央视揭发「毒凤爪」恐损肝肾 工场腥臭鸡爪浸污水脚踩靠双氧水漂白 员工：绝对不敢吃

双氧水「毒凤爪」｜内地央视「3.15晚会」节目揭发「网红凤爪」的食安乱象，多家食品加工企业违规使用国家明令禁止的工业用双氧水，用来浸泡鸡爪，为求令产品卖相变得白净。而且生产环境恶劣，腥臭充天，鸡爪掉在地上、被工人踩过仍继续加工，完全无视衞生要求。专家指出，长期食用经双氧水浸泡的食品，会对肝肾造成严重损伤，甚至有性命之虞。

央视揭发双氧水漂白「毒凤爪」 工场腥臭鸡爪浸污水脚踩

央视记者深入川渝地区的生产凤爪的企业进行探查，包括蜀福香食品有限责任公司和重庆市曾巧食品有限公司，发现加工环境极其脏乱，卫生堪虑。整个车间弥漫著刺鼻的腥臭味，地面长期淤积著混浊的脏水，塑胶篮杂乱堆放，生产设备上布满厚重油污。大量鸡爪被随意弃置在潮湿肮脏的地上，扫把、铁锹等清洁工具直接压在鸡爪上。即使鸡爪被工人踩踏，也只是随手捡起，直接扔回加工篮中继续使用。

尽管生产环境如此不堪，但最终出货的鸡爪却脱胎换骨，变得异常「雪白干净」。这些食品公司及工场的员工均亲口证实：「鸡爪是用双氧水漂白的」、「双氧水泡的，煮了好看一点」。最令人心寒的是，他们毫不讳言自己不敢吃、从不吃这些凤爪。在各生产车间里亦大剌剌摆放著大量标示为「过氧化氢」、浓度高达35%的蓝色包装桶。至于出售双氧水的上游厂商，销售人员明知是严禁用于鸡爪的化学品，仍随意提供给鸡爪生产商的买家，甚至传授将产品标签偷换成「生活饮用水用过氧化氢消毒液」的招数，企图掩人耳目。

不法商人利用双氧水掩盖食品腐败 长期吃恐损肝肾

专家指出，双氧水学名「过氧化氢」，是强效的氧化剂与消毒剂，常用于环境杀菌。浸泡食品会破坏其蛋白质等营养成分，也能够掩盖腐败变质。长期食用经双氧水浸泡的食品，可能对口腔黏膜、肝肾功能造成严重损害，甚至可危及性命。

国家市场监督管理总局在本月13日调动多地执法人员，突击检查相关企业及加工工场，在现场搜获大量已开封或未开封的「过氧化氢」，并当场查执了多桶正在浸泡的鸡脚，以及超过500箱出问题的「山椒凤爪」和「香卤凤爪」产品。当局强调，将针对涉事企业在生产过程不规范、涉嫌超范围使用食品添加剂等违法行为，依法严厉处罚。

双氧水可用于食品加工？有没有致癌风险？

除了用于加工鸡脚凤爪，本港过往也曾有过使用双氧水漂白鱼翅和开心果的报告。根据本港食安中心资料，由于双氧水具有强烈的氧化特性，多个国家的食物业界均有以其作为漂白剂，加工处理面粉、食油、蛋白等食物；或者作为抗菌剂使用于牛奶中。惟在加工食物时，所使用的双氧水须为「食用级」，且不应使用超过能达到有关效果的份量，也必须从制成品移除。

世界衞生组织联合食物添加剂专家委员会认为，摄入小量双氧水并不会有中毒危险，因人体内肠道细胞的过氧化氢酶可以很快将之分解。服食浓度为3%的双氧水，可能会引致呕吐、黏膜受轻微不适，以及造成口腔、咽喉、食道和胃部灼伤，但一般不会导致严重中毒；至于服食了高浓度至超过10%，则会灼伤黏膜和肠道黏膜。国际癌症研究机构则认为，现时没有足够证据证明双氧水会令人类患癌。

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