆棉枕 记忆绵 $99.9 中国 4.5（体形较大人士总评分） 4（体形较细人士总评分） 欧化宁压健康枕 记忆绵 $538 未知 4.5（体形较大人士总评分） 4（体形较细人士总评分） Cottex天然乳胶枕 聚酯纤维 $469 未知 3.5（体形较细人士、体形较大人士总评分） Dunlopillo

健颈乳胶枕头 聚酯纤维 $718 泰国 4.5（体形较大人士总评分） 4（体形较细人士总评分） 金美梦乳胶枕 聚酯纤维 $380 未知 4（体形较细人士、体形较大人士总评分） afontane

抗病毒珍珠枕15" 乳胶 $170 中国 4（体形较大人士总评分） 3.5（体形较细人士总评分） 卡撒天娇

星级酒店枕 乳胶 $109 未知 4（体形较大人士总评分） 3.5（体形较细人士总评分） Home Coordy

聚酯枕头 乳胶 $79.9 未知 3.5（体形较细人士、体形较大人士总评分）

承托力、耐用度、透湿度大比拼

枕头的功能在于承托头颈，让脊椎在睡眠时能维持自然直线。测试结果显示，不同样本的承托力、耐用度、透湿度表现悬殊：

承托力表现： 测试以1名男性和1名女性成人作测试对象，评估各样本的承托表现，在枕头样本的整体承托表现中（体形较大人士），7款记忆棉枕表现理想，皆获4.5分。仰卧测试中，Sinomax全方位智慧承托枕获4分，承托力不错；Cottex天然乳胶枕的仰卧测试仅获2.5分、整体承托表现仅获3分。

耐用度测试： 测试模拟使用后枕头的损耗程度。结果显示，13款样本中有2款的耐用度极佳，取得5分满分，包括Cherry感温记忆凝氧枕、加滕竹纤维记忆棉枕。这反映大部分枕头在受压、湿度下，其高度及硬度都能保持得不错，耐用度普遍理想。

透湿度测试： 若枕头透湿能力差，湿气积聚会令人有「焗」的感觉。测试量得各样本的相对湿度由48.5%至66.9%不等，当中2款记忆绵枕样本透湿表现较逊色，只获3分（BRUKSVARA人体工学枕头）和2分（加滕竹纤维记忆棉枕），怕热或容易出汗的人士宜多加注意。

选购及保养4大贴士

消委会提醒，枕头没有绝对的好与坏，选择时应考虑个人身型、体重及睡眠习惯。一个不合适的枕头，可能引致颈痛、头痛，甚至影响呼吸。

1. 亲身试用 不能缺少：购买前应亲身到店舖试躺，并以个人最常用的睡姿测试，感受高度与软硬度。

2. 睡姿决定高度：仰卧时，颈椎应与床面平行；侧卧时，枕头高度应约等于一边肩膀的阔度。

3. 细阅护理标签：记忆绵、乳胶枕多数不能水洗日晒，应按标签指示护理，正确护理能延长枕头寿命。

4. 定期更换：当枕头已经变形、失去弹性，便代表需要更换；建议每一至两星期更换清洁的枕头套，保持卫生，避免尘螨及细菌滋生。

资料来源：消委会

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