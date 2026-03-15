纸巾抹眼镜不会刮花？洗洁精恐损镜片变蒙 专家拆解洗眼镜谬误+1分钟正确清洗技巧

眼镜总是擦不干净，甚至越擦越模糊？很多人以为眼镜脏了，用纸巾会擦拭就会刮伤镜。但有日本眼镜专家提醒，导致镜片受损、报销的根本原因，不在于用纸巾或眼镜布，而是擦拭之前少做了一个步骤。那么正确的清洗和保养眼镜的方法是如何做？

纸巾抹眼镜不会刮花？专家拆解洗眼镜谬误

根据日媒《FNN》报道，埼玉县眼镜店老板坂田赖彦指出，有一些人们习以为常的清洁方式，实事上都在伤害眼镜，令镜片越来越花，缩短使用寿命。

其中，最多人犯的错误就是「干擦」眼镜，即使是眼镜专用布都一样。因为周围环境的微小灰尘与悬浮粒子会附著在镜片上，如果在镜片干燥的状态下擦拭其表面，与直接拿著砂纸在来回摩擦没有两样，马上造成无数细微的刮痕，并可能导致多层功能性镀膜（如抗蓝光、抗反光膜）剥落。相反，如果先用水冲走脏污颗粒，再用纸巾是完全可以用来抹干水分是绝对没有问题的。当然，眼镜专用布的材质更为柔软，是更理想的选择。

另外，很多人会使用洗洁精清洗眼镜，可以帮助去油。不过要注意市面上洗洁精很多都是「弱酸性」或「弱碱性」的，清洁力比中性洗剂更强。当中的成分可能会令镜片镀膜受损，缩短使用寿命。最理想的做法是购买眼镜专用的中性清洁剂，但如果只有洗洁精可用，加一滴在一盆清水中大幅稀释，以减低对镜片的杀伤力。

每晚都要洗眼镜 1分钟正确清洗保养技巧

坂田赖彦分享正确的清洁眼镜方法。出门一整天，眼镜累积了大量灰尘、汗水、脸部油脂与化妆品。如果没有定期清洁，不只镜片模糊、鼻垫变色，眼镜的铰位螺丝都可能被腐蚀损坏。因此最理想的做法是在每晚都清洗一次。只需要1分钟就能把眼镜洗得干干净净。

正确清洗眼镜4步骤

正确清洗眼镜4步骤：

在缓缓的冷水水流下冲洗整副眼镜，包括镜片两面、镜框、鼻垫和镜脚，冲走附著的灰尘颗粒。 如果眼镜油污严重，可在指尖沾取一小滴眼镜专用清洁剂，或在极度稀释的洗洁精水中，把镜片上轻轻画圈涂抹。 将泡沫与残留的脏污彻底冲洗干净。 使用干净的眼镜布或卫生纸，轻轻按压表面将水分印干，切勿用力擦拭。如果没有彻底擦干，镜片会留下难以去除的「水渍」，影响视线。特别注意抹干鼻垫和镜脚转轴处的缝隙，避免水气残留导致金属腐蚀或变色。

最后，他也建议应该每3个月到眼镜店一次，请专家检查调整松紧度和更换鼻托，确保戴得舒适、不会经常滑落，对延长眼镜的使命寿命都有帮助。

镜片刮花变形了对眼睛有何伤害？

如果镜片受损了还继续使用，不只戴著容易不适，本身的视力问题也可能变得更严重。日本眼镜品牌OWNSDAYS官网提醒，当镜片刮花、变形、泛黄和脱膜时，都必须尽快更换新的镜片。

刮伤：若镜片看起来花花的，感觉怎么洗都洗不干净，镀膜受损太模糊可能会导致瞇眼而度数加重。

变形：当镜框变形，无法完整包覆镜片，会导致度数失准、散光增加，无法正确判断眼前物件的距离，容易造成生活上的不便。

泛黄：镜片经长期使用难免会氧化发黄，会影响镜片清晰度与透光率。

脱膜：当镜片斜切角度看不见镀膜的反光颜色(常见绿、紫、蓝、金)，代表镜片脱膜，抗蓝光或其他添加的保护功能可能会消失喔。

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