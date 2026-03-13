Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

重金属伤肝肾？澳门消委会检测食用醋 即看10款安全名单 最平$9.4有交易

食用安全
更新时间：11:07 2026-03-13 HKT
发布时间：11:07 2026-03-13 HKT

醋是港人餐桌上不可或缺的调味品，无论是拌沙律、腌食材、餸菜入馔，都不可或缺。然而，日常调味的食用醋会否隐藏重金属风险？澳门消委会与市政署食品安全厅合作，对市面出售的10款醋进行重金属检测，结果显示全部样本的总砷及铅含量均符合标准，可安心选购。

砷铅可致多种疾病 10款醋类样本全数合格

根据澳门消委会第387期《澳门消费》资料显示，重金属砷是天然存在于地壳的金属，人类主要透过饮用水和食品摄入。砷分为有机砷和无机砷两种形态：

有机砷对健康危害较小，少量摄入可被身体快速排出；无机砷毒性较强，影响包括：

  • 急性中毒：呕吐、腹痛、腹泻、四肢麻痹、肌肉痉挛
  • 慢性中毒：皮肤损伤、神经受损、血管病变
  • 致癌风险：可能增加皮肤癌、膀胱癌、肺癌和心脏疾病风险

至于重金属铅，同样对人体健康构成威胁：

  • 短期大量摄入：消化系统不适、贫血、甚至致命
  • 长期低剂量摄入：损害肝脏和肾脏
  • 特别影响儿童智力发展

检测按照澳门法规《食品中重金属污染物最高限量》进行，醋类最高限量为0.5 mg/kg、最高限量为1.0 mg/kg，10款样本全部合格。

10款合格醋类名单

产品名称 规格 产地 零售价*
金梅镇江香醋 550毫升 中国 $9.40
淘大镇江香醋 250毫升 香港 $10.50
同珍大红浙醋 300毫升 香港 $11.50
李锦记醇酿陈醋 500毫升 中国 $12.80
Leziria白酒醋 500毫升 葡萄牙 $15.50
GOURMÊS白酒醋 250毫升 葡萄牙 $18.90
亨氏苹果醋 473毫升 西班牙 $25.90
mizkan米酢 500毫升 日本 $36.00
鹰牌有机红石榴醋 500毫升 意大利 $48.00
BRAGG有机生苹果醋 473毫升 美国 $69.80

* 不同零售点有价格差异。

选购食用6大要诀

市政署食品安全厅就醋的选购及食用提供以下建议：

  • 选择信誉良好店舖：向有口碑的商户购买，避免来历不明产品
  • 检查包装完整性：不要购买包装破损或未有密封的食品
  • 细阅产品标签：留意食用期限及储存条件要求
  • 开封后妥善保存：盖紧盖子，尽快食用
  • 留意品质变化：醋在常温下应无沉淀，若出现浑浊、絮状物或异味，可能已受污染
  • 有疑虑即停食：如对食物的卫生状况及品质有疑问，应立即停止食用

同场加映：解构5种醋好处 吃饭时喝这份量就有效

5种常用醋哪种最有益？

市面上的醋种类繁多，各有其独特之处：

 

5种醋特点与营养：

1. 白醋

白醋通常由谷物酒精蒸馏制成，其酸度较高，味道最单纯而刺激。主要用于腌制、清洁或料理提味，在营养成分上较为单纯，主要为醋酸，不含其他额外的微量营养素。

2. 米醋

米醋是由米或糯米发酵酿造而成，其色泽较浅，酸味温和，适合用于凉拌或日常烹调。它保留了少量的胺基酸与有机酸，但其对健康的影响主要仍来自于醋酸成分。

3. 黑醋（乌醋）

黑醋因发酵时间较长，故色泽深、风味醇厚，含有较丰富的胺基酸与挥发性有机物，常应用于红烧菜肴或作为蘸酱。需注意的是，市面上的黑醋在制作过程中通常添加较多盐分，其钠含量比米醋或苹果醋更高，因此若经常大量使用，可能增加钠摄取过量的风险。目前针对黑醋的专门临床研究较少，其健康效益推断与一般醋类大致相同。

4. 苹果醋

由苹果汁发酵制成，带有淡淡的果香。近年来被广泛宣传为养生饮品，市面上常见稀释后饮用的产品。根据随机对照试验显示，补充苹果醋确实有潜力轻微降低体重和BMI，但其效果仍无法完全取代正规的减肥方式。

5. 巴萨米克醋

由葡萄汁浓缩后经过长时间发酵熟成，风味甜润，常用于沙律或酱汁。它含有多酚类与抗氧化物质，对健康可能具有潜在益处，但实际含量与具体效益，仍需要更多实证研究加以支持。

 

---

