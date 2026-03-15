校服PE衫越洗越臭？专家拆解3招抗菌去除异味 熨斗急救即时除臭

洗衫干了之后有怪味？不少家长面对子女校服、PE衫时都有此困扰。香港天气潮湿，衣物晾不干产生「噏味」，青少年、小孩好动出汗量大，校服成为细菌温床。有专家指要从根源解决臭源，才可制止「越洗越臭」的难题。

3大臭源：汗水、皮脂、细菌的化学反应

日本《株式会社共生エアテクノ》分享，衣物异味的「来源」和「依附机制」是除臭关键，最常见的三大臭源如下：

1. 汗液被细菌分解

汗液本身接近无味，但当皮肤表面的细菌分解汗液中的蛋白质和脂肪酸时，便会产生独特的异味。尤其腋下、背部等汗腺集中的部位，衣物长时间紧贴皮肤，气味更容易渗入纤维。

2. 皮脂氧化变黄变臭

皮脂一旦吸附在衣物纤维上，普通洗衣程序难以彻底清除。随时间氧化，不仅会令衣物发黄，更会累积出顽固气味，造成困扰。

3. 衣物未全干产生霉味

当衣物长时间处于潮湿状态，纤维内的细菌便会大量繁殖，释放出强烈异味。尤其在梅雨季、潮湿天气或室内晾衣时，情况尤为严重。此外，洗衣槽内的霉菌和污垢亦会导致细菌重新附著在衣物上，加剧异味问题。

3招针对性处理顽固异味 熨斗可即时急救？

1. 氧系漂白剂

2. 蒸气熨斗

3. 梳打粉及柠檬酸

1. 氧系漂白剂除汗臭及霉味

若普通洗衣程序未能去除汗臭及「噏味」，可尝试以下方法：

将氧系漂白剂溶于约40℃的温水中；

浸泡衣物一段时间，分解纤维内残留的细菌和皮脂；

洗涤后尽快晾干，避免细菌再次繁殖；

使用抽湿机或干衣机，确保衣物彻底干透。

2. 蒸气熨斗即时急救

学生总少不免有「明天要穿同一件校服/运动衫」的情况。如果校服/运动衫有异味，该如何是好？这种情况可用蒸气熨斗急救。高温蒸气能带走异味分子，同时抚平皱褶，令衣物回复整洁感。

熨斗急救方式尤其适合西装、外套等不宜频繁清洗的衣物。衣物蒸气机亦是方便之选，短时间内完成消臭。

3. 梳打粉及柠檬酸家居急救

梳打粉及柠檬酸的效果，虽不及市面专用消臭喷雾即时，但胜在成分天然，适合敏感肌肤或家中有幼童的家庭使用。

梳打粉（碱性） ：中和酸性异味，如汗臭、皮脂臭。可将衣物浸泡于小苏打粉温水中，有助软化异味。

：中和酸性异味，如汗臭、皮脂臭。可将衣物浸泡于小苏打粉温水中，有助软化异味。 柠檬酸（酸性）：抑制碱性异味，如烟味。

从洗衣到收纳 5招日常防臭

1. 选择具抗菌功能的洗衣产品

市面不少洗衣液、柔顺剂标明「抗菌」、「防臭」、「消臭」功能。含抗菌成分的洗衣液能有效抑制细菌繁殖，减少生干き风险。选用柔顺剂时，除了追求香味，更应选择添加防臭成分的产品。外出回家后，可使用衣物抗菌喷雾减轻异味累积，但注意不要过量使用，以免残留成分反而成为异味源头。

2. 着用后的即时处理

穿着后的衣物切勿直接收入衣柜。带着汗水和湿气的衣物放入密闭空间，只会助长细菌繁殖，下次穿着时气味更浓。专家建议：回家后立即将衣物挂在通风处阴干，简单一举已能大幅减轻异味。

3. 收纳时配合除臭产品

衣柜内可放置活性炭、除臭剂等产品，有助吸附残留气味，保持衣物清新。

4. 内衣物料选择

直接接触皮肤的内衣是防臭第一道防线。现时市面上有「防臭功能内衣」、「速干物料内衣」可供选择，能快速吸汗并蒸发水分，抑制异味产生。夏天可选聚酯纤维、尼龙等速干物料；冬天则可选防臭加工的棉质或羊毛内衣。

5. 日常衣物物料考量

透气性差、难干的布料容易残留气味，日常选购衣物时，宜多留意是否具备速干和防臭特性。

延伸阅读：洗衣店胶袋忌放衣柜！专家揭衫裤霉菌2大元凶 防霉必学3招天然除湿＋1收纳原则

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