想控制体重却变「进食失调」？精神科医生解构厌食/暴食身心健康警号 重新学会欣赏自己

更新时间：11:00 2026-03-12 HKT
发布时间：11:00 2026-03-12 HKT

进食，是维持生命的基本需要，也承载著文化、社交与情绪的意义。进食失调患者因对自身体型和体重出现负面形象，会持续地出现进食障碍，影响身体健康、心理和社交功能。进食失调患者背后有着不同程度的身心困扰，面对人际关系困难与自我价值低下等问题，也有机会患有焦虑、抑郁或强迫症的症状，身体上亦有可能出现不同程度的并发症。越早辨识与介入，能够有助避免病情恶化及长远并发症。

少女因成绩压力患进食失调 丧失饥饿感觉

陈太太带同女儿阿美（化名）来求诊。阿美自去年开始，体重便逐步下降，头发和眉毛变得稀少，月经开始停顿，身体容易疲倦乏力，记忆力和学习能力倒退，甚至处理一些简单的数学运算都变得十分困难，学业成绩逐渐下滑。阿美常常躲在房间内，越来越少与家人相处，用餐时也总是避免和家人一起。她会安排自己的膳食，弄一些低卡路里的食物。见到女儿逐渐消瘦，陈太太不断劝她多吃一点，家人间因阿美进食的问题而频生冲突。阿美慢慢意识到自己以上的变化，终于在家人极力劝说之下前来诊所求医。

起初，阿美对于与医生会谈表现得十分抗拒。但随著和医生慢慢建立信任，她终于透露内心的困扰。阿美表达，虽然家庭关系问题和学业成绩都不在掌控之中，但透过控制体重和膳食，她仿佛获得莫名的满足感。慢慢地，她好像丧失了饥饿的感觉，吃很少的食物已经感到饱胀。在诊症时，医生让阿美认清进食失调的本质和其影响，帮助她了解过度控制体重对身体、家庭关系和社交功能所造成的种种利与弊。透过记录自己的饮食习惯、情绪状态和一些自动出现的负面思想，医生协助阿美建立健康的饮食习惯和正面的思维模式。陈太太和家人亦愿意改善家庭之间的沟通和相处问题，以正面的态度去支持女儿康复。

甚么是进食失调？与一般「控制体重」有何不同？

想保持健康、留意饮食份量、透过运动管理体重，本身并不等于病态。然而，进食失调患者个人体重与身形出现扭曲的身体形象（body image distortion），往往会采用危害健康的方法控制体重，进而影响生活各方面，包括学业、工作、人际、情绪与身体健康功能。进食失调在女性的发病率比男性较高，比例大概是10：1。暴食症的病发率比厌食症高5-10％，影响约2-3% 的年轻女性。暴食症患者的体重不一定偏低，因此即使体重未必偏低，也不代表没有问题。

厌食症／暴食症可导致哪些严重健康问题？

各类型的进食失调在临床症状上或有所不同，但是本质上都有著对个人体重与身形出现扭曲的身体形象。以下是进食失调其中三种主要类型：

1.神经性厌食症（Anorexia Nervosa）

患者通常在青少年或成年早期发病。基于对体重增加有强烈恐惧，患者纵使在体重过低的情况下，仍然限制热量摄取，认为自己过胖。此外，患者对自我身体形象和过低体重的严重性有扭曲的认知。在症状上， 患者的体重严重过轻。以身体质量指数 (Body Mass Index, BMI) 作计算，世界卫生组织定义成人的BMI若低于18.5kg/m2便属于低于正常指数范围；儿童或青少年则需要根据对应年龄的BMI百分位数(percentile)作判断。

常见行为包括严格节食、过度运动，或使用不当药物（如抑制食欲药、泻药、利尿剂）尝试快速减重。在思想上，患者在脑里会不停地想著食物，但同时禁止自己进食。在行为上，他们往往逃避在他人面前进食，却夸大自己实际进食的分量。在情绪上，患者有可能出现失眠、抑郁或焦虑的症状。

身体方面可能出现低血压、心跳异常、月经停止、皮肤干燥、脱发、骨质流失。若伴随催吐、滥用泻药或利尿剂，更可能导致电解质失衡，严重时可危及生命。情绪方面常合并焦虑、抑郁、失眠或强迫症状。若体重过低或出现内科并发症，可能需要入院作医疗监察与治疗。

2.神经性暴食症（Bulimia Nervosa）

患者较常在青少年或成年早期发病。患者过度依赖自己的体型和体重来评价自我，因此反复出现暴食的行为，在短时间内难以自控地进食大量的食物。之后因恐惧体重上升而出现补偿行为，例如催吐、滥用泻药、过度运动等。患者往往对自己的行为感到强烈羞愧与自责，出现情绪困扰，甚至可能伴随抑郁。

在生理上，患者的体重一般在正常或略重的范围内，但因体重波动和情绪困扰，可能引起月经周期混乱。反复催吐可引致食道或胃部损伤、电解质紊乱与心律不整等风险，需要及早评估。

3.暴食障碍（Binge Eating Disorder）

患者无法控制自己在短时间内大量进食，但不伴随催吐或泻药等补偿行为。患者常感到内疚、情绪低落，亦可能因长期过量摄取而出现体重过高及相关代谢问题。

为甚么会患上进食失调？多因素交织的结果

进食失调往往是由多个层面因素推动：

  • 在生物学层面，进食失调具有一定遗传倾向；脑内神经传递物质（如血清素）功能亦可能与情绪、冲动控制及饱足感调节有关。
  • 在心理层面，完美主义、自我要求高、自尊心低、对外表评价高度敏感、有焦虑或抑郁的思想模式和性格特征，都可能增加患上进食失调风险。
  • 在社会文化层面，纤瘦被过度美化、社交平台滤镜文化、特定行业对外形的要求，均会加剧比较与自我否定。
  • 在环境压力层面，创伤经历、家庭沟通困难、人际冲突、学业或工作压力，也可能令患者透过控制体重得到满足感和独立自主的感觉，或通过暴食行为发泄压力和情绪。

如何诊断进食失调？

进食失调的诊断是根据《精神疾病诊断与统计手册》（DSM）或《国际疾病分类》(ICD)中的临床准则。医生评估会涵盖：进食模式、体重变化速度与幅度、对身形与体重的想法、是否有暴食与补偿行为、情绪状态、自伤风险，以及家庭与社交功能受影响程度。

身体检查与检验同样重要。临床上常需量度维生指数、BMI，并按情况安排心电图、抽血检查电解质、肝肾功能及其他指标，同时排除如甲状腺功能异常等内科原因，亦评估是否存在需紧急处理的身体并发症。

建立信任是治疗进食失调的第一步

进食失调的治疗从建立同理心与信任开始：让患者感到被理解、被接纳，才有可能愿意面对内心的恐惧与固有信念。

治疗通常需要多专业协作。心理治疗方面，认知行为治疗（Cognitive Behavioral Therapy, CBT）透过让患者认清进食失调问题的性质，并增强患者的病识感，推动他们克服进食失调的问题。患者通过记录日常的饮食习惯，回顾当时的情绪和自动出现的思想谬误，协助他们克服一些过度负面的情绪和扭曲的思想，建立更健康的情绪调节方式。家庭治疗与人际关系治疗亦常有帮助，尤其在青少年患者中，家庭系统的支持对康复十分关键。

营养师会协助订立可行的进食计划，循序渐进恢复正常饮食节奏，并处理恢复体重过程中的不适与焦虑。药物方面，调节血清素的药物对暴食症或同时伴随抑郁症和焦虑症的共病情况都有帮助。厌食症伴随的焦虑情绪和强迫症状，会随著体重回复正常水平而逐步改善。

及早识别：家人与朋友可以留意甚么？

如果你留意到身边人出现以下情况，可给予温和关心，适度鼓励患者尽早寻求专业协助，并且避免怪责：

  • 身体上短期内出现体重明显下降或波动、怕冷疲倦、月经停止、头发稀疏
  • 行为上回避与他人一起进食、对食物成分与热量过度执著、餐后经常去反复催吐或滥用泻药
  • 情绪明显低落或焦虑
  • 生活功能上，学业或工作能力出现明显倒退

从预防角度出发，我们可以鼓励健康而非极端的饮食与运动观念，学习辨认真正的饥饿与饱足讯号，并在压力来临时寻找更安全有效的纾缓方式。另外，帮助青少年建立积极的身体形象，让他们能够正确地感知自己的身材，欣赏自己的身体，并能明白一个人的外表并不反映其性格或价值。

若患上进食失调，及早求助不是脆弱，而是一种爱护自己、走向复原的勇气。治疗进食失调的过程中，患者与家人和医生有如一个团队，需要互信、强大的勇气和决心，而亲友的鼓励和协助更是推动复原的重要因素。患者和家人能够辨识早期症状并及早介入治疗，对康复有很大帮助。克服进食失调后，患者便能够回复正常的生活，不再被疾病控制。

撰文：精神科专科医生 潘锦珊

香港中文大学内外全科医学士 MBChB (CUHK)
香港医学专科学院院士(精神科) FHKAM (Psychiatry) 
香港精神科医学院院士 FHKCPsych 
英国皇家精神科医学院院士 MRCPsych 
英国皇家精神科医学院荣授院士 FRCPsych 
香港中文大学内科医学文凭 Dip Med (CUHK) 
香港中文大学宁养关顾学士后文凭 PgD EOLC (CUHK)

