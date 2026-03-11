告别室内晾衫「噏味」！家事达人亲授4大除臭速干秘诀 从洗衣到晾挂技巧大公开

香港居住空间有限，加上春天雨多潮湿的天气，「室内晾衫」是许多家庭的日常。但没有晒过的衣服，却总是充斥著一股顽固又恼人的「噏味」，挥之不去，万一被人闻到真的十分尴尬。更可怕的是，整个家被熏得都是这种又湿又霉的气味。究竟这股「噏味」从何而来？有日本家务达人传授4大简单又高效的除臭秘诀。只需在洗衣和晾衣时花点心思，就能告别室内晾衫干得慢又有异味的困扰，晾出有如阳光照拂般的清新感。

告别室内晾衫「噏味」！家事达人亲授4大除臭速干秘诀

根据日媒《FNN》报道，那股湿抹布般的「噏臭味」，罪魁祸首是一种名为「莫拉氏菌 (Moraxella)」的细菌，其代谢物就是臭味的来源。这种细菌偏好高湿度环境，当衣物长时间（超过5小时）处于潮湿状态，等同于为细菌提供尽情繁殖的温床。因此，避免「噏味」产生的两大关键在于抑制细菌和与加速干燥。

1. 洗衣机勿放太满、洗剂勿贪多

首先是控制洗衣量，不要多于洗衣槽的7成满，确保每件衣物都有足够的空间被彻底洗净。再来是避免使用过量的洗衣液或柔顺剂。洗剂并非不是加得越多、洗得越干净。一旦没有冲干净，残留物反而会成为细菌的「大餐」，因此务必遵守产品包装上的建议用量。就算使用的是标榜「一次漂洗（过水+脱水程序）」的洗衣液，在潮湿季节都务必选择「二次漂洗」多次过水，利用足够的清水彻底带走污垢和细菌。

另外，未洗的衣物如果湿掉，例如用完的湿毛巾、运动后大汗淋漓的衣服，不要直接扔进洗衣篮堆积起来。储够衫开机前，先将它们摊开挂在通风处，避免细菌在等待期间大量滋生。

2. 晾挂时注意通风

晾挂时，衣物之间至少要留一个拳头宽度的间距，切忌排得太密。采取「拱形排列」的挂法，将短的、薄的衣物挂在中间，长的、厚的挂在两侧，形成一道空气流动的拱门。记得解开所有钮扣和拉链，并将口袋翻出来，增加与空气接触面积。薄身的衣服干得快，干透后可以先收走，腾出空间让厚衣服晾得疏一点。

另外，也要注意各种衣物的不同挂法：

大浴巾：用两个衣架撑开成M形

卫衣：用专用衣架或夹子把帽子撑开

牛仔裤：用夹子将裤管撑成圆筒状。

3. 善用家电提升除湿干衣效率

电风扇 / 循环扇：放置在晾晒衣物的正下方，由下往上吹，最有效地带走湿气。

抽湿机：堪称室内晾衫的「神器」。使用时记得关紧门窗，才能在密闭空间内达到最佳除湿效果。

烘干机：如果洗衣机自带烘干功能，不妨直接用来处理毛巾、内衣等厚重或贴身的衣物，从根本上杜绝细菌滋生的可能。

4. 高温+漂白剂除菌

透过以上3个步骤，能够高效预防「噏味」的产生。但如果是已经有「噏味」的衣服呢？其实都有得救。

耐热材质（如棉质毛巾）：莫拉氏菌最怕高温。在洗衣前，用60°C以上的热水浸泡10-20分钟，即可有效杀菌。

不耐热材质（如丝、羊毛）：在40-50°C的温水中加入含氧漂白剂或彩漂，浸泡约30分钟后再正常清洗。

如果觉得衣物晾不干，终极手段就是在衣物半干时，直接用熨斗的高温将其彻底烫干，也能有效去除异味。

室内晾衫令家里更容易发霉 恐引发致命危机

除了令衣物和家居产生异味，室内晾衫的另一个问题是霉菌。英国伯明罕大学（University of Birmingham）免疫学与免疫疗法副教授Rebecca A. Drummond指，吸入霉菌可导致真菌肺部感染等多种健康问题相关，极端情况下甚至会致命。一般人的免疫系统虽然能够检测和消灭日常接触的少量真菌孢子，但免疫系统差或受损的人，比较容易出现霉菌感染。另外，哮喘患者的免疫系统，可能会被真菌孢子在内触发过度反应，导致肺部发炎、使气道变窄，影响呼吸。因此，即使要在室内晾衫，都要确保通风良好，配合除湿机或加热衣物架，控制好家居的湿度，避免潮湿滋生致命霉菌。

延伸阅读：洗衣液推介｜日媒《LDK》评测9款人气产品 2款获A级 可防臭/彻底去污渍！

---

相关文章：

潮湿天气杀到！衣物难干又容易散发异味 洗衣液/洗衣粉/洗衣珠清洁能力大比拼

天气潮湿洗衣机一打开好臭？清洁达人教用3大法宝清洁 3步骤除霉去污垢

洗衣店胶袋忌放衣柜！专家揭衫裤霉菌2大元凶 防霉必学3招天然除湿＋1收纳原则

回南天家中潮湿易发霉 恐增4大健康风险 医生教3招除霉菌