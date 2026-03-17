猫砂推介｜澳门消委会测试40款产品 4款夺5星评级 防重金属甲醛 瞬间吸水除臭！

猫砂作为猫咪生活中不可或缺的伙伴，猫砂的品质不仅影响着宠物的身体健康，还会影响人与猫共处的居家体验。近年来，猫砂种类也发展至有膨润土、豆腐、矿石和混合等多元化的选择，为了解市面上不同种类、不同品牌猫砂的质量，澳门消委会联合四地消委会全面对比40款产品，希望为消费者提供更多资讯作选购参考。

澳门消委会测试40款猫砂 豆腐猫砂/混合猫砂/矿石猫砂/膨润土猫砂

是次比较测试样本由澳门消委会与深圳市消费者委员会、中山市消费者委员会，以及四川省广安市保护消费者权益委员会的工作人员分别以一般消费者身份从线上、线下共购买40款猫砂样本，其中本会共抽取4款样本，包括豆腐猫砂、混合猫砂、矿石猫砂和膨润土猫砂4类。本次比较测试参考中国相关标准 GB/T 43839-2024《伴侣动物（宠物）用品安全技术要求》、T/SDPIA 05-2022《宠物猫砂通用技术规范》、T/CIQA 11-2020《豆腐猫砂规范》、T/ZGXX 0005-2022《宠物清洁卫生用品 猫砂》，对样本的安全指标（砷、铅、甲醛含量）、物理性能指标 （结团强度、含粉率、粉化率）与使用性能指标 （除臭率、吸水率）3 个方面共8个指标进行测试：

1. 安全指标

铅含量 ：有毒重金属，宠物长期接触后，这些重金属会在其体内积聚，进而损害神经和消化系统等。

：有毒重金属，宠物长期接触后，这些重金属会在其体内积聚，进而损害神经和消化系统等。 砷含量 ：和铅一样是有毒重金属。

：和铅一样是有毒重金属。 甲醛含量：甲醛具有刺激性，会刺激猫的呼吸道和皮肤，引发过敏或炎症，人类吸入后同样可能产生不适。

2. 物理性能指标

结团强度 ：结团强度是指猫砂的结团牢固性，即猫砂能否迅速、紧密地将尿液包裹成块，清理时能保持完整形态，不散落碎屑，也不黏着盆底。结团强度数值越高，团块越结实，铲砂时就不易碎裂，不仅节省用量，使用体验也更佳，数值越低，则团块松散易碎，易残留碎屑，既增加清洁难度，也会提高消耗量。

：结团强度是指猫砂的结团牢固性，即猫砂能否迅速、紧密地将尿液包裹成块，清理时能保持完整形态，不散落碎屑，也不黏着盆底。结团强度数值越高，团块越结实，铲砂时就不易碎裂，不仅节省用量，使用体验也更佳，数值越低，则团块松散易碎，易残留碎屑，既增加清洁难度，也会提高消耗量。 含粉率 ：含粉率能反映猫砂出厂时的粉末含量，含粉率数值越低越好。含粉率越低，表示猫砂颗粒更为牢固，在运输或使用过程中不易破碎产生粉末，而含粉率越高，则意味着猫砂制作工艺粗糙或原料易碎，在搬运时以及猫抓爬时就容易产生过多粉末。

：含粉率能反映猫砂出厂时的粉末含量，含粉率数值越低越好。含粉率越低，表示猫砂颗粒更为牢固，在运输或使用过程中不易破碎产生粉末，而含粉率越高，则意味着猫砂制作工艺粗糙或原料易碎，在搬运时以及猫抓爬时就容易产生过多粉末。 粉化率：猫砂在运输和使用过程中，容易碎裂而产生新的粉尘。粉化率能反映猫砂在实际应用过程中，颗粒碎裂并产生新粉尘的难易程度，粉化率越低越好，低粉化率说明猫砂颗粒强度高、结构紧实，不易产生新的粉尘，而高粉化率的猫砂颗粒容易破碎，在使用过程中粉尘会逐渐增多。

3. 使用性能指标

吸水率 ：吸水率是反映猫砂吸收尿液能力的重要指标，用百分比（%）表示，数值越高越好。

：吸水率是反映猫砂吸收尿液能力的重要指标，用百分比（%）表示，数值越高越好。 除臭率（以氨浓度计算）：除臭率是指猫砂的除臭性能，即通过抑制、分解或锁住等方式来降低排泄物异味的能力。除臭率越高，说明猫砂抑制气味的能力越强，室内异味越不明显，反之则意味猫砂吸附或抑制异味的能力较差。

澳门消委会测试4类猫砂评价⬇⬇⬇

4类猫砂测试结果

安全指标（砷、铅、甲醛含量） ：在本次比较测试的 40 款猫砂样本中的砷、铅、甲醛含量均符合 GB/T 43839-2024《伴侣动物（宠物）用品安全技术要求》及 T/SDPIA 05-2022《宠物猫砂通用技术规范》标准的要求。

：在本次比较测试的 40 款猫砂样本中的砷、铅、甲醛含量均符合 GB/T 43839-2024《伴侣动物（宠物）用品安全技术要求》及 T/SDPIA 05-2022《宠物猫砂通用技术规范》标准的要求。 结团强度 ：本次比较测试参照团体标准 T/CIQA 11-2020《豆腐猫砂规范》进行测试。测试结果显示，40 款猫砂样本的结团强度在 91.3% 至 99.2% 之间。4类猫砂结团强度由高至低依次排序为：矿石猫砂、膨润土猫砂、混合猫砂、豆腐猫砂。其中矿石猫砂和膨润土猫砂的结团强度表现较好。

：本次比较测试参照团体标准 T/CIQA 11-2020《豆腐猫砂规范》进行测试。测试结果显示，40 款猫砂样本的结团强度在 91.3% 至 99.2% 之间。4类猫砂结团强度由高至低依次排序为：矿石猫砂、膨润土猫砂、混合猫砂、豆腐猫砂。其中矿石猫砂和膨润土猫砂的结团强度表现较好。 含粉率 ：本次比较测试参照的团体标准 T/ZGXX 0005-2022《宠物清洁卫生用品 猫砂》进行测试。测试结果显示，40 款猫砂样本的含粉率在 0.05% 至 3.48% 之间。4类猫砂的含粉率均值在 0.16% 至 0.22% 之间，相差不大，反映各类猫砂在出厂时的粉末含量均控制都较好。

：本次比较测试参照的团体标准 T/ZGXX 0005-2022《宠物清洁卫生用品 猫砂》进行测试。测试结果显示，40 款猫砂样本的含粉率在 0.05% 至 3.48% 之间。4类猫砂的含粉率均值在 0.16% 至 0.22% 之间，相差不大，反映各类猫砂在出厂时的粉末含量均控制都较好。 粉化率 ：本次比较测试参照团体标准 T/ZGXX 0005-2022《宠物清洁卫生用品 猫砂》进行测试。测试结果显示，40 款猫砂样本的粉化率在 0.28% 至 1.20% 之间，均符合≤1.20% 的标准要求，更有 10 款样本的粉化率≤0.5%。4类猫砂粉化率（越低越好）由低至高依次为：矿石猫砂、豆腐猫砂、膨润土猫砂、混合猫砂。

：本次比较测试参照团体标准 T/ZGXX 0005-2022《宠物清洁卫生用品 猫砂》进行测试。测试结果显示，40 款猫砂样本的粉化率在 0.28% 至 1.20% 之间，均符合≤1.20% 的标准要求，更有 10 款样本的粉化率≤0.5%。4类猫砂粉化率（越低越好）由低至高依次为：矿石猫砂、豆腐猫砂、膨润土猫砂、混合猫砂。 吸水率 ：本次比较测试参照团体标准 T/CIQA 11-2020《豆腐猫砂规范》进行测试。测试结果显示，40 款猫砂样本的吸水率在 42.8% 至 119.6% 之间。其中有 6 款样本的吸水率超过 90%，表现优异，分别为：凯锐思 （KERES）、奥百思、爱哒哒、爱宠、N1、它记的品牌样品。4类猫砂吸水率（越高越好）由高至低依次为：豆腐猫砂、混合猫砂、矿石猫砂、膨润土猫砂。

：本次比较测试参照团体标准 T/CIQA 11-2020《豆腐猫砂规范》进行测试。测试结果显示，40 款猫砂样本的吸水率在 42.8% 至 119.6% 之间。其中有 6 款样本的吸水率超过 90%，表现优异，分别为：凯锐思 （KERES）、奥百思、爱哒哒、爱宠、N1、它记的品牌样品。4类猫砂吸水率（越高越好）由高至低依次为：豆腐猫砂、混合猫砂、矿石猫砂、膨润土猫砂。 除臭率 （以氨浓度计算）：本次比较测试参照团体标准 T/SDPIA 05-2022《宠物猫砂通用技术规范》进行测试。测试结果显示，40 款猫砂样本的除臭率在 93.6% 至 99.7% 之间，远超标准规定的 35%。其中有 10 款样本的除臭率≥99.5%，分别为：猫吖、俏贝丽 （petclear）、小佩、京喜、比亿奇、渔想、简约组合、喵洁客（CAT MAGIC）、洁客、盒马品牌。4类猫砂除臭率（越高越好）由高至低依次排序为：矿石猫砂、膨润土猫砂、豆腐猫砂、混合猫砂。

澳门消委会测试40款猫砂完整名单：

评分结果用「★」表示，「★」越多结果越好，同星级样本排名不分先后。

矿石猫砂

猫吖矿石猫砂 2.4kg：★★★★★（RMB 13.30）

CAT MAGIC 喵洁客猫砂（蓝标-持久除臭） 25磅：★★★★★（RMB 98.30）

小佩纳基石猫砂 4.5kg ：★★★★★（RMB 41.00）

盒马纳基石猫砂 4.5kg x 2包 (un.) ：★★★★（RMB 44.90）

名创优品纳基石猫砂（月光白茶）5kg x 2包 (un.) ：★★★★（RMB 50.60）

俏贝丽矿石猫砂 2.5kg x 2包 (un.) ：★★★★（RMB 19.90）

福丸轻盈海风猫砂钠基矿砂强效抑菌4.5kg：★★★★（RMB 45.00）

网易严选除臭天然原矿猫砂2.0 4.5kg：★★★★（RMB 29.90）

怪兽部落费洛蒙快乐猫砂(天然矿物砂) 4kg：★★★★（MOP 110.00）

神经猫抑菌除臭钠基矿砂 5kg x 2包 (un.) ：★★★（RMB 13.00）

膨润土猫砂

比亿奇2.0微尘膨润土猫砂 5kg x 2包(un.) ：★★★★★（RMB 49.30）

京喜 |膨润土猫砂 5kg x 2包(un.) ：★★★★（RMB 9.20）

铂钻绿标除臭猫砂 19kg：★★★★（RMB 168.90）

洁客客京东专供高效结团猫砂 8kg：★★★★（RMB 30.70）

洁珊强力凝聚猫砂 9L：★★★★（RMB 29.90）

宠维森小米膨润土猫砂 5kg：★★★（RMB 10.60）

瓜洲牧膨润土猫砂 5kg：★★★（RMB 8.30）

想膨润土猫砂 5kg：★★★（RMB 6.60）

saywhoa世沃膨润土小米猫砂 5kg：★★★（RMB 9.80）

沃趣膨润土猫砂 20斤：★★★（RMB 6.70）

豆腐猫砂

爱哒哒 6.5 kg：★★★★★（RMB 82.40）

奥百思绿茶豆腐猫砂 2.6 kg：★★★★★（RMB 25.00）

它记（舒享版）纯豆腐 2.5 kg：★★★★★（RMB 32.50）

凯锐思 1.5mm 细颗粒豆腐猫砂 2.3 x 5包：★★★★★（RMB 95.90）

MM 酵素除臭豆腐猫砂 2.6 kg x 3包 (un.)：★★★★（RMB 59.90）

N1 爱宠爱猫天然玉米砂 6.5 kg：★★★★（RMB 60.80）

爱宠系列豆腐猫砂 6 L：★★★★（MOP 68.00）

宠贵诺原味豆腐猫砂 2.6 kg x 12包 (un.) ：★★★★（RMB 229.30）

维多宝玉米豆腐猫砂 17.5升 (L) ：★★★★（MOP 135.00）

京东京造原味豆腐猫砂 2.6kg x 4包 (un.)：★★★（RMB 72.90）

混合猫砂

简约组合木薯混合猫砂 2 kg：★★★★（RMB 12,90）

Common Sands Tofu Mixed Cat Litter 混合型豆腐矿砂 3.5 kg：★★★★（MOP 89.00）

倔强尾巴生物酶除臭混合猫砂 2.5 kg：★★★★（RMB 32.50）

里兜强效除臭混合猫砂 2.5 kg：★★★★（RMB 19.90）

Nikoro ﾐｯｸｽ猫砂 2.5 kg x 12包 (un.) ：★★★★（RMB 147.00）

百宠千爱绿茶巨人猫砂 2.7 kg x 2包 (un.) ：★★★（RMB 57.20）

城市理享碳晶混合猫砂 2.5 kg x 4包 (un.)：★★★（RMB 52.30）

皮蛋宠物猫砂豆腐膨润土淀粉60%:30%:10%混合猫砂 3.6 kg x 4包 (un.)：★★★（RMB 95.00）

雪貂留香好柿花生混合砂 2.6 kg x 3包 (un.)：★★★（RMB 47.50）

许翠花®豆腐砂混合猫砂 2.5 kg x 2包 (un.)：★★★（RMB 36.60）

4大选购小贴士

结合自身需求和场景选择：若注重尿液能快速吸收、减少盆底渗漏，建议优先选择豆腐猫砂、混合猫砂，若更关注异味吸附、维持家居空气清新，则建议优先选择矿石猫砂、膨润土猫砂。同时，选择猫砂时也要兼顾猫的使用感受与家居的使用场景，若猫习惯频繁抓扒猫砂，或家中有高敏感人群，想追求低粉尘猫砂的话，建议可选择矿石猫砂或豆腐猫砂。 可根据使用场景合理搭配不同品类的猫砂：如豆腐猫砂搭配膨润土猫砂，既能利用豆腐猫砂的吸水性，又能借助膨润土猫砂的较强结团性，把两者优势都发挥出来，能最大化发挥各自优势。 定期打理猫砂：定期更换猫砂、清洁猫砂盆，可减少宠物患病风险。若发现猫砂结团强度下降、异味控制减弱等性能变化，应及时调整更换，既能守护宠物健康，也能提升家居环境舒适度。 避免第一次就大量购买：第一次购买新的猫砂时，先别大量购买，可先购买小份量让猫尝试，观察猫的反应判定猫砂是否合适，若确定猫已适应并无其他问题，再批量购买。

资料来源：澳门特别行政区政府消费者委员会

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